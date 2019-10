Zakaj izbrati strešnike s posipom iz vulkanske kamnine?

Kot odlična izbira so se izkazale strehe Gerard, ki ščitijo že več kot milijon domov in poslovnih stavb. Zahvaljujoč izvrstni strukturi materiala, dobro premišljeni zasnovi in edinstvenemu sistemu pritrjevanja so obstojne in varne. Zanje velja, da so primerne za vse letne čase in vremenske razmere.

Streha je eden najpomembnejših elementov stavbe, ki nas ščiti pred vremenskimi pojavi.

Ker strehe ne kupujemo vsak dan

Če želimo imeti streho, pod katero bodo odraščali tudi naši vnuki, se moramo na menjavo pripraviti veliko bolj kot na običajen nakup vsakdanjih stvari. Menjava strehe je projekt, ki zahteva temeljito pripravo, pregled ponudbe. To je odločitev, s katero bomo živeli kar nekaj desetletij.

Ko se odločimo zamenjati kritino, želimo to storiti hitro, ugodno in s čim manj zapleti. Če bi radi streho prenovili le enkrat v življenju, moramo izbrati zanesljiv in trpežen strešni sistem za dolgoročno rešitev, da bo bivanje preprostejše, cenejše in varnejše – to pomeni nobenih skrbi glede puščanja, vzdrževanja ali ekstremnih vremenskih pojavov.

Zakaj in kdaj sploh menjati streho?

PRIMERJAVA: streha z dotrajano kritino in s strešniki Gerard

Streha je ključen element doma, saj nas varuje pred vremenskimi pojavi, nam zagotavlja udobje ter nas toplotno in zvočno zaščiti pred okoljem. Streha ima določeno življenjsko dobo in zahteva redno vzdrževanje. Ko streha doseže pričakovano življenjsko dobo, moramo resno razmisliti o prenovi, saj dotrajana streha ni več zanesljiva. Zamakanje in prvi znaki iztrošenosti kritine kažejo, da je res zadnji čas, da se lotimo prenove strehe. To je lahko tudi idealna priložnost, da prenovimo celoten dom.

Prenova doma poteka od zgoraj navzdol, torej naprej streha, potem okna in vrata, sledita izolacija in fasada. Jesenski dnevi so še vedno najugodnejši čas za sanacijo in gradnjo novih streh, vendar je menjava kritine velik finančni zalogaj.

Kakšno kritino izbrati?

Gerard - Milano Charcoal Kazakstan

Izbira strešne kritine je dolgoročna odločitev. Paziti moramo, da se bo streha arhitekturno ujemala s celotno hiše. Pomemben dejavnik je tudi lokacija doma – ali živimo ob obali, imamo veliko zelo vetrovnega vremena, koliko je snežnih padavin. V tem primeru moramo izbrati ekstremno vremensko odporen strešni sistem.

Odgovori, kakšno streho izbrati, so povsem preprosti:

LAHKO . Lahka streha zahteva manj gradbenega lesa. V primerjavi s streho iz betonskih strešnikov jeklena streha ne potrebuje toliko podpornih elementov.

. Lahka streha zahteva manj gradbenega lesa. V primerjavi s streho iz betonskih strešnikov jeklena streha ne potrebuje toliko podpornih elementov. TRPEŽNO . Lahke kovinske strehe so zasnovane tako, da ostanejo varne v orkanu ali potresu. Sistem strešne kritine Gerard je zasnovan tako, da lahko zdrži skoraj vse obremenitve. Tudi če hiša stoji na priobalnem območju, streha Gerard ne bo zahtevala nobenih posebnih materialov, dodatnih prevlek ali posebne pritrditve. Jekleni strešni materiali, ki so prevlečeni z zlitino cinka in aluminija, imajo osemkrat večjo odpornost proti koroziji kot drugi jekleni strešni materiali.

. Lahke kovinske strehe so zasnovane tako, da ostanejo varne v orkanu ali potresu. Sistem strešne kritine Gerard je zasnovan tako, da lahko zdrži skoraj vse obremenitve. Tudi če hiša stoji na priobalnem območju, streha Gerard ne bo zahtevala nobenih posebnih materialov, dodatnih prevlek ali posebne pritrditve. Jekleni strešni materiali, ki so prevlečeni z zlitino cinka in aluminija, imajo osemkrat večjo odpornost proti koroziji kot drugi jekleni strešni materiali. ZANESLJIVO. Streha mora zdržati vse življenje. Strešne kritine Gerard imajo vodoravni sistem pritrditve, ki vsak strešni element z žeblji pritrdi na strešne letve na osmih različnih točkah, kar zagotavlja visoko zanesljivost. Edino vzdrževanje, ki ga v nekaterih primerih potrebuje streha Gerard na določenih mikrolokacijah, kot so bližina gozda in onesnažena območja, je čiščenje z ustreznim pranjem strehe.

Gerard - Heritage Rosso Belarus

LEPO . Streha veliko prispeva k videzu doma, zato izbira materiala, ki obdrži lep videz skozi desetletja, prispeva k privlačnosti hiše in poveča njeno vrednost v primeru prodaje. Gerard izstopa z jeklenimi pločevinastimi strešnimi ploščami s posipom iz vulkanske kamnine, ki so izredno lahke in lepše kot katerakoli opečna ali betonska strešna kritina. Strešniki Gerard so na voljo v široki paleti barv, ki izpopolnijo ali poudarijo estetiko strehe.

. Streha veliko prispeva k videzu doma, zato izbira materiala, ki obdrži lep videz skozi desetletja, prispeva k privlačnosti hiše in poveča njeno vrednost v primeru prodaje. Gerard izstopa z jeklenimi pločevinastimi strešnimi ploščami s posipom iz vulkanske kamnine, ki so izredno lahke in lepše kot katerakoli opečna ali betonska strešna kritina. Strešniki Gerard so na voljo v široki paleti barv, ki izpopolnijo ali poudarijo estetiko strehe. ODPORNO . Večslojne prevleke streh Gerard, tehnologija UV-zaščite ter specialni, lahki in hitro sušeči se pigmenti zagotavljajo odlično odpornost proti vremenskim vplivom in razbarvanju, tako da hiša ostane lepa dalj časa.

. Večslojne prevleke streh Gerard, tehnologija UV-zaščite ter specialni, lahki in hitro sušeči se pigmenti zagotavljajo odlično odpornost proti vremenskim vplivom in razbarvanju, tako da hiša ostane lepa dalj časa. CENOVNO DOSTOPNO. Skupni strošek jeklene strehe Gerard je na dolgi rok nižji od skupnega stroška strehe iz drugih strešnikov.

Kliknite na kalkulator. (Na voljo v slovenskem jeziku.) Na voljo je informativni račun potrebnih Gerard strešnikov in dodatkov.

Postopek menjave strehe

Najprej moramo poiskati zanesljivega krovca. To lahko storimo prek podjetja Gerard, kjer nas lahko povežejo s krovcem v naši bližini. Čeprav ni zaposlen pri podjetju, pa ga je podjetje usposobilo za polaganje strešne kritine Gerard.

Krovec potem opravi ogled strehe na lokaciji in da svojo strokovno oceno ter izda ponudbo za projekt. Ob potrditvi ponudbe se določi začetek izvajanja del, kar je zelo odvisno od vremena. Polaganje strešne kritine običajno traja en delovni teden od začetka do konca. Najprej postavijo delovni oder in zavarujejo strešne robove, odstranijo staro strešno kritino in jo odpeljejo.

Sledita pregled strešne konstrukcije in priprava površine. En delovni dan poteka polaganje kritine ter vseh dodatkov, kot so zatrepi, grebeni in žlote. Izvajalec dela konča s čiščenjem delovišča in okolice.

Gerard - Classic Charcoal