V nekaj korakih do doma po svojem okusu

Če s svojim domom nismo popolnoma zadovoljni in se spogledujemo z idejo o prenovi doma, nam lahko vsak dan, ki ga preživimo v starem domu, vzbuja nelagodje. Naredimo prvi korak in si zamislimo svoje sanjsko stanovanje.

Pomlad je pravo obdobje, da se lotimo temeljite prenove stanovanja oziroma hiše. Za prenovo doma se odločamo, ko si zaželimo prijetnejšega bivanja in ko ugotovimo, da naše stanovanje ni več funkcionalno – recimo ko se poveča število družinskih članov ali ko se otroci odselijo na svoje.

Ko dozori želja po lepšem in udobnejšem domu, začnejo naše misli begati od idej, kaj vse bi spremenili, k skrbem zaradi finančnih omejitev in številnim neznankam, ki se odpirajo ob razmišljanju o tem zahtevnem projektu.

Le en prostor ali celoten dom?

Razmislimo, ali bomo prenavljali celoten dom ali le kakšen prostor. V zadnjem primeru bodo dela hitreje končana, vendar obstaja velika verjetnost, da svojih težav s stanovanjem s tem ne bomo v celoti rešili. Najizkušenejši vedo, da se vedno najbolje obnese, če se obnovitvenih del lotimo celostno.

Tisti, ki so že kdaj prenavljali svoj dom, vedo, da je obnova brez resnega razmisleka obsojena na neuspeh. Najprej moramo vedeti, zakaj sploh prenavljamo: stanovanje nam ni všeč, razporeditev prostorov nam ne ustreza, oprema in napeljava sta dotrajani. Ponavadi gre za kombinacijo vsega naštetega.

Najosnovnejše faze prenove

Posegi, ki temeljito spremenijo naš dom, pa zahtevajo skrbne priprave in strokovnjaka, ki nas bo vodil skozi celoten proces in nam prihranil številne skrbi.

Kako si sledijo delovne faze pri prenovi stanovanja:

1. Najprej moramo stanovanje povsem izprazniti.

2. Rušitvena dela.

3. Groba gradbena dela.

4. Groba izdelava vodovodne in električne napeljave.

5. Izdelava estrihov.

6. Dokončanje električne napeljave ter vodovoda.

7. Grobi in fini ometi sten.

8. Glajenje in beljenje sten.

9. Polaganje talnih podov.

10. Montaža elektro materiala.

11. Zadnje beljenje.

12. Montaža pohištva.

13. Uživanje v novem starem domu.

Cena odvisna od materialov in težavnosti izvedbe

Preden se lotimo načrtovanja, imejmo v mislih eno neizpodbitno dejstvo – obnova doma se vedno zavleče in nas vedno stane več, kot sprva načrtujemo.

Cena popolne prenove stanovanja z rušitvijo predelnih sten, postavitvijo novih sten, prenovo električnih inštalacij in novim ogrevanjem, ki vključuje suhomontažna, keramičarska, parketarska in slikopleskarska dela, znaša od najmanj 400 do 700 evrov na kvadratni meter in več, odvisno od materialov in težavnosti izvedbe.

Časovna dimenzija

Tudi arhitekt potrebuje svoj čas. Kakšen mesec bodo trajale priprave in usklajevanje, potem pa bo treba naročiti obrtnike, ki seveda ne čakajo križem rok na naše povpraševanje.

Z obrtniki se je treba dogovoriti o obsegu dela, cenah, rokih izvedb in predvsem garancijah na opravljena dela in rokih za odpravo morebitnih napak. Če imamo arhitekta oziroma inženirja, ki skrbi tudi za ta del prenove, lahko samo veselo čakamo, kdaj bo naš dom zasijal v popolnoma novi luči.

Kako dolgo bo prenova trajala, je odvisno od velikosti stanovanja in predvidenih gradbenih ter obrtniških del. Tako lahko predvidevamo, da bo temeljita prenova povprečnega trisobnega stanovanja, trajala od tri do štiri mesece.

Ker v tem času ne bomo mogli stanovati v njem, bomo morali najti nadomestno bivališče, kar bo tudi treba všteti v proračun prenove. Če bomo prenovili samo kuhinjo, nam tudi to lahko vzame do mesec in pol časa z načrtovanjem vred.

Prenova stanovanja je cenovno in organizacijsko velik zalogaj, zato pred načrtovanjem del ocenimo svoje finančne zmožnosti.

