Skrbno domišljena tipska hiša postaja pravi hit med Slovenci

Ko se spomladi prebudi narava, se pri mnogih prebudi tudi želja po novem domu. Trend udobnega bivanja se iz mestnih središč seli na obrobja mest. Številni bodoči novograditelji iščejo košček zemlje v naravi, kjer bodo ob hiši lahko obdelovali tudi svoj vrtiček ali poleti sedli v senco domače jablane. Mirno bivališče v naravi so torej sanje marsikoga, ki si želi svoj lasten dom. Le-te pa se prehitro lahko razblinijo, če pri tem nimamo zanesljivih in strokovnih izvajalcev, ki samo gradnjo spremljajo od začetka do konca, pri tem pa so osredotočeni na vsako najmanjšo podrobnost.

Gradnja novega doma lahko predstavlja velik izziv in dodaten stres, zlasti če končni videz ni takšen, kot smo si predstavljali, je dražje, kot smo bili dogovorjeni, traja veliko dlje časa, kot smo načrtovali, poleg tega pa zahteva veliko usklajevanja in dogovarjanja z različnimi podizvajalci.

S pravimi nasveti in izbiro pravega ponudnika lahko izvedemo projekt brez odvečnega stresa. Če iščete hišo, ki vam bo zagotovila notranji mir in zadovoljstvo, je hiša P. A. T. H. S morda prava za vas. S premišljeno zasnovo, trajnostnimi rešitvami, estetskim oblikovanjem in napredno gradbeno tehnologijo vam prihrani skrbi in stres ter vam zagotovi dom, ki bo imel pozitivne učinke tako na vse stanovalce kot tudi na okolje.

P. A. T. H. S – skrbno domišljena tipska hiša Ko združita moči Philippe Starck, priznani francoski oblikovalec, in slovensko podjetje Riko, nastane inovativna in trajnostna rešitev bivanjskih izzivov prihodnosti. Njihova lesena tipska hiša P. A. T. H. S je bila zasnovana posebej za slovenski trg, z mislijo na pričakovanja in potrebe Slovencev. Hiša predstavlja popolno kombinacijo etike, estetike in energetske učinkovitosti. Še posebej nagovarja vse tiste, ki cenijo prednosti lesene montažne gradnje in brezčasni dizajn mednarodne legende oblikovanja. Zasnovana je kot trajnostna energetska rešitev, ki sledi okolju prijaznim pristopom gradnje z napredno inženirsko tehnologijo prefabrikacije, ki omogoča hitro gradnjo in posledično vselitev. P. A. T. H. S je dvonadstropna, energetsko učinkovita lesena hiša z moderno interpretacijo klasične dvokapnice in natančno premišljenim tlorisom v dveh izbirnih različicah. Odlikujejo jo funkcionalnost, brezčasno oblikovanje, prijaznost do stanovalcev, ekološka domišljenost in energijska varčnost. Ponuja visoko bivalno udobje z estetiko Philippa Starcka po dostopni ceni.





Povsem definirana arhitekturna rešitev in zagotovljena kakovost

Eden od glavnih razlogov za izbiro hiše P. A. T. H. S je zagotovo kakovost. Hiše so industrijsko izdelane z uporabo avtomatiziranih obdelovalnih strojev, ki omogočajo izdelavo notranjih in zunanjih sten, medetažnih elementov, ostrešja ter vgradnjo stavbnega pohištva in polic. Elementi so med gradnjo zaščiteni pred vremenskimi vplivi, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo hiše. Pri vgradnji materialov zagotavljajo skrbno načrtovanje in natančno izvedbo z najmanjšimi mogočimi tolerancami. Kakovost hiše je zagotovljena z dvoletno garancijo za morebitne skrite napake ter 30-letno garancijo na konstrukcijo hiše. To pomeni, da lahko brez skrbi uživate v udobju svojega novega doma.

Poleg kakovosti nudijo tudi popolno arhitekturno rešitev. Arhitekti in oblikovalci so poskrbeli za vsak detajl in zagotovili optimalno izrabo prostora ter najnovejše energetske in trajnostne rešitve. Vsaka hiša P. A. T. H. S ima tudi estetsko dovršeno zunanjost, ki se popolnoma ujema z notranjostjo, kar ustvarja celovito in harmonično bivanjsko izkušnjo. Lahko ste prepričani, da bo hiša zgrajena po vseh pričakovanjih.

Hiše P. A. T. H. S ponujajo v izvedbi na ključ, s čimer vam podjetje Riko olajša celotno gradnjo, zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti gradnje in vgrajene opreme. Če želite svojo hišo P. A. T. H. končati z izvajalci v lastni režiji, se lahko prilagodijo vašim željam in vam tako ponudijo tudi izvedbo delnega ključa ali izvedbo navzven zaključenega objekta.



Izbirate lahko med obstoječimi tipskimi predlogi, vsekakor pa vam v procesu izbora pomagajo pri definiranju za vas primerne hiše, ki ustreza vašim finančnim zmogljivostim, prostorskim danostim in bivanjskim pričakovanjem. Rikovi strokovnjaki vam bodo ob procesu izbire pomagali z mnogimi nasveti ter poskušali investicijo v vaš dom čim bolj optimizirati.

Vnaprej določena cena, ki se do konca gradnje ne spreminja

Ko gradite hišo, si želite, da bi bil postopek čim bolj neoviran ter da imate popoln nadzor tako nad stroški kot nad samim potekom gradnje. Izkušnje novograditeljev kažejo na to, da pogosto ni tako – cena se v času gradnje spreminja, bodisi zaradi stroškov dodatnih del bodisi zaradi podražitve materialov.

Pri P. A. T. H. S se lahko zanesete na definirano ceno, ki se ne spreminja do konca gradnje. To je mogoče zaradi montažne gradnje s predizdelanimi elementi. Vsi stroški so znani vnaprej, kar pomeni, da se lahko popolnoma osredotočite na načrtovanje svojega novega doma, brez strahu pred nepričakovanimi stroški.





Cena izgradnje hiše P. A. T. H. S vključuje projektiranje, izdelavo, transport in montažo vodoodporne konstrukcije hiše nad temeljno oz. kletno ploščo: predizdelane zunanje stene z vgrajenimi okni z zunanjimi žaluzijami, zunanjimi vrati ter zaključeno fasado, notranje stene, medetažno ploščo in ostrešje z zaključeno kritino ter zunanjo teraso. V ceno so vključene tudi izvedba električnih in strojnih inštalacij, izvedba notranjih stopnic in vrat, talnih zaključkov (parket ali ploščice) in stenskih zaključkov, sanitarne opreme, podometnih luči, vtičnic in stikal.

Nudijo pa vam tudi možnosti ugodnejšega kreditiranja prek partnerskih bank – NLB in Nova KBM. Njihova osebna in profesionalna podpora vam bo zagotovo olajšala nakupno odločitev in vam pomagala uresničiti zamisli glede vašega sanjskega doma.

Ena od prednosti lesenih montažnih hiš je, da so zelo energetsko učinkovite. Z vgradnjo ustrezne izolacije in nizkoenergijskega alu-lesenega stavbnega pohištva, s sistemom ogrevanja s toplotno črpalko in prezračevanja z rekuperacijo ter s premišljeno umestitvijo v okolje pa je energetsko še učinkovitejša. Z izbiro ustreznega paketa ekotehnoloških sistemov, kot je fotovoltaika, lahko hiša P. A. T. H. postane celo plus energijska. Foto: RIKO

Do lastne hiše v od šestih do osmih mesecih

Gradnja z vnaprej izdelanimi elementi omogoča, da je hiša zgrajena hitro, učinkovito in z natančno določenim trajanjem posamezne faze gradnje ter seveda z zanesljivim datumom vselitve. Vsi gradbeni elementi hiše P. A. T. H. S so namreč vnaprej izdelani v proizvodni hali – zunanje in notranje stene, strop in strešna konstrukcija. To zagotavlja hitro in učinkovito gradnjo brez nepotrebnih zastojev. V proizvodni hali natančno načrtujejo vsako fazo gradnje, zato lahko predvidijo, koliko časa bo trajal postopek montaže in kdaj bo hiša pripravljena za vselitev.

