Razmišljate o osvežitvi? Naredite jo z barvo leta!

Čas je za hitro osvežitev vaših prostorov in to z barvami, ki bodo zarisale trende v letu 2021 . Prihajajo umirjeni zemeljski toni, ki jih lahko kombinirate na različne načine in tako ustvarite ambiente po čisto svojem okusu.

To je barva leta 2021.

Da bi popolnoma spremenili rdečo nit vašega interierja, ne potrebujete veliko dela in gradbenih posegov. Dovolj bo, da spremenite barvo na vaših stenah in tako pričarate vzdušje, ki vam je najbolj pisano na kožo.

Popoln navdih za ustvarjalnost: barva leta 2021

Dulux barva leta se imenuje Brave Ground™ in je povezana z naravo, z zemljo. Je pravi odraz našega časa, kjer sta v ospredju tako vrnitev v naravo kot tudi povezanost s preprostimi stvarmi. Topli barvni odtenek ustvarja občutka stabilnost in rasti. Je prava osnova za spremembo in kreativnost v vašem domu.

Barva leta je pravi odraz našega časa, ko je iskanje ravnovesja osnovno vodilo za nadaljnji pogon. Predstavlja nekakšno prazno platno, na katerem lahko pustite svoj pečat.

Lahko jo nadgradite z močnimi kontrastnimi barvami, ki bodo vašim prostorom dodale več temperamenta, ali pa ji dodate nekaj zasanjane romantike z umirjenimi komplementarnimi toni.

Kako kombiniramo barvo leta?

Z izbiro barvnih kombinacij lahko izražate svoje počutje in pogled na svet. So odraz vaše osebnosti in vašega življenjskega sloga. Z barvo leta bo to še lažje, preverite nekaj idej za različne barvne kombinacije in izberite tisto, ki vas najbolje izraža.

Nebo v prostoru

Prinesite barve narave v svoj dom – osnovno barvo tako popestrite z različnimi toni modre. Pohištvo naj bo čim bolj rustikalno, dodajte tudi elemente iz neobdelanega lesa. Prostor popestrite z ločnicami in s čim več zelenja.

Umirjeno in spokojno

To sta dva primera barvnih kombinacij, kjer osnovno barvo leta kombiniramo z različnimi odtenki, ki se odražajo tako na stenah kot tudi v izbiri pohištva in tudi z dodatki za dom. Učinek je pomirjujoč.

S kančkom glamurja

Za več energije in ekstravagance pa prostor poživite z različnimi toni rdeče ali rožnate barve. Učinek bo eleganten in prefinjen. V takšni sobi ne boste nikoli zaspani.

Naj zasije sonce

Poseben učinek boste dosegli tudi s kombinacijo rumenih odtenkov, ki jih lahko dodate tako v dnevni prostor kot tudi v spalnico. Poživljajoče, vendar ne preveč, zahvaljujoč osnovni zemeljski barvi.

Zmagovalni koraki do popolne barvne harmonije?

Čas je, da postanete pravi mojster pleskanja. Zavihajte rokave, poiščite svoje najljubše barve na kupibarve.si, še prej pa natančno preberite naš priročnik za uspešno pleskanje:

Izbira barve: izbira barve je seveda stvar okusa, vendar naj vas pri tem vodi tudi čisto preprosto pravilo - svetle barve naredijo prostor večji in svetlejši, temne ali intenzivne pa ga navidezno pomanjšajo. Pazljivi bodite zato predvsem pri izbiri barv za manjše in temnejše prostore. Predlagamo kombinacijo svetlejših barvnih odtenkov.

Preizkus v živo: če niste prepričani, ali je vaša izbira barve pravilna, najprej kupite manjšo količino in jo preizkusite na delu stene, ki jo želite prepleskati.

Zaščitite površine: preden boste prijeli valjček v roke, poskrbite za zaščito. Zaščitite tla, električne vtičnice in stikala. Bodite natančni. Delo je sicer zamudno, vendar vam bo prihranilo veliko slabe volje pri čiščenju oziroma pospravljanju.

Pleskanje: Najprej se lotite robov s čopičem, saj jih z valjčkom ne boste dobro prekrili. Nato se lotite pleskanja stropa, predlagamo uporabo lestve. Vaši gibi naj bodo hitri in enakomerni, pazite, da valjček ne bo preveč namočen z barvo.

Na koncu pobarvajte stene, a pazite, da boste delali enakomerne poteze in da vam barva ne bo tekla po steni. Pri plesanju si zato vedno pomagajte s pleskarsko mrežico, ki vam bo pomagala, da se bo barva po valjčku enakomerna razporedila.

Verjetno boste potrebovali še en sloj barve, vendar se prepričajte, da se je prvi sloj posušil.