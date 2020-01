Odvetniška pisarna v Novi Gorici, ki jo krasi idrijska čipka #foto

Prostori odvetniške pisarne SK, ki sta jih zasnovala arhitekta Adrijan Cingerle in Renata Jakopin iz biroja Kreadom, zavzemajo polovico nadstropja poslovne stavbe PH2 v Novi Gorici in so funkcionalno razvrščeni v dva sklopa. Jedro ureditve predstavlja črni kvader, v katerem so združeni servisni prostori: čajna kuhinja, sanitarije in omare.

Foto: Kreadom

Pisarne in preostali delovni prostori, kot sta sprejemni pult pri vhodu in sejna soba, pa so smiselno razvrščeni okrog dekorativnega jedra in povezani s hodnikom.

Črna dekorativna stena servisnih prostorov se zaključi v sejni sobi s krožnim kovinskim stopniščem, ki ima ograjo spiralne oblike. Stopnišče vodi na teraso, s katere prihaja blaga dnevna luč, ki dodatno osvetljuje delovne prostore, saj so originalna okna v pisarnah relativno majhna.

Foto: Kreadom

"Avtorja sta pravzaprav ustvarila velik kontrast med črnim jedrom, ki v simboličnem jeziku ponazarja trdnost oziroma moč, in svetlimi pisarnami, v katerih prevladuje bela barva," je ureditev prostorov opisala umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca.

Celotno površino kvadra prekriva reliefni motiv stilizirane idrijske čipke avtorice Tine Koder Grajzar, oblikovalke sodobne idrijske čipke, isti motiv čipke v beli barvi se pojavi na stekleni predelni steni, ki loči pisarne od središčnega kvadra, opazimo pa ga tudi na črni podlagi zunanje strani mize direktorja.

Foto: Kreadom

Z aplikacijo likovne podobe čipke na temno podlago so arhitekti želeli izpostaviti vztrajnost in povezovalno funkcijo, je pojasnila Kovšca, saj je tkanje in razpredanje odnosov bistvo odvetniškega poklica.

Arhitekti so po besedah Kovšce pri prenovi prostorov odvetniške družbe smotrno prerazporedili prej neustrezno razvrščene prostore ter ustvarili uravnotežen in zračen ambient, ki daje vtis povezanosti in enotnosti prostorov, obenem pa uslužbencem nudi tudi dovolj delovne zasebnosti.

Kakovost zasnove poslovnih prostorov so prepoznali tudi pri projektu Odprte hiše Slovenije , saj so odvetniško pisarno SK predstavili na svojem festivalu.

Oglejte si še: