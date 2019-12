Vinska katedrala v Šempasu: sodobna klet znane vipavske vinske družine #foto

Batič je eno najbolj znanih vinskih imen v Vipavski dolini, pravzaprav v vsej Sloveniji. Z vinom se ta družina ukvarja že več stoletij, na svetovni vinski zemljevid pa se je z njim prebil Ivan Batič, ki je bil med prvimi zasebnimi vinarji v Sloveniji.

Ivan Batič v kleti Foto: Kreadom

Zdaj je na čelu posestva njegov sin Miha, ki v kleti sledi očetovi filozofiji vračanja k naravi in tradiciji.

Tradiciji pa se priklanja tudi nova vinska klet, ki je na posestvu v Šempasu lani zrasla po načrtih novogoriškega arhitekturnega biroja Kreadom. Klet so arhitekti Adrijan Cingerle, Danijel Kavčič in Tina Krošelj zasnovali kot rekonstrukcijo nekdanjega gospodarskega poslopja, ohranili so namreč tako prvotno tlorisno zasnovo kot tudi gabarit stavbe in simetrično dvokapnico.

"Fasada je v celoti obdana s prefabriciranimi betonskimi elementi, a da ne bi delovala preveč masivno, so posamezni fragmenti postavljeni tako, da spoji ustvarjajo vertikalno potekajoče linije, ki dinamizirajo sicer hladne betonske površine," je o arhitekturi kleti zapisala umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca. Foto: Kreadom

"Klet se z arhitekturnimi elementi prilagaja okolju in tradicionalni gradnji ter s tem poudarja identiteto vinorodnega območja Vipavske doline," je zapisala umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca, "istočasno pa je zgradba povsem sodobna, saj so arhitekti klasične stavbne elemente izvirno interpretirali in za gradnjo uporabili beton, s katerim so tako na fasadi kot v notranjih prostorih oblikovali diskretne detajle, ki dajejo vinski kleti pečat prefinjenosti."

"Nekoliko bolj razgibana je zadnja fasada objekta, ki jo členijo štiri slepe arkade v obliki polkrožno zaključenih niš ter dva stranska vhoda na levem in desnem robu stene z enako obliko loka." Foto: Kreadom

Notranjost kleti je dvonadstropna, v pritličju so vinski laboratorij in servisni prostori, v vkopani kleti, "zaradi plemenite funkcije oblikovani kot mogočna dvorana", pa v sodih zorijo vina.

Foto: Kreadom

"Za vinsko klet Batič lahko že na prvi pogled rečemo, da poudarja zgodovino vinske arhitekture," je še zapisala Kovšca, "avtorji so jo namreč zasnovali kot monumentalno poslopje po vzoru španskih vinskih katedral, ki jih je konec 19. stoletja ustvarila skupina katalonskih arhitektov, učencev Antonija Gaudija, le da je oblikovana v minimalističnem slogu."

Foto: Kreadom

Foto: Kreadom

