Kraljica si bo za skoraj pol milijarde evrov prenovila dom #video

Glavno kraljevo rezidenco in njenih 775 prostorov bodo prihodnjih deset let prenavljali. Ker gre za prvi večji gradbeni in arhitekturni projekt po skoraj 70 letih, bodo dela vključevala tako celovito posodobitev vodovodnega in ogrevalnega sistema kot menjavo električnih inštalacij in obnovo razpadajoče sprednje fasade.

Iščejo načrtovalca prenove

Kot so zapisali na uradni spletni strani britanske kraljeve družine, so v ta namen objavili novo delovno mesto načrtovalca obnove, ki bo imel približno 45 tisoč evrov letne plače. Glavne lastnosti, ki jih pričakujejo od prijavljenih kandidatov, so dobro poznavanje restavriranja zgodovinskih objektov, obvladanje digitalnega programiranja ter organizacijska učinkovitost in dobre komunikacijske veščine.

V Buckinghamski palači so ob 200. obletnici rojstva kraljice Viktorije pripravili posebno razstavo, na kateri je bil na ogled tudi njen prestol. Foto: Reuters

"Vaše organizacijske sposobnosti so ključnega pomena," so poudarili na razpisu za delovno mesto. Kot navajajo, od bodočega načrtovalca pričakujejo, da bo odgovoren za pripravo dokumentov in poročil, ki bodo vezani na prenovo in njene stroške.

"Predvsem vaša lastna pobuda in spretno reševanje težav vam bosta zagotovila prednost in dolgoročni uspeh," so še navedli. Delovnik bo obsegal pet dni, skupaj 37,5 ure na teden.

Foto: Reuters

Vsako krilo bodo obnovili posebej

Priprave na prenovo so se v palači že začele. Umaknili so pohištvo in umetniška dela iz najbolj znanega dela palače - vzhodnega krila. Kot je pojasnila Caroline de Guitaut, kustosinja dekorativnih umetnosti, gre pri restavriranju umetniških del znotraj zgodovinskega interjerja za izjemno zahtevno delo. Premaknili naj bi več kot tri tisoč kosov pohištva, slik, dekorativnih dodatkov, preprog in draperij.

Buckinghamska palača je polna neprecenljivih umetnosti in kosov pohištva nekdanjih monarhov. Foto: Reuters

Zaradi pravokotne oblike zgodovinskega objekta bodo prenovo razdelili na štiri dele in vsako krilo prenovili posebej. Tako bo v palači kljub gradbenim delom še vedno mogoče gostiti uradne sprejeme in dogodke britanske kraljeve družine ter opravljati službene obveznosti.

Strošek prenove je po podatkih spletne strani Architectural Digest ocenjen na približno 440 milijonov evrov.