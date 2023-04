Končno so cene zemeljskega plina lahko nižje od regulirane

Zemeljski plin vašemu domu ponuja udobje in hkrati zagotavlja prihranek energije ter nižje stroške ogrevanja.

Zemeljski plin vašemu domu ponuja udobje in hkrati zagotavlja prihranek energije ter nižje stroške ogrevanja. Foto: Shutterstock

Potem ko sta lansko poletje vso Evropo zajela negotovost in strah pred tem, kaj bo, se letos slika na področju energentov izboljšuje. Enormne podražitve plina na nabavnih trgih, ki so pred dobrega pol leta ohromile skoraj vso staro celino, so vsaj za zdaj preteklost.

Na srečo je Evropska unija s pomočjo dobaviteljev zemeljskega plina pred tem nakopičila dovolj zalog zemeljskega plina, s katerimi smo bistveno lažje preživeli zimo, močno pa je pomagala tudi narava sama. Zahvaljujoč precej mili zimi je v najhladnejših mesecih poraba zemeljskega plina padla precej pod pričakovano, posledično pa so cene tega energenta začele padati.

Vlada je vzpostavila številne varnostne mehanizme, med njimi tudi zamejitev rasti cene plina, s katero je določila najvišjo prodajno ceno na kilovatno uro za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce. Kljub regulaciji cen pa je ta še vedno precej visoka, in sicer 0,073 evra/kWh brez DDV za gospodinjske odjemalce. A pozor, cene so lahko nižje.

Cena zemeljskega plina: 15 odstotkov nižja, kot znaša regulirana cena

Za zemeljski plin je značilna preprosta in vsestranska uporabnost. V gospodinjstvih se uporablja za ogrevanje, pripravo sanitarne vode in kuhanje. V nasprotju z uporabo drugih energentov zanj ne potrebujemo skladišča, saj dobava poteka po plinovodnem omrežju in je vedno na voljo v zadostnih količinah. Foto: Shutterstock

Kje je mogoče dobiti tako nizko ceno zemeljskega plina? Pri Adriaplinu! Še posebej zdaj, ko so vsem svojim paketom in obstoječim naročnikom znižali cene za 10 odstotkov, razvili pa so tudi povsem nov paket PREPROSTO PO SPLETU – POMLAD 2023, ki ponuja zemeljski plin za 15 odstotkov manj, kot znaša regulirana cena.

To pomeni, da vsi novi gospodinjski odjemalci za kilovatno uro zemeljskega plina ne boste plačali zamejenih 0,073 evra/kWh brez DDV, ampak le 0,06205 evra/kWh brez DDV. Še več, s paketom PREPROSTO PO SPLETU – POMLAD 2023 si ne zagotovite le nižje cene zemeljskega plina, ampak pripomorete tudi k razbremenitvi onesnaževanja okolja zaradi brezpapirnega poslovanja ter si zagotovite hitro, preprosto in pregledno poslovanje ter nadzor nad porabo.

Najčistejše fosilno gorivo

Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo, ki pri izgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih plinov in najmanjše emisije toplogrednih plinov. Foto: Adriaplin

Zemeljski plin, ki je najčistejše fosilno gorivo, saj je v čisti obliki brez oblike, barve in vonja, se črpa iz vrtin v zemeljsko skorjo tudi do 6.000 metrov globoko in se po ceveh dovaja na površje.

Najpogosteje je v bližini naftnih zalog ali na samostojnih plinskih poljih. Velja za pomemben vir helija, vodika in drugih žlahtnih plinov. Zaradi varnostnih razlogov se zemeljskemu plinu pred distribucijo doda poseben vonj (odorant), ki omogoča, da ga zaznamo in izsledimo, če bi izhajal iz plinskega sistema.

Najbolj bogate zaloge zemeljskega plina so na Bližnjem vzhodu in v Rusiji, z največjim nahajališčem pa se ponaša država Katar. Slovenija ima zanemarljive zaloge zemeljskega plina, vendar ima zagotovljen dostop do vseh za Slovenijo pomembnih transportnih poti plina. Slovenski plinovodni sistem je povezan s sosednjimi plinovodnimi sistemi v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, kar zagotavlja zanesljivost dobave plina v Sloveniji.

Večji in zanesljivejši dobavitelj zemeljskega plina pri nas

Adriaplin je podjetje za distribucijo in dobavo zemeljskega plina, ki deluje pod okriljem svetovno znane energetske družbe Plenitude.

Podjetje ADRIAPLIN, d. o. o., ki deluje pod okriljem italijanske družbe Eni Plenitude S.p.A, skrbi za več kot 1.100 kilometrov plinovodnega omrežja in distribucijo zemeljskega plina v kar 29 slovenskih občin ter spada med večje in zanesljivejše dobavitelje zemeljskega plina pri nas.

Gospodinjski odjemalci lahko izbirate med štirimi paketi – Preprosto ENOSTAVEN, Preprosto ENAKOMEREN, Preprosto PO SPLETU in Preprosto ASISTENCA. Vsak je prilagojen različnim potrebam gospodinjskih odjemalcev, a jih lahko kljub temu oblikujete po svoje.

Če iščete sodobne načine plačevanja, lahko naročite elektronski račun in ga povežete z direktno bremenitvijo SEPA. Tisti, ki si želite poenostaviti komunikacijo z nami in olajšati sporočanje stanja plinomera, lahko kadarkoli aktivirate spletno ali mobilno aplikacijo Moj Adriaplin ali pa stanje svojega plinomera preprosto sporočite po SMS-sporočilu.

Potrebujete mojstra? Pri Adriaplinu je vedno pri roki. Foto: Adriaplin Vsi, ki imate radi preprost in hiter dostop do kontaktov preverjenih mojstrov za kvalitetno izvedena hišna (p)opravila, lahko paketu brezplačno dodate storitev Mojster pri roki.