Če bi stene spregovorile, kaj bi vam povedale?

Zdravo bivanje ni naključje, temveč posledica premišljenih in pametnih odločitev

Premalokrat se zavedamo, kakšen vpliv na naše zdravje in počutje imata bivalno in delovno okolje, saj v zaprtih prostorih preživimo večino svojega časa. Zaradi naštetega, pa tudi zaradi višjega življenjskega standarda in sodobnih standardov gradnje, mora biti bivalno okolje na bistveno višji ravni kot pred leti.

Načrtovanje doma, v katerem se bomo počutili prijetno in se vanj radi vračali, se začne precej pred vselitvijo. Glede na to, da skoraj 90 odstotkov svojega življenja preživimo v zaprtih prostorih, je pravilna izbira gradbenih materialov bistvena.

Še posebej če upoštevamo, da bomo v svojem domu preživeli tudi nekaj desetletij. Skrbno izbrani gradbeni materiali pozitivno vplivajo na naše počutje in kakovost bivanja, zato je treba stenam in bivalni klimi nameniti posebno pozornost.

Zdravo bivanje se začne s pravilno izbiro gradbenih materialov. Predvsem je pomembna udobna bivalna klima. Optimalna, stabilna vlažnost zraka in temperatura v prostoru sta bistveni za dobro počutje. Spoznajte, kako stene, oblečene v kakovostni notranji omet in fasado, poskrbijo za vaše odlično počutje in zdravo bivanje.

Raziskovalni park Viva v Wopfingu

V Baumitu, enem od vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov v Evropi in na Kitajskem, se že dobrih 25 let ukvarjajo z zdravim bivanjem in v tem času je prišlo na trg veliko inovativnih izdelkov. V teh letih so ugotovili, da je še vedno le malo trdno dokazanih spoznanj o učinkih gradbenih izdelkov na zdravje in počutje. V ta namen so leta 2015 začeli edinstven raziskovalni projekt.

Da bi lahko posnemali resnično bivanjsko okolje in preiskovali povezavo med gradbenimi materiali in njihovim delovanjem na človeka, so zgradili največji raziskovalni park za gradbene materiale v Evropi z 12 vzorčnimi hišami iz različnih gradbenih materialov - od masivne gradnje iz betona, polne opeke in lesa do lahke lesene gradnje.

Zdravo bivanje ni naključje

Postavili so jih neposredno za novim Baumitovim razvojnim centrom v Wopfingu, 50 kilometrov južno od Dunaja. Standardne hiše zunanjih mer štiri krat pet metrov so opremili z različnimi notranjimi in zunanjimi sloji. Za vse pa veljajo isti zunanji klimatski pogoji in enak koeficient toplotne prehodnosti zunanjih sten (vrednost U).

V zadnjih dveh letih so analizirali in ovrednotili že več kot pet milijonov podatkov, ki so dali odgovore številna vprašanja. Zdravo bivanje ni naključje, temveč posledica premišljenih in pametnih odločitev.

Kakšna je povezava med masivno gradnjo in kakovostjo bivanja?

Vsaka masivna konstrukcija lahko s pravilnim izborom materiala ustvarja najboljše razmere za zdravo bivanje. Stavbe z masivnimi zidovi in dobro toplotno izolacijo na zunanji strani najbolje shranjujejo energijo in uravnavajo kratkotrajna temperaturna nihanja.

Toplota zaradi izolacije na zunanji strani ostaja v zidu in se med zmanjšanim ogrevanjem ponovno vrača v prostor (učinek krušne peči). Masa je torej pomemben dejavnik, ki vpliva na počutje v hiši. Večja masa zidov ugodno deluje na parametre, ki vplivajo na dobro počutje v prostoru.

Ne glede na arhitekturo in vrsto nosilne konstrukcije ima vsaka vrsta masivne gradnje svoje prednosti.

Opeka in omet: odlično uravnavanje klime v prostoru (vlaga in temperatura),

odlično uravnavanje klime v prostoru (vlaga in temperatura), beton in omet: dobra zvočna izolacija in zaščita pred elektrosmogom,

dobra zvočna izolacija in zaščita pred elektrosmogom, masiven les: omogočanje dobre sobne akustike in uravnavanje klime v prostoru.

Rešitev: Celovite rešitve Baumit Medsebojno usklajeni sistemi od glave do pet. Od malte, estrihov in notranjih ometov do fasade.

Ali notranji omet res vpliva na naše zdravje?

Prva dva centimetra notranje stene sta izjemno pomembna, zato izberite najboljše materiale, ki aktivno skrbijo za vaše zdravje. Ustvarite zdrav in prijeten dom. Meritve iz njihovega največjega raziskovalnega centra Viva Park so dale zanesljive rezultate, s pomočjo katerih so pri Baumitu zasnovali enega najbolj dovršenih sistemov za notranje stene: sistem Baumit Klima. Proizvode v sistemu odlikujejo številne prednosti.

Uravnavajo vlago v prostoru,

ustvarjajo idealno bivalno klimo,

zmanjšujejo možnost nastanka plesni,

znižujejo vrednosti hlapnih organskih spojin in vežejo škodljiv CO2.

Rešitev: Baumit Klima Materiale, ki sestavljajo sistem Baumit Klima, redno testirajo v raziskovalnem centru Viva Park, zato vam lahko v vsakem trenutku ponudijo najboljše: izdelke brez škodljivih snovi, ki izboljšajo bivalno klimo in pomagajo uravnavati zračno vlago v vašem domu.

Kako lahko fasada vpliva na počutje stanovalcev?

Najučinkovitejši ukrep, ki pripomore k ustvarjanju zdravega bivalnega prostora, je izolacija hiše. Fasada je zunanji ščit vašega doma: hišo varuje pred zunanjimi vplivi in ustvarja pogoje za kakovostno bivanje. Pomaga ustvarjati optimalne bivalne razmere: temperaturo zraka od 19 do 22 stopinj Celzija in zračno vlažnost med 40 in 60 odstotki. Hkrati prinaša tudi druge prednosti, ki se ne poznajo zgolj v vašem počutju, temveč tudi v denarnici.

Ustvarja minimalne toplotne izgube in niža stroške ogrevanja oz. hlajenja,

ščiti pred nastankom plesni,

ustvari tople notranje stene,

aktivno zaščiti okolje in znižuje emisije CO2.

Fasadni sistem Baumit open združuje najboljše lastnosti fasadnih sistemov: optimalno paroprepustnost, visoko toplotno izolativnost in inovativen način vgradnje. Fasadni sistem omogoča, da vaša fasada diha, saj je plošča difuzijsko prepustna tako kot opeka.

