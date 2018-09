Ali je res treba namestiti talno podlogo pri polaganju laminata?

Tako kot laminat lahko dobite v bogati izbiri, lahko dobite tudi podlogo. Te se razlikujejo glede na funkcionalnost in glede tega, kaj želite s tovrstno podlogo zaščititi. Obstajajo podloge, ki ščitijo vaš tlak, tiste, ki izolirajo pohodne zvoke, nekatere ščitijo laminat pred vlago ali hladnimi temperaturami. Podlaga je odlična izbira tudi za tiste, ki imate neraven tlak, saj ga lahko z njo izravnate.

Razlogi za namestitev podloge

- Zvočna izolacija: Laminatna tla so ponavadi zelo tanka - običajno niso širša od 12 milimetrov, narejena pa so iz vlaknastega materiala, ki ne izolira zvoka. Ker so laminatni podi tanki, včasih potrebujejo dodatno podlogo, da delujejo kot pravi les. Penasta podloga lahko omejuje prenos zvoka tako znotraj prostora kot znotraj tal. Podloga je še kako dobrodošla, če polagate laminat v nadstropju hiše, saj se lahko zvoki med hojo slišijo tudi v spodnje prostore.



- Uravnava neravni tlak: če so vaša tla neravna, potem je lahko podloga prava izbira pri uravnavanju neravnih tal med polaganjem laminatnih deščic, prav tako pa podloga obvaruje laminat pred poškodbami.



- Nepropustna podlaga: podlogo namestite, če imate v domu težave z vlago. Deluje kot neprepustna podlaga, zato vam ne bo treba skrbeti, da bi ta pronicala skozi betonsko ali cementno ploščo, lesene ali talne obloge. Že običajna penasta podloga lahko zelo učinkovito obvaruje in prepreči pronicanje vlage.



- Če nameščate laminat neposredno na beton: potem je bolje, da namestite tudi podlogo, saj deluje kot dodatna oblazinjena plast, po kateri je udobneje hoditi.

Foto: Thinkstock

Kdaj jo v resnici ne potrebujete

Splošno pravilo je, da če nameščate laminat, potem je treba namestiti tudi podlogo. V nekaterih primerih lahko postopek polaganja podloge preskočite.

- Želite prihraniti: podloge so lahko presenetljivo drage, v nekaterih primerih so lahko celo dražje kot laminat, odvisno seveda od tega, katero vrsto podloge želite namestiti. Če ste omejeni z denarjem, lahko podlogo preskočite, ampak samo, če nimate težav z vlago in imate raven tlak.



- Če nimate težav z vlago: če ni bojazni, da bi laminat poškodovali z neposredno namestitvijo na tlak, potem lahko preskočite podlogo. Eden od bolj priljubljenih načinov namestitve laminata je, da ga namestite neposredno na vrhu vinilnega tlaka, saj vinilna obloga ne bi smela biti prepustna za vodo. Če je, je potem ta napačno nameščena. - Ni občutka votlosti: včasih lahko podloga med laminatom in zgornjo sprehajalno površino povzroči občutek votlosti, kot da laminat dejansko lebdi nekaj milimetrov nad tlakom. Namesto podloge lahko več denarja namenite laminatu, ki ima tesnejši podložni sloj, saj se ti bolj približajo občutku pravega lesa.

Nameščanje talne podloge pred polaganjem laminata velja kot pravilo, ki naj se ga ne krši. Edina absolutna izjema, pri kateri se lahko res brez kakršnihkoli posledic izognete polaganju podloge, je, če kupite laminat, ki ima že nameščeno izolirno podlogo. Prav tako se lahko podlogi izognete, če nimate težav z vlago in vas ne moti zvok stopicanja.