Zaradi tega imate suho kožo

To, da so naši domovi polni alergenov, ki lahko povzročajo zdravstvene težave, je že splošno znano, a niso samo alergeni tisti, ki vplivajo na naše zdravje.

Foto: Getty Images

Eden izmed glavnih vzrokov za to, da se koža pozimi pretirano in hitro izsuši, je zrak, ki nastane kot stranski učinek centralnega ogrevanja.

Toplejši dom je prijetnejši za bivanje, ni pa najboljši za naš največji organ. V zimskih mesecih je zato nujno vsaj v glavnih prostorih namestiti vlažilnike zraka, da izboljšamo njegovo kakovost in ne nazadnje poskrbimo za svoje zdravje.

Slabše kot centralno ogrevanje je pretirano in prepogosto ogrevanje s kaminom, ki lahko v enem prostoru dvigne temperaturo krepko čez optimalnih 21 stopinj Celzija. Ravno tako za vašo kožo ni priporočljivo, da se predolgo zadržujete v prostoru, kjer je kamin, saj so lahko posledice še hujše kot pri centralnem ogrevanju.

Foto: Getty Images

Pretirano prižiganje in prepogosta uporaba dišečih sveč lahko prav tako poslabšata kakovost zraka. Predolgo tlenje suši zrak, sproščanje dišečih molekul pa lahko pri nekaterih povzroča draženje kože in ne nazadnje alergijske reakcije.

Poleg dišečih sveč gre omeniti tudi uporabo eteričnih olj. Z njihovo uporabo tako kot pri svečah ne gre pretiravati. Čeprav so eterična olja narejena iz naravnih sestavin, je te vsaj pozimi primerno uporabiti predvsem takrat, ko se ne zadržujete v istem prostoru.

Foto: Getty Images

V zimskem času ni boljšega od razvajanja v vroči kopeli ali pod vročo prho. Čeprav topla voda blagodejno vpliva na naše počutje, ni najbolj zdrava za našo občutljivo kožo. Previsoka temperatura vode lahko povzroči celo blage opekline.

Če vaša koža med prhanjem pordi, je to znak, da je voda prevroča. Ta v idealnih okoliščinah ne bi smela preseči 38 stopinj Celzija. Kožo po prhanju dodatno razdražimo s pregrobim brisanjem z brisačo, pri čemer odrgnemo že tako razdraženo povrhnjico, zato ta postane občutljiva in manj odporna proti zunanjim vplivom.

Poleg vroče vode na zdravje kože škodljivo vplivajo agresivne kemikalije v šamponih, ki kožo dodatno dražijo in sušijo. Vsaj pozimi poskušajte omejiti uporabo ali pa izberite alternativo - naravne pripravke.

V resnici pretirano miljenje ni potrebno, saj se pozimi potimo bistveno manj. Če že uporabljate mila in šampone, jih nanesite le na lase in pazduhe, pa še to v manjših količinah kot ponavadi.

Foto: Pixabay

Volna in flis sta res odlična materiala za ohranjanje toplote v zimskih dneh, vendar pa lahko povzročita nadležno srbenje kože. Izogibajte se uporabi tovrstnih materialov neposredno na koži - tako v obliki odej, posteljnine kot oblek. Dober nadomestek volne je sicer dražji kašmir.

Odeje je v tem primeru najbolje odeti v bombažno posteljnino, pri oblekah pa prav tako preprečite neposreden stik s kožo z dodatnim slojem. Posteljnini, ki ima v svoji sestavi sledi volne, se raje izogibajte.

Kaj lahko storite, da vam bo koža hvaležna

- Vsak dan vsaj za deset minut odprite okna in prezračite vse prostore.



- Ohranjajte konstantno temperaturo prostora - najbolje okoli 21 stopinj Celzija.



- Povečajte vlažnost tako, da med ogrevanjem na vroče radiatorje položite mokro brisačo ali kozarec vode.



- Ne sedite pred kaminom v času močnega ognja.



- Zmanjšate uporabo dišečih sveč in eteričnih olj.



- Zmanjšajte dolžino in pogostost prhanja, voda naj ne bo prevroča, izogibajte se uporabi umetnih mil. Po prhanju pustite odprta vrata, da vlažen zrak doseže še preostale prostore.



- Ne uporabljajte materialov, ki dražijo kožo.



Svetujemo vam, da imate v vseh prostorih vlažilne kreme in jih uporabite vsakič, ko začutite zategovanje kože.