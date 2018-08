Vaš dom naj postane oaza miru

Dom je naše zatočišče pred vrvežem vsakdanjega življenja, zato je pomembno, da si ustvarimo mirno domače okolje, ki nas bo sprostilo po vsem stresu in drugih težavah. Z uporabo naravnih materialov, nevpadljivih barvnih odtenkov in preproste dekoracije lahko uredite svoj dom po meri ter ustvarite prijetno oazo, ki vam bo dala moči za nov dan.

Naši domovi so ponavadi odlagališče stvari in zbirališče spominov. Čez teden redko poskrbimo za pospravljanje, saj se nam utrujenim zaradi vsakodnevnih opravil in službe ne da ukvarjati še z morebitnim neredom. V naših domovih se tako nabere kup navlake, ki lahko prostor duši in nas še bolj spravlja v slabo voljo. Kljub temu lahko svoj dom opremite po meri, da tovrstnih stvari čez teden sploh ne boste opazili.

Foto: Thinkstock

Močne barve in bogate teksture so odličen način za ustvarjanje živahnega prostora, a če želite svoj dom spremeniti v pomirjajočo oazo, se tovrstnih barv in tekstur izogibajte, kar seveda ne pomeni, da mora biti v domu vse enolično.

Prav nasprotno - še vedno lahko uporabite vzorce, a ti naj bodo nežni in nevpadljivi. Vaš prostor bo še vedno zanimiv, ne bo pa kradel pozornosti.

Naravni elementi prinašajo umirjeno energijo, ki je koristna prav v vsakem prostoru. Čeprav je večina pohištva lesena, lahko dotik naravnosti vnesete tudi z naravnimi dekorativnimi elementi iz neobdelanega lesa, kamnov, rastlinja in cvetov.

Uporabljajte tkanine, kot sta bombaž in lan. Namesto steklenih vaz lahko uporabite vaze, narejene iz naravnih kamnin ali lesa, v katere lahko daste šopke tropskega rastlinja, kot so monstera, difenbahija, bambus ali aglaonema.

Foto: Thinkstock

Izogibajte se čezmerni uporabi živahnih odtenkov, stene raje prebarvajte v nežne odtenke svetlomodre, zelene in bele. Za čim boljši videz ne barvajte vseh sten v prostoru, saj lahko to deluje klavstrofobično.

Pobarvajte tisto steno, ki je nasproti okna, da boste lahko čez dan opazovali prelivanje sončne svetlobe po steni.

Zaprte omare, predalniki so priporočljivi

Naši domovi so polni t. i. vizualnega hrupa. To je vse, kar lahko vidimo in nas dela živčne. Da bi se izognili temu, je najbolje v prostor umestiti veliko omar in predalnikov z možnostjo zapiranja.

Uporabite zaprte omarice, predale in omare, da boste skrili večino stvari, ki vas čez teden lahko spravijo v slabo voljo. To seveda ne pomeni, da stvari nespametno tlačite v omare. V te pospravite samo stvari, ki so pomembne, preostalo zavrzite in se izognite nepotrebnemu kopičenju.

V dom spustite veliko naravne svetlobe

Čez dan izkoristite naravno svetlobo, saj ta dokazano pomirja. V svojih domovih v času dnevne svetlobe odgrnite zavese in odprite senčila. Tudi pri uporabi zaves posegajte po tistih, ki pustijo svetlobo čez ter so obarvane v bolj nežne barve in vzorce. Pred spanjem okna ponovno zastrite, saj vam bo temnejši prostor pomagal pri mirnejšem spancu.

Skrijte tehnologijo

Nihče noče gledati v prepletene kable in polne vtičnice. Če le imate možnost, vse to skrijte za zaprto omarico, na kateri imate postavljeno tehniko. Kadar je le mogoče, se odločajte za nakup manjših brezžičnih naprav, ki delujejo v skladu s tehnologijo bluetooth. Lahko se odločite tudi za skrivanje TV-zaslona.

Foto: Thinkstock

V domu poseben prostor namenite samo sebi in sproščanju, ne glede na to, ali želite prostor uporabiti za meditacijo, jogo ali preprosto sedenje.

Ustvarite kotiček, kamor se boste lahko umaknili pred kaosom vsakdanjega življenja. Če doma nimate prostora, ki bi ga lahko namenili samo temu, naj ta kotiček postane kar vaša dnevna soba.

Ob okno postavite stol ali blazino, vzemite v roke revijo ali knjigo ter se ob kozarcu hladne pijače sprostite in umirite.

Bodite izbirčni glede dekoracije

Ne pretiravajte s kopičenjem dekorativnih elementov. Imejte v mislih, da je manj več. Če doma hranite veliko stvari, na katere ste čustveno navezani, a mislite, da dušijo prostor, se jih znebite postopoma.

Ni vam treba razmišljati o veliki čistilni generalki, ob kateri bi vse stvari zmetali proč. Tega se lotite počasi in postopoma, da se boste lahko na to navadili.

Stvari, ki ste jih že prerasli, pospravite v škatlo, nekatere dekorativne dodatke, ki ne spadajo več v vaš miren dom, lahko podarite ali postavite v drug prostor.

Tudi pri zbiranju novih dodatkov bodite premišljeni. Kupujte samo tiste, za katere mislite, da jih nujno potrebujete. Če za nakup kakšne drobnarije nimate pravega razloga in potrebe, je ne kupite samo zato, ker je lepa in poceni.