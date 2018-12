Pantone je izbral barvo leta 2019

Leto 2019 bo v znamenju koralno žive, barve, ki so jo v barvnem inštitutu Pantone opisali kot "animirani koralni odtenek z zlatim podtonom, ki poživlja in oživi".

Dvajset let vodilni pri napovedovanju novih trendov

Pantone, že od leta 2000, kot eden vodilnih na svetu na področju razvoja barv in barvnih odtenkov, vsako leto znova razglasi barvo prihajajočega leta. Razglasitev barve močno vpliva na razvoj in napovedovanje novih trendov, ki se nanašajo predvsem na področje arhitekture, notranjega in grafičnega oblikovanja, dizajna in mode.

Kot so zapisali na svoji spletni strani, barvo izberejo skozi proces podrobne analize že veljavnih trendov. To opravijo v okviru preučevanja družbenih omrežij, življenjskih slogov, zabaviščne industrije, razvoja filmske produkcije, novih umetniških slogov in kolekcij, tehnologije, dizajna, modne industrije, materialov in tekstur.

Skozi sezonsko napovedovanje novih popularnih trendov, barvne psihologije in barvnega posvetovanja, ki ga opravijo v sodelovanju z drugimi globalnimi znamkami, tako vsako leto znova poskrbijo za stvaritev novega odtenka, ki bo v letu 2019 v znamenju kode barvnega vpliva 16 - 1546.

Za primerjavo: levo: barva leta 2019, desno: barva leta 2018. Foto: Posnetek zaslona/Pantone

Leto 2018 v znamenju ultra vijoličaste, 2019 bo "koralno živa"

Na spletni strani so barvo opisali kot odtenek, ki "oddaja in posnema energične vidike barvnih odtenkov, najdenih v naravi. V svoji veličastni, a nekoliko umaknjeni obliki, ta živahna barva očara tako oko kot um. Središče barve se nahaja v morskem ekosistemu in je prikaz tega, kako lahko koralni grebeni zagotavljajo zatočišče raznolikemu kalejdoskopu barvnih odtenkov".

V notranjem oblikovanju že pod vplivom barve

Barvni odtenek je že začel pronicati v notranjem oblikovanju, predvsem skozi zidne barve, tapete in tekstil, uporabljen v bivalnem pohištvu. Intenziven in živahen barvni odtenek bo vsekakor poskrbel za poživitev marsikaterega prostora.

Koralno živo - če želite svoj dom odeti v barvo leta 2019 - lahko najlažje vnesete z okrasnimi vzglavniki, preprogami in okrasnim dekorjem, kot so okvirji za slike, vaze, prti in druga drobnarija, ki s svojim živim tonom ne bo nadvladal nad obstoječimi toni v vašem domu. Če vam je originalen odtenek preveč intenziven, lahko namesto tega posegate po izdelkih, ki so odeti v njegovo mehkejšo različico tona.