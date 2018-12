Izberite ogledala, ki bodo povečala funkcionalnost prostora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uporaba okrasnih ogledal je eden najcenejših in najpreprostejših načinov, kako prostoru dodati novo dimenzijo in ga vizualno povečati, če je manjši. Njihova vloga pa ni le estetska, saj jih lahko s primerno postavitvijo uporabimo kot "lovilce" svetlobe ter si tako zagotovimo še lepše, bolj svetle in zračne prostore.

Če razmišljate o ogledalu kot dodatku, s katerim bi polepšali svoj prostor, je treba pred nakupom razumeti nekaj načel, s katerimi boste dosegli kar se da dober končni videz.

Foto: Pixabay

Ker ogledala "lovijo" in odsevajo svetlobne žarke v bivalno površino, je ta, ne glede na velikost in svetlost prostora, najbolje postaviti blizu okenskih odprtin.

Eden izmed najprimernejših načinov je postavitev ogledala nasproti oken, tako da svetloba neposredno pada na ogledalo in sveti v prostor, ali v prazen prostor med dvema oknoma.

Drugi način je še posebej primeren za tiste, ki bi radi uživali v stenskem odsevu sončnih žarkov, saj lahko tovrsten položaj ogledala čez dan na vaših stenah ustvari pisane svetlobne vzorce in zanimive oblike, nad katerimi se boste navduševali vedno znova. Svetloba, ki jo odsevajo ogledala, je seveda drugačna od naravne svetlobe, je globlja in zato še kako primerna za tiste, ki vam naravne svetlobe v domu primanjkuje.

Izbira ogledala glede na prostor

Preden se lotite nakupa ogledala, razmislite, kam ga želite postaviti. Vsak prostor glede na svojo primarno funkcionalnost zahteva drugačno obliko ogledal, saj ni vsako ogledalo primerno za vsak prostor.

Ravno tako je treba pri nakupu upoštevati razsvetljavo in njeno bližino, saj ta, tako kot naravna svetloba, ključno vpliva na globino in dimenzijo svetlobe, ki bo svetila nazaj v prostor. Velikokrat namreč pozabimo na razsvetljavo, ki je še kako pomembna oziroma ključna pri izbiri oblike ogledala.

Foto: Pixabay

Odločitev, kakšno ogledalo želite v svojem bivalnem prostoru, je najbolje sprejeti glede na umetno razsvetljavo, ki jo imamo v določenem prostoru oziroma v njem prevladuje. V kopalnicah, kjer večinoma prevladuje LED-svetloba, redkokdaj pridejo v poštev masivna ogledala, polna okrasnih ornamentov.

Ta svetloba je namreč povsem neprimerna in se ne sklada z ogledalom, ki bi v tem primeru zahteval bolj rumeno, mehko svetlobo, ta pa v resnici ni najprimernejša za jutranjo rutino ličenja.

Pri izbiri oblike in sloga ogledala je torej dobro upoštevati dva pomembna kriterija, in sicer namenskost oziroma funkcionalno rabo prostora in umetno razsvetljavo, ki nam je na voljo.

V dnevnih in jedilnih prostorih primerna bogato okrašena ogledala

V svojih dnevnih in jedilnih prostorih lahko ne glede na slog, ki v teh prevladuje, posegate po večjih stenskih ogledalih z debelimi, bogato okrašenimi okvirji. Tu ravno tako lepo pridejo do izraza ogledala, ki odsevajo starinskost in rustikalnost. Tovrstna ogledal pridejo v poštev tudi za tiste, ki imate prostore opremljene v minimalističnem ali modernem slogu.

Povsem odveč je skrb, da bi bilo takšno ogledalo videti kot tujek, saj bo delovalo zgolj kot okrasni dodatek, ne kot glavni element, zato ne bo odvzelo pozornosti preostalim, pomembnejšim stvarem.

Foto: Pixabay

Če je vaš prostor opremljen v minimalističnem slogu, je priporočljivo izbrati ogledalo v naravnem oziroma nevtralnem odtenku, še najbolje v osnovnih barv, ki prevladujejo v sobi. Tako boste dosegli ravnovesje med starinskim ogledalom in preprostostjo oziroma klasičnostjo pohištva.

Velikost ogledala je seveda odvisna od velikosti prostora. Če je ta velik in narejen po odprtem planu, lahko uporabite velika ogledala, ki se razprostirajo po vsej steni.

Pri tovrstnih ogledal je najbolje posegati po "razsvetljavi vzdušja", kar pomeni, da naj bo ogledalo obešeno blizu stenskih luči, ki proizvajajo mehko, rumeno svetlobo. Zelo lepo je tudi, če luč postavite neposredno nad ogledalo, da se čim več svetlobe odbija nazaj v prostor.

Foto: Pixabay

V vhodnih prostorih je najbolje uporabiti ogledala srednjih velikosti, ker večina hodnikov oziroma predsob nima potrebne kvadrature, ki bi lahko prenesla velika ogledala.

Pri ogledalu srednje velikosti gre za nevtralno izbiro, ki ne bo uničila podobe in pretočnosti vhodnega prostora.

Čeprav lahko uporabite ogledala katerekoli oblike, je najbolje uporabiti okrogla, saj s svojimi ukrivljenimi linijami ponujajo zanimivo teksturo.

Če se ozremo po večini predsob, namreč hitro ugotovimo, da v teh prevladujejo pravokotne oblike, vse od vrat, mizic, pohištva do slik. Z izbiro ukrivljenega ogledala tako razbijemo dolgočasno monotonost. Odločite se za ogledala z minimalnim lesenim ali kovinskim okvirjem.

Glede na to, da je svetlobe v večini prostorov zaradi bližine vhodnih vrat dovolj, ogledalo postavite na levo ali desno steno. Če pa svetlobe v hodniku nimate in ste odvisni od umetne, se odločite za takšno, ki bo čim bolje osvetlila hodnik. Ne ozirajte se preveč na ogledala, saj je njihova vloga v hodniku bolj estetska kot funkcionalna.

V spalnih prostorih ogledala, ki zajamejo polno velikost

Ker se večina ljudi oblači v svojih spalnicah, je za te najbolje kupiti ogledala, ki zajamejo našo polno velikost. Za manjše spalnice so še posebej primerna samostoječa ogledala, ki jih lahko ob neuporabi pospravite ob rob stene, ali pa ogledala, ki so vgrajena v pohištveni element omare.

V spalnicah si lahko daste duška pri izbiri okvirja, saj tu ni tako pomembno, ali se okvir sklada s samim slogom, pomembnejše je, da ogledalo zajame vaše telo. Tudi barva svetlobe umetnih luči ni pomembna toliko, kolikor je pomembno to, da so ogledalo v njihovi neposredni bližini. Če imate v svojih spalnicah samo stropne luči, ne bo odveč razmisliti o tem, da bi ob ogledalo postavili namizno ali samostoječo svetilko.

V kopalnici ogledala brez okvirjev

V kopalniških prostorih je najbolje imeti belo LED-svetlobo, saj tu poteka večina jutranjega urejanja in ličenja. LED-luči naj bodo postavljene ob straneh ali nad ogledalom. V kopalnicah je povsem primerna izbira ogledal, ki imajo v svojem okvirju že vključena svetila.

Foto: Pixabay

Ogledalo v kopalnici naj bo brez kakršnihkoli debelih okvirjev in kičastih vzorcev, še najbolje bo, če okvirja sploh nima. Dimenzija ogledala naj se sklada z velikostjo kopalniškega umivalnega pulta.