Vgradnja energetsko učinkovitih oken je dolgoročna naložba

Kakšna so energetsko učinkovita okna?

To so okna, ki pomagajo zmanjšati prehajanje toplote in hladnega zraka skozi okenske površine, s čimer lahko veliko prihranite pri stroških ogrevanja in hlajenja. Na energetsko učinkovitost oken vpliva več dejavnikov, na katere bodite pozorni tako pri izbiri novih oken kot tudi njihovi vgradnji.

Troslojna zasteklitev

Pomemben dejavnik pri izbiri oken je steklo, saj zajema do 75 odstotkov površine oken in tako vpliva na njihovo toplotno in zvočno izolativnost.

Troslojno steklo, ki je sestavljeno iz treh plasti stekla in žlahtnih plinov (argon, kripton) v medstekelnem prostoru, pripomore k nižji U-vrednosti* ter posledično boljši toplotni (Ug=0,5 W/m²/K) in zvočni izolaciji (RW=35 dB).

*U-vrednost, znana tudi kot koeficient toplotne prevodnosti, meri toplotno izolacijo oken in pove, kako energetsko učinkovita so. Nižja U-vrednost pomeni boljšo izolacijo in manjšo izgubo toplote skozi okno.

TGI-distančnik

Vgrajen TGI-distančnik med stekli omogoča, da se temperatura enakomerno porazdeli po celotni površini stekla in s tem preprečuje nastanek kondenza ob robovih stekla. Naj vas vlaga na zunanji strani oken v jesenskem in zimskem času ne preseneti – to namreč pomeni, da je zunanje steklo zelo dobro izolativno in je prepustilo minimalno notranje toplote.

Premazi na steklu

Uporaba premazov na steklu, ki odbijajo sončno svetlobo ali zmanjšujejo izgubo toplote, lahko prispeva k večji energetski učinkovitosti oken.

Tretje tesnilo

Običajno so v ponudbi okna s profilom, ki imajo dve tesnili. Okna ARCONT pa imajo standardno tri tesnila, kar izboljša toplotno izolativnost oken. Poleg tega tretje tesnilo še dodatno ščiti pred nalivi in vetrom.

Strokovna vgradnja

Ključnega pomena pri doseganju energetske učinkovitosti je tudi strokovna in kakovostna montaža.

V podjetju ARCONT okna & vrata zato pri montaži oken uporabljajo mehkocelično peno, ki preprečuje nastanek mikrorazpok in s tem prehod zraka ter ima tudi dobro zvočno in toplotno izolativnost, zrakotesnost** ter paronepropustnost.

**Desetkrat večja od navadne PU-pene na podlagi testov ZAG.

Izolirani poličniki in visoko izolirana talna podloga

Ali ste vedeli, da se največje toplotne izgube pojavljajo pri vgradnji oken s policami in oken, vgrajenih v tlak?

V podjetju ARCONT okna & vrata so zato razvili posebne WF3 izolirane poličnike (U= 0,70 W/m²K)* in visoko izolirano talno podlogo WF3 (U= do 0,60 W/m²K)* za stabilno vgradnjo elementa in termično izolacijo v tlakih.

Skrbno izbrani materiali

Materiali, iz katerih so izdelani okvirji oken, vplivajo na izolacijske lastnosti oken. Okna so najpogosteje izdelana iz PVC (plastike), aluminija ali kombinacije obojega.

Okna ARCONT so izdelana iz različnih materialov. Izbirate lahko med PVC-okni, ALU-okni ter PVC-okni z ALU-oblogo. PVC-okna odlikujejo visoka toplotna izolacija, energetska učinkovitost ter izbran dizajn, poleg tega so odporna proti različnim vremenskim razmeram in zelo preprosta za vzdrževanje. ALU-okna ARCONT zaradi svoje trpežnosti, trdnosti in odpornosti omogočajo največje užitke bivanja ob dolgi življenjski dobi in minimalnem vzdrževanju. Okna ARCONT z ALU-oblogo pa omogočajo odlične energijske prihranke in zagotavljajo neomejene možnosti individualnega oblikovanja.

Okenska senčila

Senčila, kot so rolete in žaluzije, nimajo zgolj vloge zastiranja pred radovednimi pogledi sosedov in mimoidočih, temveč lahko z njihovo pomočjo zmanjšate pregrevanje poleti in izgubo toplote pozimi. S senčili ARCONT boste zaščitili dom pred zunanjimi vplivi, zmanjšali porabo energije ter posledično izkazali tudi odgovoren odnos do okolja.

Pravilna lega oken

Če ste še v fazi projektiranja, bodite pozorni, na katero stran objekta boste vgradili okna. Pri tem pomembno vlogo igrata sončna oziroma senčna lega, saj to lahko vpliva na njihovo energetsko učinkovitost.

V podjetju ARCONT okna & vrata vam bodo z veseljem svetovali in podprli vaš projekt gradnje ali prenove. Oddajte svoje povpraševanje ali primerjajte ponudbo s pomočjo spletnega vodiča.

