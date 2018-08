Retroslogi, ki so tako kičasti, da so modni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot trendi pri oblačilih se tudi trendi v notranjem oblikovanju vedno vračajo v podobi retrodizajna. Slednji je dobil ime iz sloga, ki je bil pred desetletji zelo moden, njegovi elementi pa se zdaj vračajo. Tovrsten slog išče navdih v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Retroslog prihaja z določenim občutkom nostalgije, ki v misli privabi spomine na otroštvo, in je v zadnjem času vse bolj priljubljen. Če ste razmišljali o tem, da bi spremenili dom v retroslogu, boste morali slediti nekaj ključnim lastnostim, ki so značilne za obdobje, na katero slog spominja.

Retro ne gre brez stare tehnike

Najnovejši televizor in računalnik zamenjajte z debelo "škatlo" in starejšim modelom računalnika. Nič ni bolj retro kot tehnologija iz zgodnjih devetdesetih. Retroslog lahko pričarate tudi s starim gramofonom in polico gramofonskih plošč ali s kasetofonom.

Močne barve in geometrični vzorci

Sedemdeseta so bila v znamenju močnih barv, bogatih tekstilij in kričečih vzorcev. V svojem domu jih lahko pričarate s kavčem. Ta naj bo žameten in intenzivnejše barve. Vzglavniki naj bodo pisani in polni geometričnih vzorcev. Namestite lahko tudi barvne preproge.

Neonske luči kot dekorativni element

Pisane neonske luči izražajo obdobje osemdesetih let, ki je bilo zaznamovano z diskom. Če želite biti res ustvarjalni, lahko v svoje prostore namestite dekorativne diskokrogle. Če se vam zdijo te preveč, potem raje kupite barvne žarnice močnih barv.

Tapete povsod

Včasih so namesto rednega pleskanja raje polagali tapete. Te so bile povsod po hiši in največkrat je imela vsaka soba drugačne. Nekateri so bili nad njimi tako navdušeni, da so v tapete "oblekli" kar celotno kuhinjo. Vam ni treba iti tako daleč, saj bo že ena stena dovolj za retropridih.

Oglasni plakati

Namesto umetniških del na stene nalepite oglasne plakate ali filmske posterje kultnih uspešnic iz devetdesetih let.

Brez prizem ne gre

Če vam prostor to omogoča, naredite prizidek iz prizem, ki so bile včasih kar norma v notranjem oblikovanju. Čeprav danes veljajo za dolgočasne, te kar kričijo po retroslogu. Uporabite lahko navadne prozorne ali greste še korak dlje in uporabite barvne.

Celotna kopalnica v enem pastelnem tonu

Takšne so bile včasih zelo priljubljene. Ne pozabite niti na prevleko za pokrov straniščne školjke.