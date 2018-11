Pečeno pohištvo - zamisel slovenskih oblikovalk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času, ko je v širši zavesti postalo jasno, kako velik problem so plastični odpadki, in ko je naš vsakdan kljub temu še vedno prepreden z embalažo iz plastike, je mogoče slediti različnim pobudam in ustvarjalnim odgovorom na to problematiko. Eden teh je tudi projekt Pečeno pohištvo.

Gre za oblikovalski eksperiment iz odpadne plastike, ki pomen ponovne uporabe prek načela "naredi sam" želi prinesti v naše dnevne in delovne sobe, kuhinje, spalnice in kopalnice.

"Skoraj neverjetno je, da doma (plastiko, op. p.) po uporabi zavržemo, čeprav bi jo lahko spremenili v uporabne predmete. Seveda bi za to potrebovali manjše hišne reciklažne naprave," so zapisali ob projektu Pečeno pohištvo, ki je na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Vendar pa bi za to seveda potrebovali manjše hišne reciklažne naprave, ki bi nadomestile večje in v proizvodnih halah širši javnosti nedostopne, sta razmišljali oblikovalki Nuša Jelenec in Nina Mršnik.

Z domačim opekačem do plastičnih plošč

Na podlagi teh izhodišč sta se lotili projekta Pečeno pohištvo, ki proces predelave po načelu "naredi sam" približuje posamezniku. S pomočjo doma narejenega opekača večjih dimenzij je mogoče odpadne kosmiče plastike pretopiti in spremeniti v polizdelek. V plastično ploščo, ki je osnova za izdelavo pohištva.

Ustvarjalki različne vzorce pečenih plošč, nastalih v opekaču, in primere njihove uporabe predstavljata na razstavi Pečeno pohištvo, ki bo v fužinskem gradu na ogled do 24. februarja.

Samoproizvodnja materiala

"Pečeno pohištvo je ideja o samoproizvodnji materiala, iz katerega bi se lahko na standardne načine izdelovalo pohištvo," so še zapisali v muzeju ob razstavi. Oblikovalki Nuša Jelenec in Nina Mršnik z ogromnim opekačem, ki HDPE-plastiko topi v plošče, iz katerih je mogoče oblikovati različne produkte, delata že nekaj časa.

