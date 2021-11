DZ: prepovedali nekatere plastične proizvode

V državnem zboru so danes sprejeli zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, s katerim se z nekaj zamude v slovenski pravni red prenaša del evropske direktive s tega področja. Cilj je zmanjšati odvrženo embalažo in posledično pozitivno vplivati na zdravje ljudi.

V skladu z zakonom, ki so ga poslanci potrdili soglasno, za je glasovalo 84 poslancev, bo v Sloveniji prepovedano dajati na trg proizvode iz oksorazgradljive plastike in plastične proizvode za enkratno uporabo. Gre za vatirane palčke, jedilni pribor, krožnike, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov ter posode za živila iz ekspandiranega polistirena. Prav tako bodo prepovedani lončki in vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena.

Plastične izdelke nadomestiti z alternativnimi in cenovno dostopnimi proizvodi

Tretje branje zakonskega besedila je DZ opravil v torek, ko so mu podporo napovedali v vseh poslanskih skupinah, pri čemer so opozarjali na škodljivost teh izdelkov za okolje in zdravje ljudi. "Utapljamo se v plastiki, ki je je iz dneva v dan več na trgovskih policah," je dejal Dušan Šiško (SNS). Plastične izdelke naj se čim prej nadomesti z alternativnimi in cenovno dostopnimi proizvodi, je pozval.

"Otrokom in vnukom moramo zapustiti boljši svet, kot smo ga prejeli," pa je menil Ivan Hršak (DeSUS). Ob tem je opozoril, da bo treba na seznam prepovedanih plastičnih proizvodov dodati še druge.