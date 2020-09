Ogrevanje, ki blagodejno vpliva na naše počutje

Hitro se izteka čas, ko ni bilo treba misliti na ogrevanje stanovanja in pisarne. Konec poletja se bliskovito bliža in za udobno ter zdravo bivanje v hladnejšem delu leta bomo morali poskrbeti z ustreznim ogrevanjem.

Na voljo je več načinov električnega ogrevanja, zanje se odloča vedno več lastnikov nepremičnin. Potrošniki so namreč spoznali, da ima ogrevanje na elektriko številne prednosti pred tradicionalnimi centralnimi sistemi ogrevanja. Ogrevanje s centralnim sistemom je zelo drago in neprilagodljivo, pa še pozimi nam povzroča številne zdravstvene težave, kot so suh kašelj, draženje sluznice nosu in grla ter težave s kožo.

Na voljo so infrardeči paneli, sistemi talnega ogrevanja in električni radiatorji, ki so v kombinaciji s pametnim termostatom kraljevska rešitev za ogrevanje doma.

Za vedno topla tla

Električno talno ogrevanje blagovne znamke MySun ob pravilni montaži in uporabi velja za zelo udoben, učinkovit in ekonomičen sistem ogrevanja, ki ima številne prednosti tako pred toplovodnimi sistemi ogrevanja kot tudi pred drugimi oblikami električnega ogrevanja, hkrati pa velja za trajen sistem ogrevanja.

Takšno ogrevanje je prijetno zaradi enakomerne porazdelitve toplote po veliki površini tal, da so le nekaj stopinj toplejša od sobne temperature. Topla tla zagotavljajo nižjo temperaturo v prostoru, kar povečuje udobje bivanja. Talno gretje lahko postavimo pod različne finalne sloje, kot so keramične ploščice, laminat, vinil in parket ter itison. Prihranili bomo tudi pri prostoru, saj ne potrebujemo kotla, dimnika, drvarnice, radiatorjev.

Preproga ali folija?

Grelno telo so grelni kabli oziroma grelne preproge ali grelna folija. Bistvena razlika med njimi je v načinu vgradnje. Trgovina Koop dobavlja dva sistema električnega ogrevanja blagovne znamke MySun, in sicer grelne preproge in grelne folije.

Grelne preproge MySun so primerne za večino finalnih pohodnih površin in so najbolj razširjen sistem električnega talnega gretja. Tu so grelni kabli pritrjeni na nosilno mrežico iz steklenih vlaken, kar zagotavlja hitro in enostavno polaganje. Ker grelne preproge v primerjavi z grelnimi kabli občutno zmanjšajo možnost napak pri polaganju, so nadvse primerne za to, da jih vgradite sami. Grelne folije MySun so prava izbira za talno ogrevanje laminatnih, lesenih in drugih plavajočih podov. Polaga se neposredno pod plavajoči pod, zaradi izjemno majhne debeline (približno 0,2 mm) pa vgradnja praktično ne vpliva na višino tal. Polaga se brez lepljenja, kar občutno skrajša čas montaže in zniža stroške.

Prednosti talnega ogrevanja blagovne znamke MySun

Nizka investicija.

Sistem montaže "naredi sam", kar pomeni dodaten prihranek.

Montaža talnega ogrevanja MySun je hitra in enostavna – električar jo lahko namesti na od 50 do 60 kvadratnih metrov v enem dnevu.

Malo pripravljalnih in gradbenih del, zato je zelo primerno za adaptacije.

Ne potrebujemo kotlovnice, peči in razvodov, ni stroškov vzdrževanja.

Ni bojazni pred zmrzovanjem tekočine, ker je v sistemu ni ("suhi" sistem).

Prilagodljivost in hiter odzivni čas sistema.

Večja relativna vlažnost zraka oziroma manjša izsušenost zraka v bivalnih prostorih.

Idealen profil toplote in vedno topla tla.

Ogrevanje, prijazno do zdravja, ki ne izsušuje zraka, ne dviga prahu, je neslišno in brez izpustov v okolje.

Dolga življenjska doba.

Vsi sistemi električnega talnega ogrevanja imajo 20-letno jamstvo.

Naraven in prijeten način ogrevanja

Za ohranitev zdravja, sproščenega vzdušja in dobrega počutja je visoko bivalno udobje ključnega pomena. Sevalni oziroma infrardeči paneli (IR-paneli), ki uporabljajo naravno obliko prenosa toplote, so danes eden izmed bolj priljubljenih načinov ogrevanja. Izkušnje kažejo tudi, da IR-paneli blagodejno vplivajo na zdravje in počutje ljudi.

Na prijetno počutje v prostoru ne vpliva le temperatura zraka v prostoru, ampak tudi temperatura površin v prostoru, predvsem temperatura tal in sten, predmetov, tudi stropa. Medtem ko tradicionalni konvekcijski sistemi ogrevanja ogrevajo neposredno zrak v prostoru, ostajajo površine tal in sten v prostoru hladne, kar negativno vpliva na bivalno udobje. IR-sevalni paneli pa ne ogrevajo neposredno zraka v prostoru, ampak ogrevajo površine (tla, stene, predmete v prostoru).

IR-paneli, ki jih lahko dodajamo v vsak prostor posebej, so trajna in varčna rešitev za vsak dom. Skupaj z ustreznim termostatom pa lahko ogrevanje prostorov popolnoma prilagodimo svojim željam in potrebam. Številni jih imajo v prostoru tudi kot dekoracijo, saj so na voljo v različnih barvnih odtenkih in celo v obliki ogledala. Poleg tega, da so popolnoma prilagodljivi, z njimi prihranimo prostor za kurilnico in s tem povezane stroške.

Nizka začetna investicija, ki lahko poteka v fazah (danes spalnico, naslednji mesec kopalnico in tako dalje).

Enostavna in poceni montaža IR-panelov brez večjih gradbenih del.

Ne zahtevajo nobenega vzdrževanja.

IR-paneli so neslišni in ne dvigajo prahu.

So trajna in energetsko varčna rešitev ogrevanja bivalnih in nebivalnih prostorov.

Prostor ogrejejo hitro in enakomerno.

Ni izgub, saj se vsa energija spremeni v toploto.

Blagodejno vplivajo na počutje ljudi.

Zaradi hitre odzivnosti sistema lahko z ustreznimi termostati sistem ogrevanja popolnoma prilagodimo svojim željam in potrebam – toplo samo takrat, ko smo zares v prostoru.

Prihranimo prostor: ne potrebujemo posebnega prostora za kurilnico in ni nevarnosti za zmrzal ("suh" sistem).

Zmanjšujejo možnost nastajanja plesni in tako povečujejo bivalno udobje.

Dobavljivi so v številnih izvedbah in barvnih niansah, tudi kot ogledalo ali s potiskom (na voljo različni motivi, tudi po želji kupca).

Ogrevamo lahko tudi consko – samo dele prostora.

Imajo dolgo življenjsko dobo.

Izdelani v EU.

Imajo 15-letno jamstvo.

Električni radiatorji

Med varčnejše oblike električnega ogrevanja spadajo tudi električni radiatorji, ki so zaradi izjemno enostavnega upravljanja in montaže ter skoraj nobene zahteve po vzdrževanju postali zelo priljubljeni.

Začetni stroški pri ogrevanju na elektriko so neprimerljivo nižji kot pri klasičnem toplovodnem ogrevanju, nizka poraba ob dobrem učinku pa je zagotovljena s patentiranimi grelnimi telesi in natančnimi elektronskimi termostati. Vsak radiator Airelec je opremljen tudi s časovnim programatorjem.

Prednosti uporabe električnih radiatorjev Airelec:

Radiatorji Airelec so videti lepo, njihove dimenzije so majhne.

Njihova zmogljivost je izjemno visoka.

Primerni so za osnovno in dodatno ogrevanje stanovanjskih hiš, počitniških hiš, poslovnih prostorov, delavnic, vrtcev, cerkva, zimskih vrtov …

Z malo denarja si z radiatorji Airelec ustvarite visoko bivalno ugodje ob nizki porabi električne energije.

Vabljeni v razstavni salon trgovine Koop, kjer si lahko ogledate ves prodajni program električnega ogrevanja.