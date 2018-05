Največji sejem kitajskih izdelkov prihaja v našo regijo

Od 24. do 26. maja bo v Belmax Centru v Beogradu potekal sejem kitajskih izdelkov, na katerem bo imelo več kot 60 vodilnih podjetij oz. razstavljavcev iz kitajske province Zhejiang priložnost predstaviti svoje izdelke s področja gradbenih in dekorativnih materialov, elektronike in elektrotehnike, razsvetljave, strojev in spremne opreme.

Oglasno sporočilo

Ta edinstveni dogodek, ki v organizaciji ene najbolj razvitih kitajskih provinc poteka v desetih državah sveta, je leta 2017 prvič dobil priložnost svoj potencial predstaviti tudi državam Balkana, in sicer v Beogradu. In ker je bil dogodek uspešen, so se organizatorji odločili letos ponovno organizirati enak dogodek.

Sejem poteka v Belmax Centru, središču za trgovino in logistiko v Zemunu, ki je tehnična podpora, medtem ko je gostitelj sejma ministrstvo za gospodarstvo province Zhejiang (glavno mesto Hangzhou), ki šteje več kot 60 milijonov prebivalcev. Predstavništva več kot 500 najuspešnejših podjetij sveta so ravno v mestih te province.

V preteklem letu so naložbe tega področja v tujini znašale več kot 14 milijard dolarjev, medtem ko je provinca prejela 17 milijard dolarjev neposrednih tujih naložb, kar najbolje ponazarja ogromen potencial tega območja.

Uresničitev tega projekta so podprli ministrstvo za trgovino, turizem in telekomunikacije vlade Republike Srbije, Gospodarska zbornica Srbije in Veleposlaništvo LR Kitajske v Beogradu, kar je najboljši pokazatelj pomembnosti tega dogodka za gospodarstvo ter sodelovanje Kitajske in držav Balkana.

Poleg Srbije sejem poteka tudi na Japonskem, v Rusiji, Turčiji, na Češkem, v Savdski Arabiji, Panami, Vijetnamu, Iranu in Maleziji.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7