Kakšni so novi trendi za dom in oblikovanje za leto 2020?

Od vhodnih vrat, dekorativnih materialov do velikosti prostorov, barv in osvetlitve. V nadaljevanju vam predstavljamo trende, ki so se zasidrali v letu 2020.

Skoraj vsi vsako leto nestrpno pričakujemo napovedi, ki bodo navdihnile kupce in prodajalce nepremičnin.

Preverili smo, kaj lahko pričakujemo v letu 2020 in pozneje. Ali je siva barva opravila svoje delo? Na trgu se vse pogosteje pojavljajo globoki odtenki, ki postajajo nove zvezde notranjih barv. Kaj je novega na področju pametne tehnologije? Preverimo nekaj trendov, ki si jih boste zagotovo zapomnili.

Udobni dnevni prostori

Lastniki stanovanj so se odločili, da se nočejo odpovedati jedilnici, si pa želijo, da bi bile te manj formalne in bolj funkcionalne. Najboljši način za to je, da investirate v večnamensko mizo, z dodatkom udobnih stolov iz tkanine, ki jo je mogoče prati, z visokimi nasloni za roke. Z dodatkom zabavne svetlobne napeljave boste poživili in razbremenili prej enodimenzionalen prostor. Tradicionalne pohištvene jedilnice izginjajo. Vedno bolj se povezujejo z bivalnim prostorom, kjer lahko hkrati posedate in zabavate svoje goste.

Pravljična preddverja

Lastniki stanovanj poznajo pomen funkcionalnega preddverja, zdaj pa predprostor izkoriščajo kot še eno priložnost za vtis. Na temno prebarvane stene lahko obesite ogledalo ali kakšno umetnino oziroma ponudite odprt pogled v dnevno sobo, okrašeno z rastlinjem, in s tem pričarate občutek narave. Je vaše stanovanje v več nadstropjih? Preddverja v večstopenjskih domovih naj vključujejo dramatično stopnišče s širšimi ali bolj ukrivljenimi stopnicami, inovativnimi in modernimi ograjami, izdelanimi iz novih materialov. Za dodatek svetlobe si omislite vhodna vrata z obsvetlobami, večje strešno okno ali moderno svetilo, sestavljeno iz več elementov.

Izkoristite lesene površine

Masiven les začenja dobivati priznanje kot pameten gradbeni material, ker njegova proizvodnja ustvarja manj emisij ogljika kot jeklo ali beton. Material je tudi močan med potresnimi aktivnostmi, poleg tega je stroškovno ugodnejši, čas njegove izdelave pa je hitrejši, saj se montažno lahko uporablja na stenah, tleh in strehah.

Hišna dvigala

S staranjem populacije so vedno bolj priljubljene enoetažne hiše ali stanovanja. Toda vsaka hiša ne ponuja te možnosti. V primerih, ko ima dom več etaž, dvigalo pomaga tistim, ki imajo težave pri vzpenjanju po stopnicah. Lahko si omislite zunanja dvigala ali dvigala, ki se vzpenjajo ob steni stopnišča. V vsakem primeru vam bodo starejši prebivalci hvaležni.

Skupne terase ali oaze

Arhitekti več družinskih stavb zdaj priznavajo, da si lastniki domov vse pogosteje želijo zelenega prostora za vrt ali sprostitev. In medtem ko vrtovi na strehah postajajo vedno bolj razširjeni, se pojavljajo tudi druge zelene površine, saj vse več arhitektov priznava njihove zdravstvene koristi. Dvostopenjski vrt, ki vključuje rastlinjak za gojenje orhidej, zunanje parcele za gojenje zelenjave, cvetja in zelišč ter podaljšana trata od prireditvenega prostora so en način, kako urediti zunanji prostor večstanovanjskih objektov. Velike terase, ki v notranjost stavbe prinašajo več svetlobe in zraka ter občutek narave, bodo zagotovo ustvarile občutek ugodja in sproščenosti.

Grafična tla za kopalnico

Pogumni lastniki si lahko omislijo vzorčna tla, ki dodajo osebnost kopalnicam. Te so bile v zadnjem času zelo enobarvne. Ko izbiramo kričeče vzorce, moramo poskrbeti, da bodo preostali elementi v umirjenih tonih, saj bo drugače kopalnica videti načičkana in neokusna. Seveda ni nujno, da uporabimo vzorec na tleh, lahko ga prenesete na omare ali zavese in s tem poživite zdaj enobarvno in pusto kopalnico. Kopalnica mora biti še vedno osebno zatočišče in prenasičenost vzorcev bi lahko obremenilo oko.

Prenova doma pred prodajo

Številni lastniki stanovanj nočejo prevzeti dela in dodatnih stroškov pri urejanju stanovanja, preden ga bodo prodali. Številni kupci pa nočejo vlagati v dom, če vedo, da je treba stene pobarvati, zamenjati pult in obnoviti tla. Upoštevajte najnovejši trend, ki pomaga pri prodaji nepremičnin. Pridobite izvajalca, ki vam bo predlagal manj stroškovna popravila in vaše stanovanje pripravil na takojšnjo prodajo. V tem primeru boste lahko svoji nepremičnini postavili višjo ceno in jo hitreje prodali, saj bo kupec v vašem stanovanju videl urejen dom, ki je primeren za takojšnjo vselitev.

Žive stene

Za lastnike stanovanj z manjšim dvoriščem ali pa za tiste, ki ne morejo urejati zunanjih vrtov, so tukaj žive stene, ki ponujajo nov način za povezavo z naravo, z gojenjem rastlin, zelenjave in zelišč na stenah doma. V notranjosti se rastlinski zidovi kažejo kot umetnost, nas povezujejo z naravo, čistijo zrak ter so primeren in inovativen način za gojenje manjše zelenjave in zelišč, ki bodo pripomogla k bolj zdravemu načinu življenja.

Uvedite tkanine

Vedno bolj se pri dekoraciji domov uporabljajo tkanine, ki privlačijo barvo, vzorec ali teksturo. Lastniki domov želijo materiale, ki bodo trajali in so preprosti za vzdrževanje. Prvotno so bile tkanine zasnovane za zunanje prostore, kjer so bile izpostavljene zunanjim dejavnikom, kot so sonce, veter in voda. Ker pa so postajale vedno bolj privlačne, so jih oblikovalci in lastniki domov začeli uporabljati v zaprtih prostorih, kjer lahko prenesejo obrabo hišnih ljubljenčkov in ljudi. Izdelki iz tkanin vnesejo novo energijo v že znane prostore, ne da bi pri tem žrtvovali udobje ali trajnost.

Zmanjšanje velikosti hiš, sob in dekorativnih izdelkov

Norost velikih vil je že dolga leta mrtva, pri čemer si vse več lastnikov stanovanj prizadeva za zmanjšanje velikosti. Velike hiše, polne stvari, so namreč zelo drage za vzdrževanje. Današnji kupci domov iščejo preprostejše arhitekturne podrobnosti, ki bi jih lahko vzdrževali, ter manj prostorov, ki bodo neuporabljeni. Vedno več je povpraševanja po skupnih bivalnih prostorih, ki bi bili primerni za počitek in interakcijo z obiskovalci.

Globoki odtenki

V nastajajočo paleto globokih odtenkov se je prikradla kraljevsko modra barva kot kontrast sivi barvi, ki je bila veliko časa prva na lestvici pri izbiri barvnih odtenkov. Temnejši modri odtenki so izbira za vizualno ublažitev stresa. Lahko si privoščite tudi odtenke travnato zelene ali olivne barve, ki vam bodo prav tako dali občutek blagostanja. Še en nov trend, ki se vedno bolj uporablja pri urejanju domov, so enobarvne sobe, nanašanje ene same barve na stene, obloge in strop.

Hipsterji, dobrodošli

Delo in zabava sta postala način življenja mlajše generacije, ki ni pripravljena na sklepanje kompromisov, tudi ko ima otroke. Ob preselitvi v predmestje za več prostora bodo izbrali skupnosti, ki jim predstavljajo udobje. Kaj to pomeni? Center, prepreden z restavracijami, nakupovanjem, zabavo, javnim prevozom in službami. Vsak razvoj, za katerega si danes prizadevamo, je vezan na področja, ki ustrezajo tej formuli in spodbujajo interakcije v skupnosti.

Top pet kuhinjskih trendov

Namesto da bi na seznam dodali trinajsti trend, smo se odločili, da kuhinjam damo svoj odsek, saj postajajo središče pozornosti. Pripravljeni novi modni dodatki tej sobi omogočijo posodobitev sloga, aparatov, materialov in barv ter način za izboljšanje okoliških prostorov, saj so mnogi del odprtega načrta bivalno-jedilno-kuhinjskega prostora. Medtem ko bela še vedno prevladuje na omarah in pultih, se drugje pojavljajo druge barve in materiali. Nove tehnologije lastnikom domov pomagajo, da lažje in bolj zdravo pripravijo hrano. Tu je pet trendov v kuhinji, ki jih je dobro spremljati v letu 2020.

1. Materiali

Kuhinjski aparati se posvečajo beli in črni mat barvi ter novemu videzu materiala, prevlečenega s steklom in nerjavečim jeklom. Ti novi materiali se tudi bolje ujemajo z opremo v drugih sobah. Vedno bolj se v kuhinjah kaže tudi kombinacija kovin, na primer brušenega brona in bakra, ki pomaga pri osvežitvi aparatov.

2. Tehnologija

Glasovni pomočniki zdaj prebirajo recepte in navodila za kuhanje, da lastnikom modernih domov ni treba obrniti strani kuharske knjige s prsti, umazanimi od moke. Aparati z gurmansko vodeno kuharsko tehnologijo zagotavljajo recepte prek aplikacije, ki z napravo komunicira prek Bluetootha. Kuharju ni treba več obračati gumbov, da bi lahko prilagodil temperaturo. Nove pečice s funkcijo pečenja z vročim zrakom ponujajo bolj zdravo alternativo globokemu cvrtju.

3. Funkcijska razporeditev

Pojavlja se nov trend kuhinjskih otokov, ki združujejo otok z jedilnico. Na otoku sta prostor za pripravo obrokov na eni višini in dodaten pult, ki drsi ven na nižji ravni, kamor se gostje lahko usedejo. Zmanjšane velikosti naprav postajajo priljubljene v manjših domovih in stanovanjih odprtega tipa.

4. Delovni prostor

Po letih pultov, obloženih z granitom ali kremenom, vam zdaj ponujamo še eno idejo - plošče za rezanje iz naravnega lesa kot del površine pulta. Leseno območje ponuja primeren delovni prostor, ne da bi morali vsakič izvleči rezalno ploščo in jo po končanem delu pospraviti.

5. Detajli

Chicaški oblikovalec kuhinj Mick De Giulio na nov način vnaša dodatke, s katerimi preseneti in nasprotuje. En primer vključuje bronaste elemente, ki nadomestijo vsakdanje elemente iz nerjavečega jekla ali keramične bele barve. S tem doda kuhinji prefinjeno iskrico. Drug primer so noge iz nerjavečega jekla na dnu omar, ki komajda kažejo umazanijo, a še vedno dodajo kanček iskrivosti in sodobnosti vaši kuhinji.

Moderna tehnologija v stavbnem pohištvu

Digitalizacija je zajela vsa področja našega življenja. Naprave nam s svojimi funkcijami pomagajo hitreje in preprosteje postoriti številna domača opravila. Zakorakali smo v dobo interneta, kjer je povsem običajno, da stvari uredimo kar prek svojega pametnega telefona. To velja tudi za vhodna vrata. Dandanes navaden ključ nadomeščajo novejši sistemi odklepanja in zaklepanja. V zadnjem času je najbolj priljubljeno odklepanje s prstnim odtisom, kar vam omogoča napreden sistem OneTouch, ali prepoznavanjem obraza. Najnovejši izum podjetja Pirnar Theatrica temelji na pametni tehnologiji prepoznave obraza. V sistem vnesete obraze oseb, za katere želite, da imajo dostop, kar pomeni, da boste imeli popoln nadzor nad svojim domom.

Inovativne in nagrajene oblike vhodov Pirnar, ki so narejeni po meri, privlačijo pozornost in poskrbijo za brezhiben videz vašega doma. Izbirate lahko med poljubnimi dimenzijami, barvami in površinskimi obdelavami. Raznolikost mogočih kombinacij potezal in sistemov zaklepanja bo navdušila tudi najzahtevnejše. Neskončno mnogo možnosti, idej in uresničitev na videz nemogočega. Vse to so besede, ki odlikujejo vrata po meri podjetja Pirnar. Obiščite našo galerijo in si oglejte naša nagrajena vhodna vrata ter se pustite navdihniti neprekosljivemu dizajnu.

Trendi naj bi nas navdihovali, ne pa nam vzbudili potrebo po hitrem prenavljanju. V prihodnosti bo na primer morda več tehnologije, ki bo lastnike domov opozorila na naravne nesreče, še preden se bodo pojavile. Preden začnete vlagati v kakršnekoli posodobitve, dobro razmislite, kaj in kdaj je najbolje, da to storite, in predvsem to storite zase.

