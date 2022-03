Kako se zaščititi pred poplavo?

Oglasno sporočilo

V Sloveniji so poplave v zadnjem času vse bolj pogoste in v obdobju zadnjih 15 let skoraj ni bilo leta brez večje poplave. Je tudi vaš dom ogrožen in leži na območju, ki ga je v preteklosti že poplavilo? Pa ste ga že zaščitili in zavarovalni za škodo, ki jo poplave lahko povzročijo? Da boste to storili pravilno, preverite nasvete Zavarovalnice Triglav in se udeležite tudi spletnega dogodka s strokovnjaki.

Ste pripravljeni na poplavo?

Čeprav poplav ne morete preprečiti in jim ubežati, se lahko nanje čim bolje pripravite. Vedno, ko vremenoslovci napovejo obilnejšo količino padavin, pozorno spremljate razmere in najprej poskrbite za svojo varnost in varnost svojih najbližjih.

Pomembno je, da imate:

polno baterijo mobilnega telefona, če bi potrebovali poklicati na pomoč pa tudi za spremljanje razmer in obveščanje svojih sorodnikov.

baterijske svetilke,

dovolj pitne vode,

konzervirane hrane,

najnujnejša zdravila in prvo pomoč.

Vrednejše predmete in domače živali umaknite v višja nadstropja hiše. Ventil vodovodnega omrežja zaprite in izklopite glavno električno stikalo. Na ranljiva mesta okrog hiše namestite vreče s peskom ali protipoplavno pregrado in pripravite potopno črpalko.

Kako pa ravnati, ko voda začne poplavljati in kaj storiti potem, ko se ta enkrat umakne? Nasvete najdete tukaj.

O tem, zakaj nastajajo poplave, o poplavnih območjih v Sloveniji ter o tem, kakšne obsežnosti poplav lahko pričakujemo v prihodnosti bo na webinarju, ki ga 9. 3. 2022 organizira Zavarovalnica Triglav spregovoril tudi priznani strokovnjak.

Je vaš dom ustrezno zavarovan?

Tudi priprava in upoštevanje preventivnih nasvetov za ravnanje pred, med in po poplavi žal ne more v celoti preprečiti popoplavnega razdejanja. Svoj dom zato za nevarnost poplave tudi zavarujte.

Pri Zavarovalnici Triglav lahko zavarovanje poplave sklenete v sklopu zavarovanja doma in si tako zagotovite pomoč pri kritju škode, ki jo poplava pusti za seboj. Enostavno in hitro lahko to storite tudi po spletu, kjer lahko izbirate med tremi različnimi predpripravljenimi paketi. Nevarnost poplave je vključena v Veliki paket in Comfort paket.

Zavarovanje doma pa pri Zavarovalnici Triglav vključuje tudi domsko asistenco. Ta vam omogoča pomoč pri iskanju začasne nastanitve, če vaš dom zaradi posledic polave ne bi bil primeren za bivanje.

Koristne nasvete in napotke, kako svoj dom čim bolje zaščititi in zavarovati za nevarnost poplave in druge škode, ki jih lahko povzroči voda, bodo na webinarju, ki ga 9. 3. 2022 organizira Zavarovalnica Triglav, delili tudi strokovnjaki.

