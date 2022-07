Izberite kakovostno kopalniško pohištvo

Oglasno sporočilo

Ste ravno v fazi prenove ali izgradnje kopalnice ? Potem je to odlična priložnost, da naredite stvari nekoliko drugače. Ključna za opremljanje vaše kopalnice sta izkoristek prostora in kakovostno kopalniško pohištvo, s premišljeno izbiro kopalniških dodatkov pa boste prostoru dodali piko na i. Preberite nekaj idej, kako se lahko poigrate med prenovo kopalnice.

Katero kopalniško pohištvo potrebujete?

Vsaka kopalnica potrebuje umivalnik, straniščno školjko in tuš. K temu lahko dodate še druge kose kopalniškega pohištva, kot so omarice z umivalnikom, ogledalo, samostojne omarice, predalnike, bideje, kopalne kadi … Kaj vse boste umestili v svojo kopalnico, je odvisno od velikosti prostora, obstoječih instalacij in vaših želja oz. potreb.

Kakšno je kakovostno kopalniško pohištvo?

Kopalnica je prostor, v katerem sta po navadi visoka vlažnost in temperatura, zaradi česar mora kopalniško pohištvo biti kos tem pogojem. Pri keramiki morda ne bo težav, več preglavic vam lahko povzročijo leseni deli kopalniškega pohištva. Zaradi vlage se za kopalniške omarice odsvetuje uporaba cenejših materialov, kot so na primer iverne plošče. Namesto tega raje izberite furnirano, laminirano, akrilno ali folirano pohištvo iz plošč MDF, masivni les ali pa plošče HPL.

Kaj pa sanitarna keramika?

Čeprav marsikdo misli, da je keramika pač keramika, pa ni tako. Tudi kopalniški umivalniki, straniščne školjke, kadi in bideji se med seboj razlikujejo po kakovosti izdelave, dizajnu in trpežnosti. Ko se odločate za sanitarno keramiko, se ne zadovoljite z najcenejšim, temveč z najboljšim. Pri tem sledite tudi nekaterim trendom, kot so na primer skriti kotlički, viseče straniščne školjke in bideji, nadpultni kopalniški umivalniki ipd.

Preostali kopalniški dodatki

Kopalniški dodatki, kot so pipe, kopalniška ogledala in tuš stene, naredijo kopalnico. Tudi če izberete najbolj osnovni vgradni kopalniški umivalnik, lahko s premišljeno izbiro pipe pričarate popolnoma drugačen videz kopalnice. Ali pa namesto klasičnega seta v tušu vgradite nadometno glavo. Čeprav so kromirani kopalniški dodatki standard, pa vse bolj postaja priljubljena tudi črna, zlata in medeninasta barva, dodatki pa se čudovito podajo z detajli iz naravnega lesa, marmorja, betona in kamna. Tudi pri izbiri preostalih dodatkov lahko razmišljate izven okvirjev in namesto vrat pustite le stekleno steno, ki ne bo samo videti čudovito, ampak bo tudi optično povečala vašo kopalnico.

