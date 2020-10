Švedski pohištveni velikan Ikea je za prihodnji mesec napovedal predstavitev sheme za odkup nekaterih svojih izdelkov, ki vam v domu ne služijo več. V skladu s tem načrtom bodo kupcem ponudili tudi bone za 50-odstotni popust za nakup novega Ikeinega pohištva.

Akcija se bo po poročanju BBC začela s črnim petkom, 27. novembra.

"S tem ko omogočamo, da je trajnostni način življenja bolj dostopen in preprostejši, upamo, da se bodo naši kupci s pomočjo te pobude uprli čezmerni potrošnji," so ob tem sporočili iz Ikee.

Odkup mogoč v 27 državah, morda tudi v Sloveniji

Vsi, ki bodo želeli Ikei prodati svoje stare kose, bodo morali izdelek najprej prijaviti, pri podjetju pa bodo nato ocenili njegovo vrednost. Ta se bo razlikovala glede na stanje. Za primer so navedli: "Novi kosi brez prask bodo upravičeni do 50 odstotkov prvotne cene, tisti z manjšimi praskami do 40 odstotkov, vidno uporabljeni pa do 30 odstotkov."

Nato jih bodo morali dostaviti oddelku za vračila, kjer bodo še zadnjič pregledani in ocenjeni.

Ponudba bo na voljo v 27 državah in bo veljala za vse neoblazinjeno pohištvo, kot so, na primer, knjižne omare, stoli, pisalne in jedilne mize. Če kosov ne bodo mogli prodati naprej, jih bodo reciklirali, so zagotovili ter še sporočili, da bodo v vsaki trgovini uredili prostore, kjer bodo lahko ljudje prodali svoje staro pohištvo in našli popravljeno ali prenovljeno pohištvo.

Ali bo to prišlo v poštev tudi v slovenski Ikei, ko se bo ta odprla v začetku prihodnjega leta, še ni znano. "O posameznih specifičnih storitvah oziroma specifični ponudbi trgovine Ikea v Ljubljani vas bomo lahko obvestili, ko bomo bliže samemu odprtju trgovine," so nam sporočili.

Foto: Reuters

Preprodajo rabljenega pohištva preizkušajo že eno leto

Sicer pa Ikea ta način preprodaje rabljenega pohištva preizkuša že več kot leto dni, in sicer v Edinburgu in Glasgowu.

Prizadevajo si namreč, da bi postali do okolja prijaznejši in do leta 2030 "popolnoma krožno in za podnebje ugodno podjetje". Takšno podjetje je na misiji, da ponovno uporabi ali reciklira (če je mogoče lastne) materiale in izdelke.

Foto: Reuters

Podobno razmišlja še eno svetovno znano švedsko podjetje H&M, ki si prizadeva za bolj trajnostno izdelavo oblačil. V tem tednu so celo predstavili reciklažni stroj, ki bo lahko kar v njihovih trgovinah staro oblačilo v petih urah recikliral v novo.

Več o tem preberite tukaj: