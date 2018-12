Ideje za okraševanje za tiste, ki imate raje minimalizem

Moderni oziroma sodobnejši okraski so lahko v bistvu vse, kar si boste omislili kot take. Glavno je, da praznični okraski odsevajo vaš okus in estetiko doma. Pri tem ni treba, da se ozirate za smernicami, ki jih veleva tradicija. Če že veste, da želite letos okrasiti dom v nekoliko modernejšem pridihu, niste pa prepričani, kako tak videz poustvariti, lahko z upoštevanjem spodnjih nasvetov pridete do želenega končnega rezultata.

Ne komplicirajte preveč

Največ preglavic pri okraševanju doma nam seveda povzroči pretirano razmišljanje o tem, kako in kam postaviti okraske, da bodo zares zasijali v vsej svoji lepoti. Prevečkrat se namreč zgodi tudi to, da pri okraševanju pretiravamo, saj ne znamo oceniti, kdaj je okraskov dovolj.

Foto: Pixabay

Pri modernem okraševanju se v ospredje postavljata preprostost in glavno pravilo manj je več. Ustvarite neko zasnovo, ki se osredotoča na poudarek par večjih okraskov, vendar prav zares poskrbite, da bodo vidni in da bodo imeli velik vizualni vpliv.

Močne barve so povsem odveč

Moderno okraševanje, ki mora ustrezati potrebam minimalizma, narekuje, da se večinoma uporabljajo nevtralni barvni toni, ki ne izstopajo preveč. Zato tradicionalni okraski v močnih odtenkih rdeče, zlate in rumene žal tu ne pridejo v poštev.

Razširite svoja obzorja in v svoje dodatke vključite tudi druge odtenke, ki bolj ustrezajo smernicam minimalizma. S klasičnimi nevtralnimi in nežnimi pastelnimi barvami ne boste zgrešili. Ravno tako lahko monotonost razbijete z uporabo dodatkov, ki imajo v svojem dizajnu bleščice, te ob lučkah ustvarijo lep svetlobni kontrast.

Foto: Pixabay

Posegajte po okrasnih dodatkih v belih in srebrnih tonih, kar seveda ne pomeni, da ne smete uporabiti tudi živahnejših barv, vendar pri tem res pazite, da je teh čim manj in da ne vzamejo pozornosti drugim elementom.

Navdih iščite v trenutnih smernicah

V svoje okraševanje doma lahko vključite elemente sedanjih smernic, kot je uporaba steklenih okraskov ali dodatkov, oblikovanih po geometrijskih vzorcih. Seveda to ne pomeni, da morate pri vsem slediti sodobni estetiki, še vedno lahko mešate tradicionalne elemente z modernimi in tako ustvarite popolnoma novo fuzijo.

Omeniti velja, da se pri okraševanju osredotočate samo na določen element. Na primer: želite okrasiti dnevno sobo, ne veste pa, kako se tega lotiti. Če želite letos imeti v svojih prostorih jelko, potem jo lahko postavite v dnevno sobo, kjer bo služila kot glavni in edini dekorativni element. Če imate smreko, potem ne obešajte po prostoru lučk in obratno. Torej se odločite samo za en vizualni element.

Če bi prostor želeli še dodatno popestriti, a ga nočete dušiti z okraski, se lahko vedno obrnete na rože, praznične šopke in vence. Te lahko postavite na vidna mesta, kot so jedilne mize, komode in celo kuhinjski pulti.