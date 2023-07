Čiščenje tal še nikoli ni bilo tako preprosto

Oglasno sporočilo

Čiščenje doma je pomemben del našega vsakdanjega življenja. Čisto in urejeno okolje nam omogoča bolj prijetno bivanje ter vpliva na zdravje in dobro počutje. Vsakodnevno čiščenje doma je pomembna naloga, ki pa je lahko za mnoge ljudi tudi precej naporna in časovno zahtevna. Vendar pa si lahko, zahvaljujoč nenehnemu napredku tehnologije, olajšamo vsakodnevna opravila, vključno s čiščenjem doma.

Robotski sesalniki Philips vam olajšajo čiščenje tal. Foto: Philips

Eden najbolj uporabnih in inovativnih pomočnikov je zagotovo robotski sesalnik. Ta inteligentni pomočnik je postal nepogrešljiv za mnoga gospodinjstva, saj prinaša številne prednosti.

Samodejno delovanje

Eden izmed glavnih razlogov, zakaj je robotski sesalnik tako priročen, je njegova sposobnost samodejnega delovanja. Opremljen je s senzorji, ki mu omogočajo, da zazna ovire, stopnice in druge nevarnosti v prostoru. To pomeni, da vam ni treba stalno nadzorovati sesalnika, saj bo sam poskrbel za svoje delo. Robotski sesalnik Philips serije 7000 je opremljen tudi z naprednimi senzorji za prepoznavanje majhnih predmetov, kot so lego kocke. Robot med čiščenjem predmete obide, ne da bi se vanje zataknil ali trčil. Najsodobnejši senzor 3D ToF, ki se nahaja na sprednji strani robota, lahko zazna predmete, velike komaj 2,0 x 2,0 cm. Poleg tega osem senzorjev ToF v sprednjem odbijaču neprekinjeno zaznava, kaj je pred robotom in poleg njega. Senzorji delujejo tudi pri šibki svetlobi, zato vam ni treba puščati vklopljenih luči, ko odidete od doma.

Razlika med robotskimi sesalniki Philips serije 3000 in serije 7000 Najpomembnejša razlika med serijama je sistem za prepoznavanje majhnih predmetov, s katerim so opremljeni roboti serije 7000. Pri seriji 7000 je moč sesanja večja, medtem ko je čas delovanje baterije nekoliko krajši. Pri obeh serijah so na voljo roboti s polnilno postajo in roboti s postajo za samodejno praznjenje.

Učinkovito čiščenje vseh vrst tal

V domovih imamo različne vrste tal, za katere je potrebno tudi drugačno čiščenje. Robotski sesalnik Philips je zasnovan tako, da učinkovito očisti različne vrste tal, vključno s trdimi površinami in preprogami. Ko sesalnik zapelje na preprogo, samodejno poveča moč sesanja in odstrani vso umazanijo. Z izjemno močjo sesanja odstrani vso umazanijo, ki se čez dan nabere na tleh. Poleg prahu pa z vibrirajočo mokro krpo odstrani tudi vse madeže. Robotski sesalnik tako učinkovito poskrbi za vse vrste tal in vam olajša skrb za čist dom. Z različnimi načini čiščenja boste poskrbeli za vso umazanijo. Način mokrega in suhega čiščenja je namenjen trdim tlom, suho čiščenje uporabite na preprogah, intenzivno čiščenje, ko želite še bolj higienično čista tla. Izberete lahko tudi tihi način čiščenja.

Z različnimi načini čiščenja so robotski sesalniki Philips kos vsem vrstam umazanije. Foto: Philips



Pametni pomočnik do podrobnosti pozna vaš dom

Robotski sesalniki Philips so opremljeni s 360-stopinjsko lasersko navigacijo (LiDAR), s pomočjo katere skenirajo vse prostore v vašem domu in ustvarijo natančen zemljevid. Laser zaznava stene in večje kose pohištva ter poišče pot okoli njih. Robot lahko čisti bližje stenam in v kotih, zaradi svoje višine pa se lahko premika tudi pod pohištvom in očisti mesta, kjer je čiščenje po navadi bolj zapleteno in zamudno. S pametnimi algoritmi robot poišče najučinkovitejšo pot čiščenja. Kljub temu pa lahko njegovo pot vedno prilagodite v aplikaciji.

Čiščenje, prilagojeno vašim potrebam

Robotski sesalniki pa so priljubljeni tudi zaradi njihove preproste uporabe. Večina sesalnikov na trgu ima možnost povezave z aplikacijo, v kateri lahko uporabniki enostavno prilagodijo čiščenje svojim potrebam. S Philipsovo aplikacijo za robote HomeRun lahko robota upravljate na daljavo, kar je odlična rešitev za dni, ko ste zdoma. V aplikaciji lahko nastavite urnik čiščenja, prilagodite nastavitve za vsak prostor po svojih željah in robotu izdelate načrt čiščenja. Svojega hišnega pomočnika imate tako vedno na dosegu roke. Aplikacija HomeRun je na voljo v slovenskem jeziku. Poleg tega tudi robotski sesalnik komunicira v slovenskem jeziku.

Robotski sesalniki se samodejno vrnejo na postajo za polnjenje. Foto: Philips

Robotski sesalniki Philips se ponašajo tudi z dolgotrajnim delovanjem. Zmogljive litij-ionske baterije poskrbijo, da lahko robot očisti velike površine z enim polnjenjem baterije. Robotski sesalniki Philips serije 7000 delujejo do 180 minut in očistijo več kot 130 m2, medtem ko roboti serije 3000 delujejo do 230 minut in očistijo do 150 m2. Ko se baterija na robotu izprazni, se ta samodejno vrne na postajo in napolni.

Enostavno vzdrževanje

Napredna tehnologija in inovativne rešitve so zagotovo med glavnimi prednostmi robotskih sesalnikov. Sesalniki se sami vrnejo na postajo za polnjenje, kjer se napolnijo, v zadnjih letih pa je vse bolj priljubljena postala tudi tehnologija samodejnega praznjenja. Robotski sesalniki Philips s postajo za samodejno praznjenje s pomočjo tehnologije DualWave samodejno izpraznijo posodo za prah v vrečko. Samo odstranjevanje prahu je tako izjemno preprosto in ne povzroča težav niti astmatikom niti alergikom.

S tehnologijo DualWave robot sam poskrbi za praznjenje posode za prah. Foto: Philips

60 dni garancije vračila kupnine Če želite preizkusiti prednosti tehnologije, ki jo imajo robotski sesalniki Philips serije 3000 in 7000, lahko zdaj to storite brez skrbi s 60-dnevno garancijo vračila kupnine. Promocija traja od 1. 7. do 30. 9. 2023. Več informacij o promociji je na voljo na povezavi.

Robotski sesalnik je izjemen pripomoček, ki olajša vsakodnevno čiščenje doma. Njegova samodejna funkcionalnost, učinkovitost čiščenja, pametne funkcije in enostavno vzdrževanje so le nekatere od prednosti, ki jih prinaša ta inovativna naprava. Poleg vseh funkcij pa imajo robotski sesalniki tudi elegantno zasnovo, ki se poda v vsak dom. Če želite prihraniti čas in trud pri čiščenju doma, je nakup robotskega sesalnika zagotovo vreden razmisleka. Privoščite si tehnološkega pomočnika, ki bo ohranjal vaš dom čist in urejen brez vašega nepotrebnega posredovanja.

