Če je vaš dom videti tako, ste v trendu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tem letu zaradi novega koronavirusa, ki je na kolena spravil skorajda ves svet, doma preživljamo več časa kot sicer. Mnogi so se zato lotili preurejanja svojih domov, pa najsi gre zgolj za nov dekor, s katerim prostorom dahnemo dodatno svežino in jih damo v malce drugačno preobleko, ali pa za kompletno prenovo stanovanja oziroma hiše. In kakšen mora biti vaš dom, da je skladen z najnovejšimi trendi na področju notranje opreme?

Če nameravate v prihodnjih tednih tudi sami svojemu domu dati novo preobleko, potem preverite trende notranjega opremljanja za leto 2021. Spletni portal Trendbook je zbral nekaj glavnih, ki bodo prednjačili.

Med barvami prevladujeta siva in temno modra

Hit te sezone so sivi in temno modri odtenki, ki bodo prostor naredili eleganten in ki dajejo pridih sodobnosti. Lahko se odločite le za eno od omenjenih barv, lahko pa ju med seboj kombinirate, saj se lepo dopolnjujeta.

A pazljivo predvsem pri temno modri barvi ter pri temnejših odtenkih sive, da ne boste s temnimi toni pretiravali in prostor naredili pretemen, težek. Med modnimi zapovedmi leta 2021 so namreč celostno gledano svetli prostori in nevtralni toni, ki dajejo občutek topline in domačnosti.

Od materialov je znova v modi les

Po vzoru skandinavskega sloga je med materiali znova v ospredju les, po možnosti v svetlejših, lahkih tonih, pri čemer ne razmišljajte le o lesu kot talni oblogi ali lesenem pohištvu. Les se bo v naslednjih mesecih vse bolj uporabljal tudi za pokrivanje sten in celo stropov, sploh v večnamenskih prostorih.

Vse bolj zaželeni tudi kosi iz trajnostnih materialov

Tako kot se modni svet vse bolj zaveda pomena trajnostnih materialov, se tudi v svetu notranje opreme oblikovalci vedno bolj trudijo izdelovati kose pohištva ali dekorja, ki so vsaj delno narejeni iz okolju prijaznih materialov – iz bioplastike, recikliranih materialov ali celo povsem naravnih materialov, kot sta ananasovo usnje in stoodstotni bombaž, barvan z okolju neškodljivimi barvami.

Vsaj en ekstravaganten kos pohištva ali dekorja, ki izstopa

Pri tem ne govorimo o nekem pregrešno dragem kosu, ki si ga le malokdo lahko privošči in ki bi se mu že na daleč videlo, da gre za cenovno zelo drago stvar. Kos pohištva, ki izstopa, je lahko zanimiva notranja gugalnica oziroma malo drugačen, nenavaden dekorativni predmet, ki lahko povsem običajen prostor naredi malce bolj prefinjenega. Tendenca je še vedno v smeri minimalizma, kar pomeni, da s temi izstopajočimi 'češnjicami' ne smemo pretiravati.

Nasvet bi torej bil: izberite predmet ali kos pohištva, ki bo prostoru dal pridih prestiža in ekstravagance, pri čemer so dobrodošli ročno izdelani kosi oziroma kosi iz čim bolj čistih materialov.

Med motivi še vedno prevladuje narava, popularne so tudi grafike obrazov

Ker se vse bolj zavedamo pomena vrnitve k naravi in naravnemu ter pomena varovanja okolje, ne preseneča, da so tudi pri dekorju še vedno v ospredju motivi narave. Tapete z raznoraznimi listi, prevleke blazin in preproge v zelenih odtenkih. Lahko tudi motivi rož, sadja. Skratka vse, kar v notranjost pripelje malo narave.

Če ste malo bolj umetniško usmerjeni oziroma so vam bolj kot motivi narave blizu čiste, geometrijske linije, pa tudi s slikami, tapetami, vazami ali čem drugim, kar je potiskano s preprostimi linijami, ki skupaj tvorijo motiv obraza, ne boste zgrešili, če hočete svoj dom urediti po najnovejših trendih notranje opreme in dekorja.

Leto 2021 v znamenju industrijskega ali modernega rustikalnega sloga

Čeprav se sliši kontradiktorno, kombinirati rustikalen slog z modernim, bo prav ta mešanica trend prihodnjega leta. Nekakšen slog, kjer se bosta srečevala staro in novo, kjer se bodo les in drugi naravni materiali, značilni za podeželski slog, spretno prepletali s čistimi linijami modernega stila. Ta slog spodbuja udobje notranjosti s pridihom sodobnosti in daje novo interpretacijo klasičnim časom, pišejo na portalu Trendbook.

Drugi trend notranje opreme, ki bo v ospredju, pa je industrijski slog, znan po pohištvu iz kovine, kjer so lahko vidne neobdelane betonske oziroma opečnate stene. Ta stil notranje opreme je morda bolj primeren za stanovanja in hiše odprtega tipa, kjer se dnevni prostor, kuhinja in morda celo spalni prostori zlivajo drug v drugega, in je bliže okusu mlajših generacij.

Preberite tudi: