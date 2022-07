Podjetje, ki z dobrodelnostjo in skrbjo za okolje tlakuje pot trajnostnemu razvoju

Družbeno odgovorni projekti v nas običajno prebudijo močna čustva. Če jih povežemo še z okolju prijaznimi in trajnostnimi energetskimi rešitvami, pa še toliko bolj. Da gre za ključna gradnika trajnostnega razvoja, so pokazali pri podjetju Petrol, kjer z dobrodelnimi akcijami in svojo okoljsko naravnanostjo ustvarjajo zeleno prihodnost za vse. Vse več ljudi, še posebej otrok, je pripravljenih spremeniti svoje navade in s tem prispevati svoj kamenček v mozaik trajnostnega razvoja, zato so tudi Petrolove dobrodelne akcije, s skrbjo za okolje v srcu, naletele na pozitiven odziv.

Kako otroci vidijo zeleno prihodnost?

V okviru zimskih olimpijskih iger v Pekingu je Petrol pripravil kar dve dobrodelni akciji, usmerjeni k skrbi za okolje. Pridružili so se Olimpijskemu festivalu Peking 2022 v Kranjski Gori, svojim članom pa ponudili sodelovanje v posebni dobrodelni akciji Vsaka zlata točka šteje.

Festival v Kranjski Gori je ponudil spremljanje olimpijskih iger na velikem zaslonu in predstavitve različnih športov, v katerih so se obiskovalci lahko preizkusili ter v nekaterih ob izbranih dnevih tudi tekmovali. Vse skupaj je spremljal zanimiv športno-družabni program, ki je bil tudi trajnostno obarvan. Pri Petrolu pa so najmlajše udeležence povabili, da prikažejo, kako sami, skozi otroške oči, vidijo rešitve za proizvodnjo naravi prijazne elektrike.

Njihova ustvarjalnost naravnost navdušuje. Izvirne izdelke, ki prikazujejo trajnostno energijo skozi otroške oči, si lahko ogledate v galeriji:

Olimpijske igre in dobrodelnost, ki je presegla pričakovanja

Olimpijske igre Peking 2022 so tudi letos povezale ljudi, pa tudi podjetja in organizacije, ter segla v srca. Navijači smo z vsem srcem spodbujali naše olimpijce, dodatno čustveno noto pa jim dajejo tudi dobrodelne akcije. Šport je pomemben del vsakdana. Športniki se morajo za dosego ciljev odpovedati marsičemu, predano trenirati, vztrajati, vložiti neskončne količine časa, volje in truda. Pri tem je pomembno, da imajo dobre pogoje za treninge.

Kako si otroci predstavljajo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije? Sofija in Vito Prestor sta ustvarila risbo, ki prikazuje njun unikatni način razumevanja.

Petrol poskuša z akcijami, kot je bila dobrodelna akcija Vsaka zlata točka šteje , zagotavljati finančno pomoč mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij.

V Petrolu so se v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Fundacijo Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje tudi ob tokratnih olimpijskih igrah odločili podpreti Botrstvo v športu, ki podpira mlade športnike iz socialno šibkejših okolij, stare med 13 in 24 let, ki zaradi različnih vzrokov nimajo dovolj sredstev za športno udejstvovanje.

V štirih dneh zbrali milijon točk

V Petrolu so ponosni na člane njihove družine zvestobe, saj so člani Petrol kluba v le štirih dneh zbrali milijon zlatih točk.

Tako so se dobra dejanja in podarjene točke sešteli v izjemen rezultat zbranih točk, ki so jih v Petrolu podvojili, zbiranje sredstev pa se je nadaljevalo v drugem krogu donacij.

Skupaj so zbrali kar 25 tisoč evrov za mlade športnike, ki jih bodo uporabili za nakup opreme in omogočanje enakih pogojev za treninge in tekmovanja.

Zakaj sta dobrodelnost in trajnost dober tandem?

Trajnost danes ni več izbira, ampak način življenja. Dosežemo pa jo lahko le skupaj, s skupnimi koraki in akcijami. Prav zaradi tega so projekti in partnerstva, ki združujejo tako trajnost kot dobrodelnost na enem mestu, odlična kombinacija, saj prinašajo koristi vsem vpletenim in družbi ter okolju kot celoti.

Za omejitev globalnega segrevanja je treba nujno zmanjšati izpuste CO 2 in drugih toplogrednih plinov. V Petrolu uresničujejo trajnostno strategijo, v okviru katere načrtujejo, da bodo do leta 2025 za zeleni prehod namenili kar tretjino skupnega investicijskega potenciala.

S tem, ko se svet okoli nas spreminja, se spreminjamo tudi sami, zato je Petrol stopil na pot energetske transformacije. Da bi prispevali k razogljičenju, s celovitimi energetskimi rešitvami omogočajo nižjo rabo energije, obenem pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije prispevajo k večji energetski samooskrbi in večji energetski neodvisnosti Slovenije in tudi Evrope.

Čeprav se otroci in vse več odraslih zaveda pomena, ki ga ima prehod v nizkoogljično prihodnost, je ta mogoč le, če se temu zavežejo tako gospodinjstva, kot tudi gospodarstvo. Zato pri Petrolu poleg energetskih rešitev za dom ponujajo tudi številne rešitve za podjetja.

S projekti za zmanjšanje rabe energije zagotavljajo električno energijo iz obnovljivih virov, soustvarjajo energetsko učinkovita mesta in podjetja, omogočajo do okolja prijaznejšo mobilnost. Delajo vse, da bi ohranili, kar imamo, skupaj z nami pa gradijo partnerstva, s katerimi družno ustvarjamo nizkoogljično prihodnost.

S svojimi rešitvami je Petrol pomagal že več kot tisoč objektom – javnim, industrijskim, poslovnim, turističnim, gostinskim, športnim, izobraževalnim, objektom za nego in zdravstvo, pa tudi kmetijam, cerkvam, večstanovanjskim stavbam in drugim.

Foto: Klemen Razinger Trajnostni razvoj skupine Petrol temelji na treh stebrih: nizkoogljična energetska družba, partnerstvo z zaposlenimi in družbenim okoljem ter krožno gospodarstvo.

Sončne elektrarne za manj izpustov toplogrednih plinov

Sončna energija je lahko del celovite energetske rešitve za prenove in novogradnje ter lahko poganja sisteme za ogrevanje in hlajenje, razsvetljavo in druge porabnike električne energije, predstavlja pa tudi vir energije za polnjenje električnih vozil. Petrol s 790 sončnimi elektrarnami zmanjšuje izpuste CO 2 , in sicer za 6.359 ton na leto.

Veter do leta 2030 največji vir električne energije v EU

Veter bo do leta 2030 postal največji vir električne energije v EU. V skupini Petrol vidijo velik potencial v vetrni energiji, zato načrtujejo, gradijo in upravljajo vetrne parke na lokacijah, kjer je mogoče ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra. Veter poganja tudi Petrolove električne polnilnice, ki so na voljo na več kot sto lokacijah po Sloveniji. Preverite dostopnost električnih polnilnic.