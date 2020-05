Najslavnejši botanik v Sloveniji svetuje: to so naj smernice o zeliščih #video

Pomlad in poletje sta letna časa, ko o mini vrtu razmišljajo tudi tisti, ki ga v resnici nimajo, a si želijo kuhinjo v toplejši sezoni popestriti s svežimi zelišči.

Jan Robin ima zanje nekaj priročnih nasvetov in smernic, kako se lotiti vzgoje, kakšna zelišča si priskrbeti in kako jih negovati, če pa imate zanj še kakšno dodatno vprašanje, mu ga lahko postavite kar preko Instagrama, kjer redno in z veseljem odgovarja na vprašanja, povezana z rastlinami.

Glavne smernice za lepa in dišeča zelišča z balkona ali terase

Zelo je pomembno, koliko sonca in časa imate. Preden začnete resno razmišljati o zeliščih in dišavnicah ter izbirati prve lončke, je pomembno, da ocenite, ali bodo na vaši terasi ali balkonu dobili dovolj sonca. Razmislite tudi, koliko časa jim nameravate nameniti, svetuje Jan.

Najboljše so tiste, ki jim ustreza sredozemsko podnebje. V pomladnem in poletnem času so najboljša izbira tiste, ki izhajajo iz okolja, kjer je sredozemsko podnebje. A pozor: "Ker jih imamo v koritih, kjer v poletnih dnevih močna pripeka, moramo poskrbeti, da jih tudi zadosti zalivamo."

Sivka, melisa, meta, žajbelj, bazilika, peteršilj in rožmarin. Jan osebno obožuje sivko, saj gre za trdoživo trajnico, ki bo "odlično uspevala na sončnih legah, s svojim vonjem in cvetjem pa prepričala vsakega," pravi. Sicer pa ne smejo manjkati tudi melisa, ki jo priporoča za smutije in limonade, ter meto. "Poprovo meto sadimo posamezno, saj je izredno hitro rastoča in lahko tako preraste in zaduši ostale rastline."

Pri ustvarjanju sredozemske atmosfere ne smeta manjkati niti žajbelj in rožmarin, ki sta dobra soseda in jo lahko sadimo skupaj, prav tako bosta uspevala na zelo sončnih legah, še svetuje ljubiteljski botanik. "Pri roki je dobro imeti tudi baziliko in peteršilj, ki uspevata tudi v delno senčnih legah z nekaj jutranjega sonca."

Osebno obožuje sivko, tako zaradi vonja kot cvetja. Foto: Osebni arhiv

Najmanj zahtevni so žajbelj, rožmarin, sivka in netresk. "Ti prenašajo veliko sonca in vročine, preživijo pa tudi v ravni zemlji in z relativno malo zalivanja. Ampak to ne pomeni en mesec brez vode v majhni posodi na balkonu. Še vedno je potrebno redno preverjati zemljo in ko je izsušena, rastline dobro zalijemo."

Poskrbite za dobro prezimitev. Jan svetuje, da prezimne dišavnice kot so žajbelj in sivka presadite na vrt zraven prijatelja, ostale pa morajo zimo preživeti v notranjih prostih. "Idealno na svetlih mestih, kjer je temperatura nekje med 10 do 15 stopinj Celzija."

Jan svetuje lončene posode. Na lončevino pri zeliščih prisega predvsem zato, ker je videti precej bolj naravno, vendar previdno, pravi. "Glinene posode se sicer prej izsušijo in je potrebno več zalivanja, vendar gre za naravni material, ki dobro deluje tudi na okolje. Predvsem moramo paziti, da ustvarimo pri posaditvi dobro drenažo, ker rastline ne prenašajo stoječe vode."

Nato: opazovanje, opazovanje in še enkrat opazovanje. Ko ste si končno uredili zeliščni raj, morate zanj pridno skrbeti in ga predvsem budno opazovati. "Kot že omenjeno je v poletnih časih potrebno več zalivanja, sploh, ko govorimo o rastlinah na sončni legi, medtem ko rastline v delno senčnih legah zalivamo manj. Nobena rastlina ne prenaša stoječe vode, zato smo pazljivi, da ne zalivamo preveč naenkrat." Jan za dober rezultat svetuje manj zalivanja, a večkrat.

Po izobrazbi je sicer kemik, obožuje rastline in z njimi osvaja tudi Instagram. Tam ima že več kot 43 tisoč sledilcev. Foto: Osebni arhiv

