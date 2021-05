Nasveti za učinkovito zalivanje

Oglasno sporočilo

Voda predstavlja življenje in prebuja vrt s cvetočimi ter zdravimi rastlinami. Je ključnega pomena za rast in zdravje rastlin. Vedno bolj vroča poletja večajo zavedanje o pomembnosti vode kot vira za samooskrbo. Vsi se veselimo sončnih tednov brez dežja, žal pa so lahko sušna obdobja pogubna za vrtne rastline. Naravne padavine v poletnih mesecih niso na voljo v zadostni meri, zato je na vrtu treba predvideti dodatno zalivanje, s katerim zagotovimo ustrezno rast.

Kar zadeva vodo, je trava še posebej zahtevna, saj prične veneti že ob izgubi ene desetine vode. Vrtne rože ali zelenjavne rastline, ki poleti obdarijo s plodovi, potrebujejo tudi do 200 litrov vode na kvadratni meter. Voda je omejen naravni vir, zato je potrebna zmerna in skrbna raba.

Voda je ključnega pomena za rast, zdrave in bujne rastline ter polne plodove.

Zalivamo zgodaj zjutraj

Priporočljivo je zalivanje v zgodnjih urah, še pred sončnim vzhodom in pričetkom poletne pripeke. Zalivamo obilno, saj premajhna količina vode prekrije le površino tal. Zadostna količina vode poskrbi, da imajo rastline dovolj vlage in prenesejo vročino poletnih dni. Zalivanje je še posebej pomembno v času zorenja plodov. Globinsko zalivanje je pomembno, saj le tako voda v pripeki ne izhlapi in priteče v globlje plasti, vse do korenin. Za zalivanje v globljih plasteh zemlje poskrbijo kapalniki GARDENA Micro-Drip-System. Kapljično zalivanje dovaja vodo v globino in ohranja zemljo optimalno vlažno tudi v največji vročini.

GARDENA Micro-Drip-System kapljalniki dovajajo vodo globoko v zemljo, tik ob korenine in poskrbijo za optimalno rast.

Ne zalivajte listja in cvetov

Pri zalivanju pazite, da ne zalivate listov ali cvetov, saj tako tvegate razvoj glivičnih obolenj. Predvsem pri večernem zalivanju bodite pozorni, da listi ne ostanejo čez noč mokri, saj se lahko razvije plesen. Nekateri vrtnarji trdijo, da so mokri listi na soncu dovzetni za opekline in da vodne kapljice delujejo kot povečevalno steklo. Temeljito zalivamo tudi na novo zasajena drevesa in grmičevje. V prvi rastni sezoni jih zalivamo tedensko, medtem ko starejša drevesa, ko primanjkuje padavin, zalivamo le enkrat na dva tedna.

Tudi trata potrebuje osvežitev

Večina v vročih dneh zaliva trato kar ročno z brizgalkami ali zalivalniki, kar je lahko ob nepravilni uporabi potratno, saj velik del vode izpari. Po mnenju profesionalnih vrtnarjev je najbolje zalivati zelo zgodaj zjutraj, med tretjo in šesto uro. Da vam ni treba vstati tako zgodaj, še posebej med počitnicami, priskoči na pomoč Zalivalni računalnik. Zalivalni računalniki GARDENA poskrbijo za optimalno upravljanje z vodo in vam olajšajo zalivanje tudi takrat, ko vas ni doma. Določite, kdaj in kako pogosto želite zalivati vaše rastline, zalivalni računalnik pa poskrbi za zalivanje vašega vrta.

GARDENA Zalivalni računalniki omogočajo oskrbo z vodo ob pravem času in s pravo frekvenco.

Dnevno zalivamo rastline v loncih

Okrasni lonci in cvetlična korita vsebujejo majhne količine zemlje, zato se ta izsuši precej hitreje kot na vrtu. Manjša kot je posoda, pogosteje je treba rastline zalivati. Rastline v loncih je treba predvsem v vročih dneh zalivati dnevno. Sistemi za zalivanje GARDENA, kot je GARDENA AquaBloom, poskrbijo za samodejno zalivanje do 20 rastlin brez električnega in vodovodnega priključka. AquaBloom deluje na sončne celice in kapljično zaliva vaše rastline tudi takrat, ko ste na počitnicah, zagotoviti morate le ustrezen zalogovnik vode.

GARDENA AquaBloom s solarnim napajanjem poskrbi za samostojno kapljično dovajanje vode rastlinam, ko vas ni doma.

Če vrt vseeno nameravate zalivati ročno, poskrbite za udobje pri delu. GARDENA voziček za cev CleverRoll poskrbi za priročno zalivanje vseh oddaljenih kotičkov vrta, rastlin ter dreves. Olajša zalivanje, saj voziček med vlečenjem cevi ostane na mestu, navijanje in shranjevanje cevi po koncu zalivanja pa je preprosto z vodilom in ročico.

GARDENA voziček za cev CleverRoll zagotavlja visoko stopnjo stabilnosti pri zalivanju.

Naročnik oglasne vsebine je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.