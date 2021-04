Kateri je najboljši vrtni traktor? #NAGRADNA IGRA

Okreten in zmogljiv vrtni traktor ne sme manjkati na nobenem malce večjem vrtu.

Poteka že drugi mesec nagradne akcije, v kateri z vašimi glasovi iščemo NAJ TRAKTOR. Med vsemi, ki boste oddali svoj glas, bomo junija izžrebali glavno nagrado, in sicer vrtni traktor RAMDA RIDER.

Oddajte glas svojemu favoritu meseca APRILA. GLAVNA NAGRADA: srečni nagrajenec bo na svojo zelenico odpeljal tega junaka: Traktor za prave užitke med košnjo RAMDA RIDER 760E RA 895709 Srečnemu nagrajencu, ki bo v treh mesecih oddal svoj glas, bomo podarili vrtni traktor – RAMDA RIDER 760E RA 895709. To je zmogljiv vrtni traktor, s katerim boste zlahka pokosili površine do velikosti 2.000 kvadratnih metrov, kar je dovolj velika površina, da je ročno kosilnico že treba zamenjati za traktor. Šele s pravim vrtnim traktorjem, na katerega se lahko udobno usedete in ga krmilite z volanom, boste zares začeli uživati pri delu okrog hiše. Z RAMDO je mogoče kositi in obenem pobirati travo, saj ima vrtni traktor prostoren koš, ali pa se raje odločimo za mulčenje, ki ugodno vpliva na videz naše trate. Ker je vrtni traktor RAMDA RIDER ravno prav okreten, nam omogoča tudi natančno urejanje trave okrog cvetnih gredic, tako da bo nega trate postala pravi užitek. Žrebanje bo 16. 6. 2021.

Vsak mesec vam predstavljamo pet favoritov, ki se potegujejo za vaš glas. Enemu srečnežu med vsemi, ki boste v teh treh mesecih oddali svoj glas za katerikoli traktor, bomo namreč podarili izjemno nagrado: vrtni traktor RAMDA RIDER 760E RA 895709 v vrednosti 1.503,99 evra. To je nagrada, ki je bo vesel vsak vrtičkar, kmetovalec in ljubitelj urejene okolice doma.

Veliki zmagovalec marčevskega glasovanja

Med vsemi glasovi, ki ste nam jih poslali v prvem krogu glasovanja, je največ glasov prejel vrtni traktor RAMDA RIDER 760E RA 895709.

Med favoriti, ki smo jih predstavili marca, so bili naslednji traktorji:

1. vrtni traktor za vrt in okrog cvetnih gredic: RAMDA RIDER 760E RA 895709,

2. vrtni traktor za večje površine s košem: CASTELGARDEN XDC160HD,

3. vtni traktor za manjše površine: CASTELGARDEN XE966HDB,

4. vrtni traktor za večje površine: CASTELGARDEN KS XD150HD,

5. vrtni traktor za večje površine s košem: RAMDA PRO TC8416H.

Največ glasov je prejel vrtni traktor RAMDA RIDER 760E RA 895709.

Srečna nagrajenka, ki prejme praktično darilo podjetja Eurogarde, je Adrijana Kenda. Čestitamo!

Pet aprilskih kandidatov za zmagovalca

Predstavljamo pet favoritov, ki se bodo potegovali za vaš glas v drugem krogu nagradnega glasovanja. Odlikuje jih zmogljivost motorja, robustnost šasije in izjemna širina košnje trave. Nekateri med njimi imajo košaro za pokošeno travo, drugi imajo možnost priključkov, nekateri so za manjše vrtove, drugi za večje površine.

1. Vrtni traktor za večje površine s košem RAMDA PRO KS TC170HD

Vrtni traktor za večje površine RAMDA PRO KS TC170HD ima veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: enovaljni bencinski BRIGGS&STRATTON PowerBuilt 4165 AVS, 500 ccm

- Širina košnje: 98 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj

- Višina košnje: od 25 mm do 80 mm

- Kapaciteta koša: 240 l

- Dimenzija koles: spredaj 15 x 5.00-6", zadaj 18 x 6.50-8"

- Primeren za košnjo do: 5.000 m2

2. Vrtni traktor za večje površine s košem CASTELGARDEN XDC180HD

Vrtni traktor za večje površine CASTELGARDEN XDC180HD ima veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: dvovaljni bencinski STIGA ST550 V-TWIN, 586 ccm

- Širina košnje: 98 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj

- Višina košnje: od 25 mm do 80 mm

- Kapaciteta koša: 240 l

- Dimenzija koles: spredaj 15 x 5.00-6", zadaj 18 x 6.50-8"

- Primeren za košnjo do: 5.000 m2

3. Vrtni traktor za večje površine s košem CASTELGARDEN KS PTX180HD

Vrtni traktor za večje površine CASTELGARDEN KS PTX180HD ima večji razpon širine in višine košnje, izjemno veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: dvovaljni bencinski STIGA, ST600 V-TWIN CYLINDER, 586 ccm

- Širina košnje: 102 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj

- Višina košnje: od 30 mm do 90 mm

- Kapaciteta koša: 300 l

- Dimenzija koles: spredaj 15 x 6.00-6", zadaj 18 x 8.50-8"

- Primeren za košnjo do: 8.000 m2

4. Vrtni traktor za večje površine s košem CASTELGARDEN KS XX220HD

Vrtni traktor za večje površine CASTELGARDEN KS XX220HD ima večji razpon širine in višine košnje, izjemno veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: dvovaljni bencinski KAWASAKI FS 600 V-TWIN, 603 ccm

- Širina košnje: 122 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj

- Višina košnje: od 30 mm do 90 mm

- Kapaciteta koša: 320 l

- Dimenzija koles: spredaj 15 x 6.00-6", zadaj 18 x 8.50-8"

- Primeren za košnjo do: 8.000 m2

5. Vrtni traktor za večje površine s košem CASTELGARDEN PTX165HD

Vrtni traktor za večje površine CASTELGARDEN PTX165HD ima večji razpon širine in višine košnje, zelo veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: enovaljni bencinski STIGA ST500, 452 ccm

- Širina košnje: 102 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj

- Višina košnje: od 25 mm do 80 mm

- Kapaciteta koša: 290 l

- Dimenzija koles: spredaj 15 x 6.00-6", zadaj 18 x 8.50-8"

- Primeren za košnjo do: 7.000 m2

Blagovna znamka, ki ve, kaj potrebujete za lep vrt

Ko potrebujete vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo ter dodatke za vrt, dom in urejanje okolice, poiščite slovensko blagovno znamko RAMDA, ki se lahko pohvali z več kot 30-letno tradicijo.

Ponuja kakovostne izdelke, ki jih proizvajajo in razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je celoten program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in dizajnerska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje.

ROTAR - EUROGARDEN se podjetje želi zahvaliti svojim kupcem in počastiti svojo blagovno znamke RAMDA z izborom NAJ TRAKTOR. Ob 40-letnici podjetja

Več o podjetju Eurograden: