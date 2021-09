Kako zagotoviti najboljše pogoje v otroških in mladinskih sobah

Raziskave o vplivu dnevne svetlobe na učne sposobnosti otrok in mladostnikov, boljšo koncentracijo, ki se odraža v hitrejšem reševanju matematičnih nalog in bralnih preizkusov, v zadnjih časih vse bolj prihajajo v ospredje. V obdobju učenja in dela od doma se še bolje zavedamo pomenov kakovostnega delovnega in učnega okolja. In kaj opredeljuje kakovost dnevne osvetlitve? Zadostna količina, ustrezen pogled navzven, preprečevanje bleščanja in primerna osončenost.

SVETLOBA

Če je le možno, naj svetloba prihaja v otroške in mladinske sobe preko vsaj dveh okenskih odprtin. Tako bo prostor enakomerneje osvetljen, s tem pa bo tudi omogočena fleksibilna postavitev pohištva. V prostor pa lahko zajamemo tudi različen tip svetlobe, npr. difuzno severno svetlobo in sončno vzhodno ali zahodno svetlobo. Večina otroških in mladinskih sob se nahaja pod streho in ta je lahko odličen vir dovajanja svetlobe v globlje dele prostora kot tudi izkoriščanja sončne energije.

Koliko svetlobe bo v sobi, je odvisno tudi od tega, ali prehaja svetloba v prostor preko fasadnega okna, frčade ali strešnega okna. Najbolj intenzivni vir je strešno okno, ki je obrnjeno proti soncu, sledi fasadno okno, za njima pa močno zaostaja frčada.

SENČENJE

Za nemoteno branje, pisanje in zlasti za delo za računalnikom je treba omiliti prevelike kontraste med površinami v vidnem polju, saj prilagajanje s svetle na temno površino utrudi oči. Zato premislimo, kje bo postavljena delovna miza ter s kakšnim senčilom bo zastrto okno. Vloga notranjih senčil je v omejevanju vpada svetlobe. V otroških in mladinskih sobah pa je treba zagotoviti tudi možnost zatemnitve za boljši spanec, kar dosežemo z notranjimi senčili VELUX Siesta ali z zunanjimi roletami, ki delujejo na električni pogon ali pa solarno baterijo.

Zunanja senčila so nepogrešljiv pripomoček za preprečevanje pregrevanja. V otroških sobah so najpogosteje v uporabi mrežasta senčila, ki prepuščajo svetlobo, a hkrati ščitijo pred pregrevanjem.

SVEŽI ZRAK

Na "bistre in spočite" glave pa vpliva tudi sveži zrak. Stopnja vsebnosti ogljikovega dioksida (CO2) v zraku je eden od kazalnikov kakovosti zraka, še posebej v prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi. Priporočljivo je v prostore namestiti senzorje, ki poleg temperature in vlage uporabniku pokažejo tudi nivo CO2 v prostoru. Mejne vrednosti so jasne, ukrepati je treba, ko nivo koncentracije CO2 v zraku naraste med 1.000 in 2.000 ppm. To je nivo, ki vpliva na zaspanost in se odraža v nenadzorovanem zehanju ter utrujenih očeh. Višja stopnja koncentracije CO2 pa močno vpliva na zbranost, pojav glavobola itd. Eno takšnih rešitev predstavlja sistem za merjenje kakovosti zraka VELUX Active, ki s senzorji v prostoru in na zunanjem delu uravnava odpiranje ter zapiranje oken in senčil.

Zavedati se moramo, da se zrak v prostorih z manjšim volumnom hitreje izrabi, zato je še toliko bolj pomembno, da pri načrtovanju otroške sobe pomislimo na načine prezračevanja in stalno dovajanje zraka v prostor. Neposredno in hitro ukrepanje je možno z naravnim prezračevanjem z odpiranjem oken, pri čemer je priporočljivo časovno kratko in intenzivnejše navzkrižno prezračevanje prostora, da se izognemo prevelikim toplotnim izgubam v ogrevalni sezoni. K boljšemu zraku v prostoru prispeva tudi prezračevalna loputa, ki se nahaja na vseh strešnih oknih VELUX.

