Izjemno uporabni predlogi za še enostavnejše vrtnarjenje

Vrtnarjenje je lahko za marsikoga zahteven projekt, zato vedno pridejo prav nasveti in triki, s katerimi si lahko delo na prostem olajšamo in zagotovimo zdrav in bogat pridelek.

Če niste najbolj prepričani, kako začeti sajenje ali kolikšna količina vode je potrebna za vaše rastline, si preberite preproste zamisli, ki vas bodo rešile tovrstnih skrbi.

Foto: Getty Images

Semena včasih težko vzklijejo, razlogi za to pa so lahko različni. Kdaj pozabimo pogledati rok njihove uporabe, nekatera so uničena ali nezdrava, a tega ne opazimo, spet druga so preprosto preslaba, da bi lahko iz njih karkoli uspelo.

Čeprav ne moremo vplivati na kakovost semen, pa lahko s preprostim trikom pospešimo in izboljšamo pogoje njihove kalitve. Pred samo zasaditvijo semen v lonček, ta ovijete v moker toaletni papir ali kuhinjske papirnate brisačke in jih za od 24 do 48 ur položite v plastično vrečko z zadrgo. Pustite jih stati na toplem mestu. Naslednji dan poglejte, ali je bila kalitev uspešna.

Semena, ki so začela kaliti, so pripravljena na saditev v lončkih, preostala lahko pustite stati še en dan. Če ta tudi po dveh dneh ne začnejo kaliti, je to znamenje, da niso dobra oziroma zdrava, zato obstaja verjetnost, da v prihodnje iz njih ne bo pridelka.

Foto: Getty Images

Sajenja semen se lahko lotite v ekološko varčnejših alternativah, kot v okolju škodljivih plastičnih lončkih. Semena posadite kar v ovitek toaletnega papirja.

Prednost tega načina se skriva v tem, da vam pozneje, ob saditvi sadike na prostem, ne bo treba iti čez celoten postopek presaditve iz lončka v zemljo. Ovitek papirja samo položite v prej izkopano luknjo. Ker je zavitek toaletnega papirja narejen iz bio razgradljivega materiala, sadiko ob primernem času samo premestite v zemljo na vrtu. Poleg toaletnega papirja lahko na enak način uporabite tudi časopisni papir ali celo sadne lupine citrusov.

Foto: Getty Images S prečnim prerezom sadeža, kot sta limona ali pomaranča, lahko naredite "lonček" za sadiko. Izločite sadno jedro in lupini dodajte zemljo in seme.

Tako kot pri toaletnem papirju vam sadike ne bo treba presejati, ampak jo samo skupaj z lupino položite v vrtno gredico. Slednji način je sploh dober, ker se bo lupina v zemlji začela čez čas razkrajati, kar bo služilo kot kompostni material.

Poleg toaletnega papirja in sadnih olupkov lahko kot nadomestek za plastični lonček uporabite tudi jajčno lupino in celo kartonasto embalažo za jajca. Uporaba škatle je sploh odlična, saj jo lahko zapremo in ustvarimo podobne temperature, ki prevladujejo v topli gredi.

Enake pogoje lahko ustvarite tudi s plastično posodo za shranjevanje hrane. Posajena semena zaprite v posodo, to pa položite nekam na okensko polico, zato da zagotovite pretok dnevne svetlobe. Posoda, tako kot embalaža za jajca, bi lahko poskrbela za ugodne pogoje kalitve in rasti.

Foto: Getty Images

Omejen prostor v cvetličnih koritih prisili koreninski sistem rastline, da se ta ovija okoli sebe in zemlje. Med presajanjem se nam tako večkrat zgodi, da skupaj z rastlino iz korita potegnemo še zemljo. Čiščenja korenin se nikakor ne lotite s prsti ali vrtnarskim orodjem, saj jih boste s tem kvečjemu poškodovali ali še huje - uničili.

Namesto tega rastlino raje za več ur položite v vedro vode. Ta bo poskrbela za to, da se bo zemlja začela topiti in sama od sebe odstopati od koreninskega sistema. "Oprano" rastlino lahko nato ponovno posadite na želeno mesto.

Pri postopku izkopa rastline iz zemlje vam tudi odsvetujemo uporabo vrtnarskega orodja, saj ima večina pripomočkov izjemno ostre robove, ki lahko poškodujejo steblo in koreninski sistem. Namesto tega uporabite kar navadno žlico, saj ima zaobljene, tope robove, ki rastline ne bodo poškodovali.

Foto: Getty Images

Zalivanje je eno tistih opravil, pri katerem ne obstajajo točno določena merila in smernice.

Če niste prepričani, koliko vode potrebuje rastlina za zdravo rast, izdelajte povsem enostaven namakalni sistem kar s pomočjo plastične plastenke za vodo.

V pokrovček plastenke izvrtajte do največ tri luknjice, to napolnite z vodo in z ustjem naprej "posadite" v zemljo pod kotom približno 60 stopinj. Ne sadite plastenke navpično, ker bo voda tako hitreje iztekla. Želite si namreč, da bi voda ves čas enakomerno in predvsem v enaki količini pronicala v zemljo in hranila vaše vrtnine.

Rastlinje, posajeno v cvetlična korita, zalivajte tako, da pod korito namestite podstavek, ki ga do polovice napolnite z vodo. Zemlja in koreninski sistem bosta črpala vodo po potrebi, zato vam ne bo treba skrbeti za to ali rastlinje dobiva zadostno količino vode. Ta trik lahko uporabite tudi takrat, ko odhajate na dopust, nimate pa nikogar, ki bi poskrbel za zalivanje vrtnin.

Foto: Getty Images

Rumeni listi in stebla so znamenje, da rastlini nečesa primanjkuje ali da je nečesa preveč.

Včasih rastline lahko porumenijo, če ne dobivajo ustrezne količine vode, zato naj bo prvi korak pri ugotavljanju vzroka za težavo to, da zmanjšate ali povečate količino vode pri zalivanju.

Če si rastlina ne opomore, poskusite še naslednji trik - v zemljo zakopljite žeblje. Vaši rastlini po vsej verjetnosti primanjkuje mineralov, zato bo žebelj poskrbel za dotok teh. Velikost žeblja naj bo v sorazmerju z globino korita.