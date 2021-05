Če bi morali izbrati eno stvar, ki se je v prejšnjem letu močno spremenila, so to zagotovo naše delovne navade in nasploh način dela. Ugotovili smo, da lahko delamo doma, večina nas je pa žal tudi ugotovila, da za delo od doma nima ustreznega prostora.

Primer vizualne rešitve za delovno sobo. Irena Dvoržak je sobo za odlaganje predmetov spremenila v pisarno z dušo.

Tako so v kratkem času naše jedilne mize postale konferenčne, zapuščeni kotički delovni kotički, spalne sobe pa prostor za umik, kraj za krajši ali daljši klic po Zoomu.

Kaj pa, če bi ugotovili, da imate eno neizkoriščeno sobo, ki bi lahko postala vaša oaza za delo in sproščanje?

No, ravno to je ugotovila bralka, ki se je v tem zahtevnem pandemijskem času odločila ustanoviti lastno podjetje, ki bo imelo sedež prav v sobi družinske hiše, kjer so se leta nabirale neuporabljene stvari.

Prostor za odlaganje lahko postane idealen delovni prostor.

V rubriki Mojster za vse smo maja objavili nagradni natečaj, v katerem smo enemu nagrajencu podarili izris delovnega kotička, ki je postal pomemben prostor v naših domovih. Oblikovalka Irena Dvoržak je pripravila privlačno rešitev za delovni kotiček in morda lahko njena ideja pomaga tudi vam urediti lep prostor za delo, študij ali branje.

In tako kot vedno, ko opremljamo prostor, moramo najprej razmisliti o svojih potrebah, delovnih navadah in željah. Mlada podjetnica je vedela, da potrebuje veliko delovno mizo, na kateri bo pisala, ustvarjala in pakirala pakete, ter veliko prostora za shranjevanje fasciklov, kuvert in drugih potrebščin.

Ravno iz tega razloga so miza in police pričvrščeni na steno. Na ta način je miza dovolj velika, ker nima nogic pa ne jemlje toliko fizičnega in vizualnega prostora. Pod njo je dovolj prostora za odlaganje paketov, ki čakajo na nove lastnike.

Fascikli in pomembni dokumenti, ki so bili prej naloženi po vsej sobi, so zdaj lepo zloženi in dosegljivi v omari, ki je postavljena prav za to.

Ker pa je soba dovolj velika, da izpolni vse želje in potrebe lastnice, se je v enem kotičku znašel tudi prostor za počitek, ki se, ob prižigu fotoaparata in kamere, hitro spremeni v fotografski studio.

In ker je nevsezadnje podjetnica tudi mama treh otrok, je v sobi dovolj prostora še za igro, kreativno in tisto z igračami, za zdaj lepo pospravljenimi v podokenske police.

Barve so umirjene, takšne, ki nas, ko je čas za delo, navdihujejo, ko pa je čas za počitek, pa sproščajo.

Le pravilna osvetlitev, razporejena po celotnem prostoru, šopek rož in mehki tekstil in vaš delovni prostor je nared za delo, počitek in uresničitev sanj.

