Stara meščanska ljubljanska hiša se prebuja v novi podobi

Končno je napočil dan, ko smo lahko pokukali v notranjost stare ljubljanske hiše, ki jo Iva in Boštjan spreminjata v udoben dom, ki počasi že dobiva svojo končno podobo. Deževna pomlad in dolga poletna pripeka sta bili vzrok, da se je gradnja zavlekla, saj vremenske razmere niso bile naklonjene gradbenim izzivom.

Spalnica je svetla in zračna, ima vhod na balkon in veliko okno.

Ob vstopu smo najprej opazili, kako svetla in prostorna je postala hiša, ki nas je ob prvem obisku pred meseci pozdravila v nekoliko bolj obrabljeni podobi. Opaziti je, koliko dela je že opravljenega. Predvsem Boštjan je stalno prisoten pri prenovi, saj želi imeti nadzor nad izvajalci. "Ne predstavljamo si, kako bi bilo, če bi prenovo vodila iz Nemčije, kot je bil najin prvotni namen, preden sva se preselila. Dobro, da smo se preselili v najemniško stanovanje v bližini hiše, od koder lahko nemoteno spremljamo napredek," je povedal Boštjan, ki je vse svoje moči usmeril v prenovo.

V novi epizodi Gremo mi na svoje bomo spoznali, kako nastaja nova podoba stare hiše. V spodnjem videu je na voljo prvi pogled v prijeten, svetel in udoben dom Ive in Boštjana.

Iva in Boštjan sta se nameravala s svojima otrokoma, Freyo in Erikom, v novo hišo preseliti že lani, a jima je vreme malce zagodlo, zato so se gradbena dela zavlekla. Če bo vse po sreči, bodo v novem domu uživali za božič. Zadnjih pet let pred začetkom prenove so zaradi službe živeli v Nemčiji, v Slovenijo so se vrnili s posebnim projektom – prenovo staromeščanske hiše v Ljubljani. So aktivna družina, ki svoj prosti čas preživlja zunaj. So ljubitelji dolgih izletov, krajših in daljših potovanj, najraje pa skupni čas preživljajo v naravi, še posebej blizu morja in gora ter z obilico športnih aktivnosti. Njihova družinska potepanja lahko spremljate tudi na priljubljenem portalu www.kamzmulcem.si.

Lepa od zunaj, lepa od znotraj

Ohranila sta obok v spodnjih prostorih.

"Stene so zdaj pobeljene, namestili smo okna in okenske police. V grobem lahko vidimo, kakšna bo najina spalnica. Veseliva se, da bova lahko prinesla že kakšen kos pohištva," nas je pozdravila Iva, ki se že veseli, da se bodo ob božični večerji zbrali že v novi hiši.

Pobeljene stene veliko pripomorejo k temu, da je hiša videti sveža, prenovljena in pripravljena na nadaljnja dela. "Zaenkrat smo pri drugi 'roki', kar pomeni, da čakamo, da obrtniki vgradijo vse preostale stvari, da bomo lahko nanesli tretji sloj barve. Kopalnica oziroma keramične ploščice so narejene do polovice, kmalu bomo dokončali tudi tla v kopalnici, kjer smo namestili talno gretje."

Pripravljajo se na zaključek zidarskih del v kleti, da bodo lahko vso hišo prebelili do konca. Potem sledi montaža električnih vtičnic in stikal, prinesli pa bodo tudi že nekaj pohištva in kakšne kopalniške elemente. "Ne pozabi na najpomembnejše. To so okna," je Boštjana spomnila Iva.

Napeljani sta tudi električna in vodovodna napeljava ter celotno ogrevanje, tudi radiatorje so že dostavili in jih bodo namestili, ko bo pobeljeno do konca.

Ni dvoma: lesena okna

V hiši želijo vzpostaviti prvotno stanje, zato so lesena okna s klasičnimi kljukami nujna.

Izbrala sta lesena okna proizvajalca Lesko Žiri, ki so jima najbolj ustrezala glede na celoten slog hiše.

"Lesena okna dihajo s hišo in so nujna za naš slog. Vgrajene so tudi že zunanje in notranje okenske police, kar naredijo veliko vizualno spremembo. Z izdelovalcem Lesko Žiri smo zelo hitro našli stično točko, saj se zelo veliko ukvarjajo s klasičnimi lesenimi in rustikalnimi okni oziroma z okni, ki so predpisana z zakoni in predpisi o spomeniškem varstvu. Koncept, šablone in proizvodnjo imajo prilagojeno izdelavi klasičnih oken, zato smo se takoj odločili zanje. Njihov slog nam je zelo všeč," je povedal Boštjan. Preden sta se odločila za izvajalca, sta pridobila štiri druge ponudbe. "To sva vedno naredila za vsako stvar, ki sva se je lotila," je še dodala Iva.

Montaža oken je trajala en dan, kar je pri takšni količini oken izjemno pohvalno.

Dva vhoda – vsak s svojim namenom

V idealnih razmerah bi bila hiša že končana, vendar jima je močno nagajalo letošnje vreme.

Zadnja vhodna vrata so v enakem slogu kot okna, ker bodo ta vrata tako imenovana delovna vrata za družino, ki bodo vodila na vrt. "Skoznje bomo odnašali smeti, prinašali nakupe."

Pri glavnih vhodnih vratih pa so sledili prvotnemu slogu vrat. "So praktično enaka, kot so že bila. So rjave barve in tudi mere so enake."

S streho pripravljeni na zimo

Streha ima klasično rdečo kritino.

Pred zimo je treba poskrbeti za sanacijo strehe. "Naša streha je prekrita s strešno kritino Tondach Fidelio. Izbrali smo jo, ker je veliko hiš iz tega obdobja v Ljubljani obnovljenih z enako ali podobno strešno kritino. Je vzdržljiva in glazirana, tako da se relativno pozno začne krušiti. Tako da smo pripravljeni na zimo," je pojasnil Boštjan, Iva pa nam je zaupala svojo vlogo pri prenovi strehe: "Morala sem izbrati barvo strešnikov. Na voljo sem imela dve podobno oranžno-rdeči barvi."

Prenova strehe je trajala približno tri tedne, vendar to ne predstavlja samo prekrivanja s strešniki, ampak je treba najprej razkriti staro streho, popraviti in zamenjati morebitne polomljene lesene elemente strehe. Vse skupaj je treba temeljito pregledati in namestiti izolacijo. "Vgradili smo desetcentimetrsko plast kompaktne izolacijske volne, nato pridejo prečne letve in nanje pokrita streha. Ko je enkrat vse pripravljeno, pokrivanje strehe traja tri dni. Še največ dela je z robovi in slemeni."

Prvotna lesena konstrukcija lahko ostane

Prvotne lesene konstrukcije ni bilo treba menjati z novo, ker je les še vedno zelo kakovosten.

Nosilne lesene konstrukcije jim ni bilo treba spreminjati, ker so ugotovili, da je les, ki je že bil uporabljen za streho, tako kakovosten, da nov les ne bi bil tako dober. Danes namreč les obdelujejo drugače in ga sekajo v drugem obdobju.

"Zato smo povsem mirni s starim ostrešjem, kar je zelo dobro." Nad tem podatkom je bila takoj navdušena tudi Iva, saj pomeni nižje stroške celotne prenove.

Finančne zadeve zaupati pravemu sogovorniku

Obrtniška in zidarska dela so še vedno v polnem teku.

Nakup ali prenova hiše je zelo velika finančna obremenitev. Za uspešno izvedbo projekta je ključna pomoč zanesljivega finančnega partnerja. Iva in Boštjan sta za začetno investicijo ob nakupu hiše potrebovala stanovanjski kredit. Pridobila sta ponudbe treh bank in se na podlagi ugodnih kreditnih pogojev ter dobrih preteklih izkušenj odločila za stanovanjski kredit pri NLB.

"To je bila za naju zelo pozitivna izkušnja. Bančnico sem imela praktično na dosegu roke, saj sem jo lahko poklicala kadarkoli. Vodila naju je čez celoten proces, nama svetovala in pomagala pri urejanju dokumentacije," je povedala Iva.

Neljuba presenečenja ali tehnični izzivi

Pri prenovi starih hiš vedno pride tudi do neljubih presenečenj, ki so se seveda pojavile tudi v hiši Ive in Boštjana. "Naleteli smo na kar nekaj izzivov. Že na začetku so nam strokovnjaki povedali, v stari hiši ne bo vse tako, kot če bi šlo za novogradnjo. Klet je bila v zelo slabem stanju kar se tiče vlage, zato smo morali odstraniti pod oziroma celotne temelje, tako da smo podložni beton naredili na novo in še enkrat položiti tlake, kar ni bilo tako slabo, saj smo lahko namestili talno ogrevanje tudi v kleti. Podrli smo še dve predelni steni, ki sta bili tako tanki in načeti, da smo se ju odločili zamenjati," sta pojasnila sogovornika.

Kombinacija talnega ogrevanja in radiatorjev

V kopalnici so namestili talno ogrevanje.

Za radiatorje so se odločili v tistih prostorih, kjer so ohranili star parket, ki bi ga sicer morali odstraniti, obnoviti pode in narediti nove tlake, zato so se odločili, da bodo raje ohranili čudovit in nikoli brušen parket. Kjer pa so morali izdelovati nove pode, pa so namestili talno ogrevanje. "Strokovnjaki pravijo, da oba sistema ogrevanja funkcionirata brez problema skupaj. Kako pa bo, bomo videli čez približno mesec in pol," je bil optimističen Boštjan, medtem ko Iva realen zaključek glavnine del vidi čez dva meseca in pol.

V idealnih razmerah bi bila hiša že končana. "Prvotni načrt zaključka del je bil v mojih pogledih vedno december. Zelo nama je nagajalo vreme. Bil je deževen maj, junij, julij in avgust so bili vroči, zato se je izdelava fasade zamaknila. Potem čakajo še vsa druga dela. Verjetno se bo obdržal moj načrt, da bomo božično večerjo že lahko jedli v hiši," je prepričana Iva. Tehnično bi morala biti hiša gotova v novembru, kar je skrajni čas, da se vnese pohištvo in se dokončajo še vse druge podrobnosti.

"Veliko pohištva bova prinesla s seboj, saj ga imava kar nekaj. Ko bomo tukaj že živeli, pa bomo videli, kaj si želiva in kaj potrebujeva," je še dodala Iva.

Foto: Getty Images

Nasvet za vse, ki gredo v prenovo hiše

"Bodite pripravljeni na vse. V stari hiši je vedno veliko presenečenj," svetuje Boštjan.

Prenova hiše je naporen proces, ki nas veliko nauči, zato smo Ivo in Boštjana lahko vprašali, kaj bi svetovala nekomu, ki se je prav tako kot onadva odpravil na to težavno pot.

Iva: "Svetujem čim več vzajemnega sodelovanja pri obnovi. Jaz se ji nisem posvečala tako intenzivno kot Boštjan, eden pa težko stalno ohranja visoko motivacijo in nima vedno dovolj volje in potrpljenja, če gredo stvari narobe. Vsak naj pripomore svoj delež pri prenovi."

Boštjan: "Bodite brez strahu, ampak z veliko pesimističnega načrtovanja. Kajti, kar lahko gre narobe, bo tudi šlo narobe. Vse je mogoče rešiti, ni nobene težave. Zgodilo se pa bo. Mi smo se obnove lotili na klasičen način, ker bi radi imeli takšno hišo, kot je bila prvotno. Moja izkušnja je, da se mnenja obrtnikov, znancev ali sorodnikov velikokrat lahko krešejo. Vztrajajte pri svoji viziji in pri tem, kar hočete vi. Vse je mogoče narediti in ni toliko dražje, kot govorijo ljudje."

