Stara meščanska hiša po osmih mesecih končno oblečena

Ko so pred dnevi okrog hiše iz projekta Gremo mi na svoje po osmih mesecih končno odstranili gradbene odre, so se sosedje, mimoidoči in seveda lastniki lahko občudujoče zazrli v fasado meščanske vile, ki je dostojanstveno zasijala v vsej svoji lepoti.

Čeprav je bila ob našem obisku neposredna okolica hiše še popolnoma neurejena, saj so povsod ležali kupi odpadnega materiala, žice, žlebovi, stara antena, prazna vedra, kosi pločevine, cevi, hiša deluje urejeno. Zdi se, da bo tisti, ki je lahko iz zapuščene hiše "izbrusil" tako lepo domovanje, tudi okolico uredil, še preden bo pred hišo parkiral prvi selitveni kombi.

Odre so podrli, stoji le še en manjši okrog zadnje verande, kjer morajo pleskarji nanesti še zadnji sloj barve, preostalo je tako, kot bo prihodnjih 20 ali 30 let. Hiša je končno oblečena.

Celotna prenova je zdaj na dveh tretjinah. Zadnji vhod še čaka na zaključna dela. Dokončanje del je odvisno od dosegljivosti obrtnikov in vremenskih razmer oziroma hladnih temperatur. Pred našim obiskom so delavci ravno vlivali beton za stopnice pred glavnim vhodom.

Fasada – najpomembnejši del prenove hiše

Po osmih mesecih so končno odstranili gradbene odre s stare meščanske hiše, ki bo kmalu postala nov dom družine Ive in Boštjana. Foto: Jan Lukanović

V šesti epizodi serije Gremo mi na svoje smo se osredotočili na izdelavo fasade hiše, ki predstavlja najpomembnejši del celovite prenove doma.

Iva in Boštjan sta se nameravala s svojima otrokoma Freyo in Erikom v novo hišo preseliti že lani, a jima jo je vreme malce zagodlo, zato so se gradbena dela zavlekla. Če bo vse po sreči, bodo v novem domu uživali za božič. Zadnjih pet let pred začetkom prenove so zaradi službe živeli v Nemčiji, v Slovenijo so se vrnili s posebnim projektom – prenovo stare meščanske hiše v Ljubljani. So aktivna družina, ki svoj prosti čas preživlja zunaj. So ljubitelji dolgih izletov, krajših in daljših potovanj, najraje pa skupni čas preživljajo v naravi, še posebej blizu morja in gora ter z obilico športnih aktivnosti. Njihova družinska potepanja lahko spremljate tudi na priljubljenem portalu www.kamzmulcem.si.

Hiša, ki so jo zgradili že pred drugo svetovno vojno, je ob nakupu pred dvema letoma propadala, zato so bili nujni koreniti gradbeni posegi, ki pa niso bili namenjeni spreminjanju tlorisa in značaja hiše. Ravno obratno. Lastnika sta želela s prenovo odpotovati v preteklost. Hišo sta videla kot spečo lepotico, ki jo je treba prebuditi in ponovno izpostaviti elemente, ki bodo nov dom oplemenitili z duhom preteklosti.

Izbira fasadnega sistema: hiša naj diha

Iva in Boštjan z izbiro barve poskušata obdržati videz hiše, kot ga je imela ob gradnji pred 80 leti. Foto: Jan Lukanović

"Z izbiro fasadnega sistema sva želela doseči optimalno izolativnost in večje prihranke za ogrevanje." Njihov fasadni sloj ima zanimivo posebnost, in sicer se sam čisti, kar pomeni, da se ne umaže prehitro.

Fasadni sistem je sestavljen iz izolacijskega sloja kamene volne, ki je debel 16 centimetrov, sledijo dva nanosa lepila in mreža, čez katero nanesejo lepilo in dva milimetra zaključnega sloja.

"Naš fasadni sistem kot celota je precej standarden. Pri izbiri primernega sistema smo velik poudarek namenili temu, da hiša še vedno lahko diha, zato smo uporabili kameno volno namesto stiropora, stirodura ali kakšne druge umetne mase, saj se zato v stenah ne nabira kondenz, konstrukcija ter oprema in materiali pa se primerno sušijo," je povedal Boštjan.

Prezračevanju lesenih gred, ki nosijo strope, so namenjeni tudi majhni zračniki na dveh straneh fasade. "To tudi svetujem vsem, ki prenavljajo stare hiše. Lesene dele je treba zračiti, zato jih ne smemo nepredušno zapirati s fasado, saj les diha in mora oddati odvečno vlago ter jo sprejeti, ko je bolj vlažno, kar je zelo pomembno," je pojasnil Boštjan.

Fasadni sistem je sestavljen iz izolacijskega sloja kamene volne, sledijo dva nanosa lepila in mreža, čez katero nanesejo lepilo in dva milimetra zaključnega sloja. Foto: Jan Lukanović

Po subvencijo na Eko sklad Lastnosti toplotne izolacije fasade so pomembne tudi zaradi pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada, ki je postavil kriterije, kakšna prevodnost mora biti glede na debelino izolacije. "Ravno zdaj sva sredi postopka izpolnjevanja pogojev in vsega, kar potrebujeva za pridobitev subvencij Eko sklada. Za takšen način vlaganja vloge, kot sva se odločila midva, lahko za subvencijo kandidiraš, ko so ukrepi že izvedeni. Z dobro fasadno izolacijo lahko pričakujejo tudi polovico nižje stroške za ogrevanje oziroma hlajenje."

Zunanje okenske police so izdelane iz pohorskega tonalita. Foto: Jan Lukanović

V duhu časa tudi zunanje okenske police

Zunanje okenske police so izdelane iz marmorja, in sicer iz pohorskega tonalita. Standardna debelina zunanjih okenskih polic je dva centimetra, Iva in Boštjan sta se odločila za tricentimetrske, kar pomeni višjo ceno, vendar sta prepričana, da k takšni hiši pristajajo bolj eminentne police. Dodali pa so še en zanimiv detajl: zaobljene robove. "Police smo dali polkrožno obrusiti, da so videti v duhu časa z začetka prejšnjega stoletja. Meni se zdijo čudovite," je povedal Boštjan.

Izvajalci del znani že od začetka

Zelo pomembno je najti prave izvajalce za tako ključno fazo prenove hiše. Iva in Boštjan sta izvajalce izbrala že veliko pred začetkom prenove. "Zanje sva izvedela po priporočilu. Izbrala sva gradbeno podjetje, ki je opravilo vsa rušilna in gradbena dela, izdelavo fasade in prenovo strehe," sta povedala Iva in Boštjan, ki je še posebej intenzivno vpleten v prenovo hiše. Vsakodnevno preverja, ali je vse narejeno po dogovoru, usklajuje vsa dela in preverja kakovost izvedbe

Navdih za pravo barvo po mestu iskala s kolesi

Cokel bo sive barve. Foto: Jan Lukanović

Barva fasade je ključen element celotnega videza hiše, zato sta Iva in Boštjan naročila izdelavo barvne študije ter za nasvet prosila arhitekte, prijatelje in sledilce.

"Za izbiro barve fasade sva si vzela zelo veliko časa. Poleti sva s kolesom iskala podobne hiše in primerjala barve. Tako sva se lažje odločila, kaj nama je sploh všeč. Eden od kriterijev, ki se ga drživa ves čas, je, da poskušava obdržati videz hiše, kot ga je imela ob gradnji pred 80 leti. Takrat je bila fasada precej drugačne barve, vendar sva se pozanimala, kakšne barve fasade spadajo v časovno obdobje, v katerem je bila zgrajena najina hiša. Na koncu nama je bilo všeč pet vzorcev različnih barvnih odtenkov," je povedala Iva ter dodala, da sta med prijatelji in sledilci na družbenih omrežjih naredila anketo, na koncu pa sta se odločila tako, da sta vzorce polagala na fasado in si poskušala predstavljati, kako bo ta barva delovala na večji površini.

Med barvnimi odtenki, ki so pristali v finalnem izboru, je bilo pet odtenkov bele – poleg bele še bež odtenki, zelo svetlo siva in smetanova bela. "Iskala sva toplino. Sivi odtenki delujejo preveč hladno, kremne barve pa učinkujejo topleje," je povedala Iva. Pred začetkom prenove je bila hiša močne oker barve, tako da je zdajšnja barva hišo optično povečala in jo predstavila v bolj elegantni luči. Zasijala je kot prava meščanska vila.

Zagovornika naravnega videza

"Pomembno je, da je fasada 'zlita' z okolico." Foto: Jan Lukanović

Iva in Boštjan sta, kar zadeva barve in slog gradnje, malce bolj previdna. "Oba sva zelo proti invazivnim barvam v okolju, ker je pomembno, da je fasada 'zlita' z okolico." Zanju je bila izbira barve velik izziv tudi zato, ker je po njunih izkušnjah večina strokovnjakov navajenih delati z modernimi barvnimi koncepti, ne pa z zgodovinskimi.

Z zgodovinskega zornega kota ima bela barva močno tradicijo. "Bela barva, ki smo jo izbrali, izhaja iz ponudbe barv, ki jih uporabljajo pri zgodovinski ali identični prenovi starih objektov, česar na začetku nismo vedeli. Po naključju nama je bil prav ta odtenek tudi najbolj všeč in prav takšno belo barvo so včasih uporabljali za pročelja ljubljanskih hiš," je povedal Boštjan.

Ne glede na barvno študijo in nasvet arhitekta pa so se odločili, da bo spodnji del fasade drugačne barve, kot bi moral biti, in izbrali precej običajno sivo barvo, saj se bo na vrtu in ob hiši veliko dogajalo, otroci so majhni in živahni. Kot aktivna družina bodo vrt uporabljali tudi za vzdrževanje koles in druge športne opreme, veselijo se tudi družabnih srečanj in piknikov pod staro češnjo. Za takšne namene je bolje, če je "cokel" praktične sive barve.

Z lepo fasado hiša zasije kot celota Iva: "Videz zunanjosti hiše mi je enako pomemben kot videz notranjosti. Prav zdaj smo videli, kako hiša zasije kot celota, če je lepo urejena tudi na zunaj. Z lepo hišo lahko polepšaš okolico. Ne nazadnje se bom vsak dan pripeljala pred hišo, zato je ta del doma zelo pomemben. Notranjost mora izžarevati naš življenjski slog in značaj hiše." Boštjan: "Zunanji videz mi veliko pomeni zaradi umeščenosti hiše v prostor, vendar večji poudarek dajem videzu notranjosti."

Lepa hiša spodbuja dobre sosedske odnose

Videz hiše lahko veliko pripomore k dobrim sosedskim odnosom, kar Boštjanu zelo veliko pomeni, zato je že na začetku navezal dobre odnose s sosedi. "Pomembno je, da se dobro razumemo, da si med seboj pomagamo. Poleg tega so sosedje 'aktivno' sodelovali pri dizajnu hiše, saj sem jih velikokrat vprašal za mnenje," je povedal Boštjan.

Okrog zadnje verande morajo pleskarji nanesti še zadnji sloj barve. Foto: Jan Lukanović

Zapleti, ki podaljšajo gradnjo

Nepredvidljive vremenske razmere, prezasedenost gradbenikov in časovne zamude so vplivale na to, da gradnja še kar poteka. "Spomladi nas je zaustavilo obilno deževje, poleti je zaradi vročine prenova fasade mirovala tri mesece, saj je bilo prevroče, zdaj pa lahko pritisne mraz in se bo spet vse zamaknilo," je malce zaskrbljeno povedala Iva. Obrtniki in gradbeniki so namreč zelo zasedeni, tako da je v tem obdobju težko dobiti obrtnika, da bi pravočasno začel in končal določen projekt, pa še dražji materiali so močno povečali stroške prenove.

Nepredvidljive vremenske razmere, prezasedenost gradbenikov in časovne zamude so vplivale na to, da gradnja še kar poteka. Foto: Jan Lukanović

Nasvet: podpišite pogodbe z izvajalci

Nekaj detajlov okrog hiše, ki bo kmalu zasijala v novi podobi. Foto: Jan Lukanović

Vsaka hiša ima tudi vsaj eno zgodbo o tem, kaj vse je šlo pri gradnji narobe, in tako je tudi v primeru hiše iz projekta Gremo mi na svoje. Sosedje že nekaj časa namigujejo na to, kako dolgo že traja obnova, vendar kaj drugega kot skomig z rameni v njunem primeru ne pride v poštev. Vseeno pa sta si v tem obdobju nabrala veliko izkušenj, ki lahko koristijo vsem, ki se odločajo za ta velik podvig. Vsak nasvet, ki ga dobimo pred prenovo hiše, je veliko vreden, tudi če se nam zdi, da se bomo lahko izognili vsem neprijetnim zapletom med prenovo.

Iva in Boštjan vsem, ki nameravajo prenavljati ali graditi, svetujeta, naj dogovore z izvajalci vedno formalizirajo – podpišejo naj gradbene pogodbe z izvajalci gradbenih del, v katerih naj bodo določeni roki izdelave in kazni zaradi zamud, kar lahko veliko pripomore k pravočasnemu zaključku del. "Če bi se prenove lotila še enkrat, bi sklenila veliko več gradbenih pogodb. Prepričana sva bila, da bo ceneje, če ne skleneš pogodbe, zdaj pa vidiva, da to nikakor ni res," svetujeta zdaj že izkušena gradbena mačka.

V naslednji epizodi Gremo mi na svoje bomo predstavili, kako je videti kopalnica.

"Če bi se prenove lotila še enkrat, bi sklenila veliko več gradbenih pogodb." Foto: Jan Lukanović

