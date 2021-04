Pride trenutek, ko rečeš: "Oči, pomagaj!"

Toliko vprašanj, dilem in skrbi, za katere ne najdemo vedno pravega odgovora in rešitve. In ko brez pravega strokovnega znanja začenjamo tako velik projekt, kot je prenova hiše, je zelo dobro, da imamo ob sebi strokovnjaka, ki mu lahko zaupamo. V primeru Boštjana in Ive je ta pomoč še dragocenejša. Ob sebi imata namreč Ivinega očeta.

V novi epizodi Gremo mi na svoje bomo spoznali, kako spretno sta Iva in Boštjan izbrala svoje partnerje pri prenovi – pomembno je tudi partnerstvo z banko NLB, saj jima zagotavlja dodatno brezskrbnost tudi pri plačevanju avansov za najete storitve.

Ko se želje srečajo z resničnostjo

Oče je v zgodbi prenove postal tudi glas razuma, ne samo nepogrešljivi strokovni nadzornik, ki na vsakem koraku preveri, ali se zadeve dogajajo tako, kot se morajo. "Očetu zaupam, ker je bil dolga leta v gradbeništvu, zato vem, da naju bo znal voditi skozi vso prenovo in naju usmerjati pri najinih željah in tem, kar je realno." Ne samo zaradi znanja, ki ga ima, tudi Ivino pomanjkanje časa je zelo pomemben razlog, zakaj je njegova pomoč tako neprecenljiva. "Sama preprosto ne bi zmogla," iskreno pove Iva, ki ji veliko časa ne vzame samo služba, ampak tudi vzgoja dveh majhnih otrok. "Obema res veliko odtehta, da imava ob strani nekoga, ki lahko vsak dan pride v hišo, ki zna med sabo povezovati izvajalce in nama pride naproti z nasveti. To je res dragocen dodatek pri procesu."

Pri tako zahtevni prenovi je pomembno, da so cilji jasni, da so želje usklajene z možnostjo izvedbe na eni strani in s finančno možnostjo na drugi.

Seveda to pomeni, da je treba kdaj skleniti tudi kakšen kompromis. "Pri začetnih zamislih o prenovi hiše sva midva imela velike želje in včasih so te ali neizvedljive, ker potegnejo za sabo še ogromno drugih korakov, ali pa tudi finančno previsoke," in prav to so tisti trenutki, ko so očetovi nasveti ključni. "Takrat nama oče pove, kdaj je kakšna stvar nepotrebna, ker nima nobene dodane vrednosti, po drugi strani pa lahko pri tem tudi veliko prihraniva." Oče pomeni glas razuma, ki njune želje pogosto postavi na realna tla.

"Pri prenovi takšnega objekta, takšne hiše, ki ima tradicijo in vrednoto časa, je pomemben pristop. Želje tistih, ki to kupijo, so različne," razloži oče Ivan, prav zato, pravi, takšna hiša narekuje drugačen pristop, tudi pri izbiri materialov. To v praksi pomeni, da je treba ohranjati ravnovesje med sodobnimi pristopi in avtentičnostjo, ki hiši dodaja poseben pridih. "Pomembno je, da objekt pri prenovi ohranja svojo dušo." In prav pri strmenju k temu cilju so morali privoliti v največ kompromisov.

Prenova je v prvi fazi: rušenje in zidarska dela

Prva faza prenove? Rušenje!

Oče je na pomoč prišel že prvi dan, še ko sta Iva in Boštjan kolebala, ali je nakup hiše dobra naložba ali ne. Z njo je šel tudi na prvi ogled hiše in takoj podal prvo strokovno oceno o realnem stanju hiše. V njej je takoj prepoznal predvsem kakovostno gradnjo, ki omogoča dobro prenovo – takšno, v kateri bosta lahko uresničila svoje ideje in hkrati obdržala avtentičnost arhitekture. "Moji prvi nasveti o prenovi so bili, da se morata osredotočiti na svoje želje. Da razdelata ideje, kako objekt ohraniti v prvotni obliki, to združiti s sedanjo arhitekturo in željo, da objekt ohrani svojo dušo," in to je nasvet, ki bi ga pravzaprav morali upoštevati vsi tisti, ki se srečujejo s podobno gradnjo.

In po nekaj mesecih priprav in načrtovanj so hišo zavzeli prvi delavci, ki so se lotili prve faze prenove – rušitve. Odstranjujejo dotrajana tla in rušijo stene in kopalnice. Prahu in odvečnega gradbenega materiala je ogromno – hiša se je v nekaj dnevih spremenila v pravo gradbišče. Toda rezultati so vidni takoj, prostori se večajo, postajajo svetlejši.

Oče Ivan je pravi steber v projektu. Za vsako težavico najde hitro in razumno rešitev. Prvi fazi prenove bi lahko rekli tudi faza odkritij, saj se lahko pokažejo kakšne skrite napake. Večjih zapletov z njimi na srečo ni bilo, omembe vredno je samo razkritje dotrajanega lesa na tleh kopalnice. Čeprav tam zdaj zeva velika luknja, Ivan zamahne z roko: "To bo mogoče hitro urediti." In prav to je tisto, kar potrebujeta v tej fazi. Nekoga, ki bo takoj ugotovil, kdaj so razmere kritične.

Ko se bo ta faza prenove končala, bodo na vrsto prišla že prva zidarska dela, ki bodo omogočila delo inštalaterjev (vodovod, kanalizacija, elektrika, centralna kurjava …).

Vrstni red je torej še kako pomemben, vsak mora vedeti, kakšna je njegova naloga in v katerem trenutku pride na vrsto. Bližnjic in prehitevanja ni. "Pomembno je, da si dela sledijo v določenem logičnem zaporedju, da ni prostega teka." In tudi to je ena od Ivanovih nalog, saj si je v tridesetih letih dela v gradbeništvu nabral dovolj izkušenj, da zna pristopiti tako, da na projektu ne bo nepotrebnih zamud.

Kot že nekolikokrat povedano: dober in premišljen načrt je temelj za začetek prenove hiše. "Pri začetku prenove take hiše je treba imeti vse stvari že vnaprej dorečene – želje, način izdelave in finančno konstrukcijo. Na podlagi finančne konstrukcije se načrtujejo obseg dela, izbira materialov in tudi rok izvedbe," svetuje Ivan. Temu potrjuje tudi Iva, ki pa doda še eno priporočilo, ki ga je spoznala že v prvi fazi prenove: "Da se z izvajalci, kot mi poudarja vedno tudi moj oče, res dogovori, kdo kaj dela in kje se bodo stvari naročile. Torej finančni konstrukt in jasen potek del, kdo bo ta dela izvajal."

Vrstni red je pri takšni prenovi ključen.

Ne samo oče, pravo pomoč ponuja tudi NLB

"Res sem vesela, da imava na eni strani pomoč očeta, ki nam pomaga z vso koordinacijo z izvajalci, tudi s svojimi res neprecenljivimi nasveti in izkušnjami, po drugi strani nam pa res prav pride tudi pomoč banke," poleg ugodnega stanovanjskega posojila sta Iva in Boštjan na NLB dobila še dodatno storitev, ki ju zavaruje pred morebitnimi lažnimi obljubami izvajalcev. "Slišala sva zgodbe, da so nekateri imeli slabe izkušnje. Avans je bil vplačan, a zadeva ni bila izpeljana, in na koncu so ostali brez storitve, ki so jo naročili, in brez avansa." Na kakšen način lahko v teh primerih pristopi banka?

NLB svojim strankam omogoča plačevanje izvedenih del oziroma posameznih delov kupnine prek akreditiva.

Za fizične osebe je akreditiv zelo uporaben pri vseh poslih nakupa, gradnje in obnove nepremičnin, saj z avansnimi plačili izvajalcem kot kupci ostajamo povsem nezavarovani.

Akreditiv varuje kupca, hkrati pa zavaruje tudi izvajalca del, saj v obveznost plačila namesto kupca vstopi kupčeva banka. To je za vas lahko tudi dodaten pogajalski argument, ko se dogovarjate za izvedbo prenove/nakupa nepremičnine.

Kaj je akreditiv? To je bančni instrument, ki zagotavlja enakovredno zavarovanje tako za kupca kot izvajalca. Kupca ščiti pred tveganjem neizvedbe pogodbenih obveznosti s strani izvajalca v dogovorjenih rokih in pri kakovosti, izvajalca pa ščiti pred tveganjem neplačila s strani kupca.

Z odprtjem akreditiva si kot kupec zagotovite, da bo banka denar nakazala izvajalcu samo, če bo ta izpolnil svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem času in obsegu.

obsegu. Bančna plačila izvajalcu so izvedena le na podlagi dejanskih računov in/ali situacij (lahko tudi po fazah) ter morebitnih drugih dokumentih zahtevanih po akreditivu. Torej ne vnaprej, temveč samo v primeru, ko izvajalec svojo obveznost res izvede, kar banki dokaže s predložitvijo v akreditivu zahtevanih dokumentov. Kdaj je akreditiv prava izbira? Ko kupujete hišo na ključ ali stanovanje v večstanovanjski stavbi.

Ko prenavljate hišo/stanovanje.

Ko najemate posojilo za nakup, obnovo ali gradnjo nepremičnine.

Ko se želite izogniti tveganju, da gradnja hiše/stanovanja, prenova ali katerakoli druga storitev oziroma nakup blaga izvajalca ne bodo opravljeni pravočasno in kakovostno.

Ko želite izvajalcu pokazati poslovno resnost in finančno stabilnost, ne želite pa mu izvršiti plačila vnaprej.

Ko je investitorjev za izvedbo enega (skupnega) projekta več. Prvi korak za odprtje akreditiva Predlagamo, da se pred odprtjem akreditiva posvetujete s strokovnjaki iz NLB, ki vam bodo z veseljem pojasnili vse podrobnosti.

NLB vam svetuje in pomaga že v fazi pogajanj z izvajalcem.

