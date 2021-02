Ljubezen na prvi pogled: ljubljanska staromeščanska hiša bo dobila novo podobo

Iva in Boštjan sta se iz Nemčije, kjer sta živela in delala zadnjih pet let, preselila nazaj v Ljubljano in takoj začela nov življenjski projekt: prenovo stare meščanske hiše, ki bo spomladi ponudila dom njuni štiričlanski družini. Gremo mi na svoje bo rdeča nit njune nove pustolovščine, ki jo bomo podrobno spremljali tudi na Siol.net in vam tako pokazali vse ključne korake in informacije na poti do popolne prenove hiše.

Prenova stare hiše ni preprost projekt, ključno je predvsem to, da se nanj dobro pripravite, pravočasno prepoznate morebitne pasti in upoštevate tisto usklajeno pot, ki jo predlagajo tudi strokovnjaki. Seveda brez zaupanja vrednih partnerjev na tej poti ne gre – od gradbenikov, arhitektov do strokovnjakov za nepremičnine in ne nazadnje finančnih strokovnjakov na banki, ki vam bodo pomagali sestaviti ustrezen finančni načrt.



Zakaj sta se Iva in Boštjan odločila za prenovo stare hiše, kakšen je bil postopek nakupa in kaj vse sta preverila, preden sta se lotila prvega zamaha pri prenovi, preverite v spodnjem videu:





Iva in Boštjan se bosta s svojima otrokoma, dveletno Freyo in osemletnim Erikom, v novo hišo preselila predvidoma poleti naslednje leto. Zadnjih pet let so zaradi službe živeli v Nemčiji, v Slovenijo se vračajo s posebnim projektom – prenovo staromeščanske hiše v Ljubljani. So aktivna družina, ki svoj prosti čas preživlja zunaj. So ljubitelji dolgih izletov, krajših in daljših potovanj, najraje pa skupni čas preživljajo v naravi, še posebej blizu morja in gora ter z obilico športnih aktivnosti. Njihova družinska potepanja lahko spremljate tudi na priljubljenem portalu www.kamzmulcem.si.

PRVI KORAK: ko najdeš hišo, moraš zagrabiti priložnost

Iva in Boštjan sta v sebi zelo dolgo čutila željo po lastni hiši, kjer bi skupaj s svojima otrokoma lahko zaživela bolj svobodno in udobno. "Vedno sem bila stanovanjski človek, živela sem v Ljubljani, tako da si nikoli nisem predstavljala, da bi živela v hiši," priznava Iva, ki je šele v Nemčiji začutila, kako drugačno je pravzaprav življenje v hiši. "Ko sva živela v Nemčiji, je bila hiša naš življenjski prostor in tam sva tudi vzljubila to idejo." Boštjana navdušuje tudi misel, da bodo lahko s selitvijo tudi več kvalitetnega časa preživljali doma, ne da bi ves čas morali razmišljati o tem, kam na lepše z otrokoma.

Otroka bosta imela svoj zunanji prostor za igro, Iva in Boštjan seveda komaj čakata tudi na kakšen piknik s prijatelji in na uresničitev novega rituala: kavice na lastnem vrtu.

Staromeščanska hiša v Ljubljani bo postalo udobno gnezdo družine, ki bo v njej zaživela predvidoma že poleti.

In ko se je nekega dne na trgu pojavila staromeščanska hiša, ki je bila v skladu z njunim okusom in na odlični lokaciji, nista dolgo razmišljala. Iva je veliko naredila sama, ker je bil Boštjan ravno takrat v Nemčiji in ni imel priložnosti, da bi se za ogled hiše hitro vrnil v Ljubljano.

Lahko bi rekli, da je bila ljubezen na prvi pogled. Iva je posnetke hiše poslala Boštjanu prek spleta, preostalo se je dogajalo zelo hitro.

"Za staro hišo sva se odločila iz več razlogov. Malo zaradi tega, ker sva iskala dobro in sprejemljivo lokacijo v Ljubljani, kar ni najbolj preprosto. Malo pa tudi zaradi tega, ker nama je všeč klasično, všeč so nama slogi iz preteklosti. Nihče od nas se ne more ravno poistovetiti z modernističnimi minimalizmi, " njuno fasciniranost nad kupljeno hišo razloži Boštjan.

Ker sta želela živeti v Ljubljani, čim bliže središču, novogradnja sploh ni prišla v poštev.

Vendar Iva in Boštjan ob tem opozarjata: seveda je pomembno, da hišo začutiš in da v njej vidiš svojo prihodnost, še pomembneje pa je, da še pred podpisom pogodbe preveriš vso dokumentacijo, se posvetuješ s kakšnim strokovnjakom in narediš oceno stroškov.

"Nakup je zdaj za nama, midva ne bi naredila nič drugače. Sva pa res vesela, da sva zagrabila priložnost, ko sva jo videla. Ker vedno bolj spoznavava, da je res težko dobiti nekaj, kar si želiš, predvsem v Ljubljani."

Pri tej hiši so ju pritegnili nekateri detajli, ki so zelo blizu Plečnikovemu slogu in pristnemu ljubljanskemu meščanskemu duhu. Navdušili so ju veličastno stopnišče, pa seveda visoki stropi in prostornost.

DRUGI KORAK: pred podpisom kupoprodajne pogodbe

Nakup nepremičnine je lahko tvegan projekt, če se ga ne lotiš dovolj preudarno. Pri stari nepremičnini, ki zahteva temeljito prenovo, pa je previdnost še pomembnejša.

Če ste pred podobnim korakom, je pomembno, da še pred podpisom pogodbe opravite naslednje korake, ki jih kot ključne izpostavljata tudi Iva in Boštjan.

IZPISEK IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE

To je nedvomno ena od prvih stvari, ki jo morate storiti. Tako boste ugotovili verodostojnost lastništva, resnično velikost nepremičnine in pripadajoče parcele ter ne nazadnje tudi to, ali je nepremičnina prosta bremen (ali je nanjo vpisana hipoteka) in ali ima parcela morda vpisane tudi služnostne pravice.

Zemljiškoknjižni izpisek lahko pridobite na spletu. Po hitri registraciji boste z vpisom osnovnih podatkov nepremičnine (tip nepremičnine, katastrska občina, številka stavbe, številka posameznega dela) dobili izpisek v PDF-obliki.

Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, morate dokazila pridobiti drugače – zahtevajte verigo originalnih prodajnih pogodb od prvega do zadnjega kupca. To je predpogoj, da bo nepremičnino kasneje mogoče vpisati v zemljiško knjigo.

USTREZNA DOKUMENTACIJA

Polega izpiska iz zemljiške knjige svetujemo, da preverite še naslednje dokumente:

- stare pogodbe, ki nakazujejo potek lastništva,

- načrt hiše, ki vam bo dal prvi vpogled v gradbeno strukturo nepremičnine in vam hkrati olajšal delo pri načrtovanju prenove,

- energetsko izkaznico, ki razkriva, v kakšnem energetskem stanju je hiša (energetska učinkovitost stavbe vpliva tudi na vrednost nepremičnine in služi kot informacija, kakšni naj bodo posegi ob prenovi),

- uporabno dovoljenje: to je vaše dokazilo, da je nepremičnina zgrajena skladno z gradbenim dovoljenjem.

POMOČ GRADBENIKA

Ko gre za nakup stare hiše, je ključno, da pred podpisom pogodbe gradbeni strokovnjak oceni tako stanje kot vrednost nepremičnine. S tem boste dobili tudi odgovor na vprašanje, ali je ponujena cena sprejemljiva.

Tudi Iva in Boštjan sta se pred podpisom pogodbe obrnila na strokovno pomoč – delno je pomagal Ivin oče, gradbenik v pokoju, najela pa sta še enega strokovnjaka, tako da sta dobila vse informacije in celovito sliko o stanju hiše.

Strokovnjak hišo najprej vizualno oceni, vse od temeljev do zidov in stanja napeljave, vodovoda, ogrevanja in elektrike. Pomembno je, da temeljito prouči načrte. Pri starih gradnjah je pomembno tudi to, da se izmeri vlažnost v prostorih in stenah ter prouči stanje lesa (stene, tla, ostrešje).

Na podlagi vseh teh ugotovitev sta Iva in Boštjan dobila pravo sliko stanja in vrednosti nepremičnine. Hkrati sta lahko ocenila tudi, koliko dodatnih finančnih sredstev potrebujeta za prenovo.

Kaj vpliva na stroške prenove?

Po eni strani želje, po drugi pa realno stanje nepremičnine. Eden večjih finančnih zalogajev predstavlja energetska prenova hiše (izolacija fasade, hidroizolacija, menjava strehe in oken).

Poleg tega je pomembno, da strokovnjak preveri tudi, v kakšnem stanju sta vodovodna in električna napeljava – to je nedvomno poseg, ki je nujen pri staromeščanski hiši, ki ima še prvo napeljavo. To, koliko nameravamo poseči v notranjo razporeditev prostorov, je tudi pomemben dejavnik, ki bo vplival na končno ceno prenove – v to štejemo rušenje sten in postavitev novih. Pomembna je tudi izbira materialov, ki jih boste uporabili med prenovo in ki imajo lahko velik finančni razpon.

FINANČNA POMOČ

Če boste potrebovali posojilo, vas bo skozi ves postopek vodila banka, ki vam bo močno olajšala to birokratsko breme in vam prihranila marsikatero stresno situacijo. Dober bančni svetovalec vam bo pomagal tudi pri zasnovi dobrega finančnega načrta glede na vaše zmožnosti.

V tej fazi je torej ključno, da si poleg kupnine za nakup nepremičnine določite tudi proračun za prenovo. "Midva sva to naredila, preden sva podpisala pogodbo, da sva sploh vedela, koliko denarja v resnici potrebujeva in kakšna je vsota, čez katero ne moreva iti. Kakšna odstopanja seveda so, ampak to je kar ključno, preden se zaženeš," priznava Iva. Boštjan jo pri tem dopolni z življenjskim nasvetom za vse tiste, ki ste v podobni fazi postopka: "Pomembno nenapisano pravilo je, da je oceni stroškov, ki jo nekdo naredi, treba dodati od 20 do 30 odstotkov."

