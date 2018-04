Ne boste jih umorili: Sobne rastline, ki hočejo živeti

Ste popolnoma brez čuta za rastline in so vaši prsti bolj rjavi kot zeleni? Predstavljamo vam pet rastlin, ki bodo poskrbele za to, da vam še nekaj časa ne bo zmanjkalo kisika (in živcev).

Foto: Happy Interior Blog

Lilija miru (Spathiphyllum)

Ta sobna rastlina je zelo priljubljena, ker velja za eno izmed najbolj nezahtevnih. Ne potrebuje veliko sonca in vode, znana pa je tudi po tem, da skrbi za prečiščevanje zraka. Lilija miru vam ne bo zamerila, če nanjo občasno pozabite, dokler je vi in vaši hišni ljubljenčki ne zamenjate za večerjo, boste živeli v simbiozi.

Foto: Wikimedia Commons

Flamingovec (Anthurium)

Skrb za to rastlino z živo rdečimi cvetovi srčaste oblike je izredno preprosta – zaliti jo je treba le, ko je njena prst videti suha, kar se zgodi približno enkrat na teden. Najbolje uspeva v svetlem prostoru, ustreza pa ji vzhodna lega, kjer ima stik le z jutranjim soncem.

Foto: Wikimedia Commons

Vodni bambus (Dracaena braunii)

Ta vrsta bambusa uspeva tudi brez prsti. Postavimo ga v posodico ali lonček, v katerega natrosimo kamenčke, vodo, ki naj bo neklorirana, natočimo do polovice, ter poskrbimo za to, da so koreninice zmeraj v njej. Menjamo jo enkrat na mesec. Najlepše uspeva v svetlih prostorih, zaščiten pred neposrednimi sončnimi žarki. Poleg preproste oskrbe bo pomagal tudi pri našem prizadevanju po ureditvi doma po feng šuju in če smo iskreni, je to tisto, kar res šteje.

Foto: Getty Images

Sukulente (Succulents)

Zaradi raznovrstnosti, prikupnosti in minimalne oskrbe so sukulente že dolgo priljubljene, še posebej med mladimi. Ker potrebujejo malo vode, jih zalivamo le, ko je njihova prst popolnoma suha. Kot rekvizit bodo popestrile vsako vašo fotografijo za na Instagram!

Foto: Getty Images

Orhideje (Orchidaceae)

Vem, kaj si mislite, orhideje?! Veliko ljudi se jim raje izogne, bodisi zaradi zgodb o neuspehu bodisi ker na pogled nežne in krhke kar kričijo po receptu za katastrofo. V resnici pa je njihova oskrba preprosta, če jih preprosto ignoriramo. Pustimo jih rasti na posredni svetlobi, v vodo pa jih namočimo enkrat na 14 dni.

Foto: Getty Images