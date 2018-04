Čiščenje preprog nikoli preprostejše

Foto: Thinkstock

Udrtine

Premikanje pohištva po prostoru res lahko spremeni njegov videz in vzdušje. Če radi prestavljate preproge in se pri tem srečujete z udrtinami, ki nastajajo ob nameščanju pohištva nanje, vam svetujemo, da ob premeščanju preproge na udrto mesto postavite kocko ledu. Ko se led stopi in posuši na preprogi, se bo udrta tkanina na preprogi povrnila v prvotno stanje.

Trdovratni madeži

Na žalost se velikih preprog ne da prati v pralnem stroju. Ampak ali ste vedeli, da večino trdovratnih madežev zlahka odstrani navadna krema za britje? Neposredno na madež nanesite majhno količino kreme, pustite učinkovati nekaj minut, nato pa madež podrgnite z mokro krpo.

Neprijeten vonj

Ker preprog ne čistimo pogosto, te sčasoma razvijejo neprijeten vonj, ki se ga preprosto znebite s sodo bikarbono. Ob sezonskem čiščenju potresite sodo bikarbono, podrgnite in sperite. Z njo boste uničili vse vonjave, saj soda vpije prav vse.

Foto: Thinkstock