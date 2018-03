Galerijska razstava pri vas doma

Foto: Pixabay

Fotografirani portreti vaših najdražjih zaživijo, če pri tem uporabite minimalistične in nekričeče okvirje, saj si želite, da do izraza pride portret osebe, zato odsvetujemo uporabo težkih, debelih okvirjev, ki ukradejo pozornost od tistega, ki ga želite prikazati.

Če razmišljate o obešanju slik, vam predlagamo, da si v vašem domu izberete točno določen prostor, kjer želite fotografije razstaviti. Ozadje zidu omejite na eno barvo, ali s pleskanjem ali s tapetami, ki naj ne bodo okrašene z ornamenti, saj boste s pisanimi okvirji tako ali drugače popestrili monotonost zidu. Poigravajte se z velikostmi, barvami in oblikami okvirjev.

A post shared by Galerie Magazine (@galeriemagazine) on Sep 25, 2017 at 2:56pm PDT

Leseni okvirji so odlična izbira za učinkovito vizualno poenotenje vašega zidu, poleg tega so najboljša izbira pri uokvirjanju starih fotografij. Mešanica belih, črnih in zlatih okvirjev lahko ustvari pridih elegance, bolj barvni pa izžarevajo igrivost. Če se barvna paleta vašega pohištva nagiba k bolj naravnim zemeljskim tonom, se raje izogibajte kričečih in živahnih barv; te prihranite za svetle, zračne prostore.