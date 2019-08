Preizkusili smo prihajajoči Huaweiev uporabniški vmesnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EMUI 10 na telefonu Huawei P30 Pro (levo) in EMUI 9.1 na telefonu Huawei Mate 20 Pro Foto: Bojan Puhek

Tako smo si naložili preizkusno različico novega Huaweievega uporabniškega vmesnika. Foto: Srdjan Cvjetović Ko se je razplamtela trgovinska in gospodarska vojna med ZDA in Kitajsko, je, ne po lastni volji, eno od glavnih vlog dobil ravno Huawei.

Temeljno vprašanje, ki se je ob tem zastavilo zdajšnjim in morebitnim bodočim uporabnikom pametnih telefonov tega kitajskega proizvajalca, je predvsem eno.

Vprašanje vseh vprašanj je (bilo), ali bodo njihove naprave deležne posodobitve in nadgradenj Googlovega operacijskega sistema in priljubljenih Googlovih storitev, kot sta Gmail in Google Zemljevidi (Google Maps).

V sedmih letih do desetke

Huawei (in celo Google) je sicer miril od samega začetka, da končni uporabniki ne bodo prikrajšani, ravno tako so pohiteli s seznamom svojih modelov pametnih telefonov, ki bodo prejeli najnovejšo, to je deseto veliko različico Googlovega operacijskega sistema Android.

Ravno zato, da bi še bolj prepričali javnost o svojih trditvah, so v začetku septembra uradno objavili novo različico svojega uporabniškega vmesnika EMUI, tega so ga prvič, takrat še z imenom Emotion UI, predstavili pred sedmimi leti.

Nov EMUI nosi številko 10, enako kot prihajajoči Android, na katerem temelji in katerega izid lahko pričakujemo oktobra.

Javne "bete" po osmem septembru

Naša redakcija pa je med redkimi, ki je že dobila priložnost vzeti v roke ti dve novi desetki. Gre seveda še za razvojni različici (zato na našem preizkusnem telefonu Huawei P30 Pro pogosto prejmemo manjše nadgradnje), ki niso povsem dodelane in združljive z vsemi trenutnimi aplikacijami, a je to vsekakor dovolj, da smo lahko videli, kaj lahko pričakujemo od novih desetk.

Ravno lastniki Huaweievih pametnih telefonov serije P30 so prvi v vrsti, ki bodo po 8. septembru začeli prejemati preizkusno (beta) različico vmesnika EMUI 10.

Ikone v glavnem spustnem izbirniku so v vmesniku EMUI 10 (levo) veliko večje in preglednejše. V programskem vmesniku EMUI 9.1 (desno) so obvestila (notifikacije) še vedno na voljo samo na beli podlagi. Foto: Bojan Puhek

Prvi novi z desetko bodo v seriji Mate 30

Trenutna razvojna različica EMUI 10 Foto: Srdjan Cvjetović Huawei se pri razkrivanju svojega novega vmesnika usmerja tudi na novosti, ki jih beta verzija čistega Androida Q (to prejmejo predvsem uporabniki Googlovih pametnih telefonov Pixel) nima.

Uradno različico operacijskega sistema Android Q lahko pričakujemo v začetku oktobra. Kaj to pomeni za serijo Mate 30, ki naj bi bila prva Huaweieva serija novih telefonov z vmesnikom EMUI 10, za zdaj lahko samo še ugibamo.

Govori se namreč, da bi Huawei letos lahko odstopil od svojega običajnega koledarja in pohitel s predstavitvijo novih pametnih telefonov Mate. Ta je bila zdaj konec oktobra ali v začetku novembra, a bi jo letos lahko pripravili že sredi septembra. Uradno še ne vemo ničesar.

Temni način ni samo inverzija barv

Temni način programskega vmesnika EMUI 10 zna "ukrotiti" tudi obvestila (notifikacije), ki jih zdaj lahko prikažemo na temnem ozadju. Foto: Srdjan Cvjetović Nov EMUI 10 ima kar nekaj oblikovnih novosti. Izpopolnjen je temni način (Dark Mode), ki ne spreminja domačega zaslona, temveč potemni ozadje vseh Huaweievih vgrajenih aplikacij, vključno z nastavitvami (Settings).

Ta temni način za marsikoga prinesel izboljšano čitljivost, zlasti pri takih pogojih osvetlitve, kjer običajen način z belo podlago ne da najboljših rezultatov. S tem se gotovo tudi mi strinjamo.

Pri Huaweiu poudarjajo, da njihov temni način ni le inverzija barv, saj so optimizirali tudi barvo pisav in preostale vizualne elemente, kar naj bi zagotavljalo večjo preglednost in vidljivost v najrazličnejših svetlobnih pogojih. Naši prvi vtisi potrjujejo, da jim je pri tem uspelo.

Obljubljajo temni način povsod, kjer si ga bomo želeli

Huawei sicer zatrjuje, da bo EMUI 10 omogočil temni način dela tudi v aplikacijah, kjer razvijalci sami tega niso predvideli, a za zdaj to le še ne deluje v vseh aplikacijah. Tega jim sicer še ne moremo šteti kot pomanjkljivost, ker gre, kot bomo še enkrat poudarili, še vedno za razvojne različice, ki jih še ne dajejo v javnost.

Ikone so dobile nekaj več prefinjene zaobljene oblike, nekoliko pa je spremenjena tudi privzeta pisava. Izbirniki so dobili podobo, bližjo revijam – večje pisave naslovov, boljšo strukturiranost – kar naj bi prav tako pripomoglo k večji preglednosti.

Temni način programskega vmesnika EMUI 10 (levo) še ne spremeni domačega zaslona, zna pa "potemniti" vse preostale Huaweieve programske komponente (in obljublja, da bo to nekoč znal narediti vsem programom, tudi drugih razvijalcev). Foto: Bojan Puhek

Dediščina Giorgia Morandija

Tako kot Morandi barve, imenovane po italijanskem slikarju Giorgiu Morandiju, ki je vsem barvam dodal prevleko sive in bele, zaradi česar te niso intenzivne, temveč umirjene, mehke in nenasičene, zato pa na zaslonu tudi prijaznejše očem.

Nov EMUI želi odpraviti vizualne nedoslednosti zaradi različnih oblik ikon, saj je tudi to, kot pravijo, korak do večje preprostosti, ki jo uporabniki izredno cenijo.

Funkcija galerije, ki smo jo dolgo čakali

Zelo privlačna in uporabna novost nas dočaka v aplikaciji za ogled fotografij (Gallery). Ta je zdaj obogatena s funkcijo lokacijskih albumov, kar pomeni, da nam slike razvrsti na zemljevid po kraju nastajanja (seveda, če smo dovolili lokacijske oznake in je naprava lahko določila lokacijo v trenutku snemanja).

Lokacijski albumi so nova funkcija galerije, ki zelo pomaga pri organiziranju posnetkov. Foto: Srdjan Cvjetović

Ne samo z eno napravo

Ena od pomembnih prednosti novega uporabniškega vmesnika pa je v boljšem sodelovanju pametnega telefona z drugimi napravami, na primer pri prevzemanju dohodnega klica na pametni zvočnik namesto na slušalke telefona, ali pa pri preprostem oddajanju slike telefona na pametni televizor in/ali osebni računalnik.

Teh možnosti še nismo intenzivno preizkusili, a jih bomo gotovo veseli, če bodo učinkovito pripomogle k še bolj nemotenemu delovanju, ki ne bo več odvisno od izbire naprave, temveč predvsem od naše uporabniške želje.

To je sicer trend, ki ga je na nedavni predstavitvi svojih najnovejših najzmogljivejših pametnih telefonih serije Note10 poudaril tudi Samsung, ki je s tem namenom okrepil partnerstvo z Microsoftom (ki se po nekaj ne najbolj posrečenih poskusih spet, tokrat v družbi močnega partnerja, poskuša prebiti v svet mobilnega računalništva).

Za končno oceno bomo počakali končno različico

Kot smo že poudarili, se v funkcionalnost (in morebitne spodrsljajčke) nobenega Huaweievega uporabniškega vmesnika EMUI 10 tokrat ne bomo spustili, ker bo do objave končne različice gotovo marsikaj še dodelano; kar zdaj morda še ni brezhibno, bo do oktobra še urejeno. Takrat bo seveda priložnost za končni preizkus.

Vizualne spremembe, ki najbrž ne bodo več deležne sprememb, pa so prijazne do oči, predvsem pa smo veseli, da bomo, ko bomo te želeli, temni način dela uporabljali še več kot do zdaj. Morda jih na prvi pogled niti ne zagledamo, a med delom jih le zaznamo in se strinjamo, da pripomorejo k večji preglednosti. Včasih je manj res lahko več.