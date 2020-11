V obdobju pandemije novega koronavirusa nam vsak nasvet na temo izboljšanja zdravja pride prav. In pri tem se nova Huaweieva pametna ura res izkaže, saj ni dobra le v beleženju aktivnosti, štetju korakov in merjenju srčnega utripa, temveč tudi v drugih dejavnikih, ki jih danes zelo cenimo.

Na prvi pogled je pametna ura Huawei Watch Fit videti kot manjša sestra Applove ure, a je tudi lažja (brez paščka tehta le 21 gramov) in se ravno zato bolje nosi na ožjih zapestjih. Edino kritiko zunanje podobe bi namenili gumijastemu paščku, ki ne daje najbolj prijetnega občutka na koži, so se pa toliko bolj izkazali pri barvah: pastelni zeleni, rožnati in klasični črni.

Pa poglejmo notranjost. Za začetek je potrebna povezava z aplikacijo Huawei Health, ki, mimogrede, brez težav deluje tudi na napravah z operacijskim sistemom iOS. Z njeno pomočjo lahko temeljito spremljate svoje aktivnosti, rekreacijo, korake in srčni utrip, kar je pri pametnih urah že skoraj nuja, a ta nas ni očarala s tem, temveč s svojimi drugimi zmožnostmi.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Odlična pri premagovanju stresa in izboljšanju spanca

Začnimo pri stresu. Ta je v zadnjih mesecih velika težava večine ljudi, saj se zaradi pandemije novega koronavirusa znajdemo v vrsti nelagodnih položajev, s katerimi se včasih ne znamo spopadati. Takrat postanemo črnogledi in celo depresivni, slabo spimo in dnevi so na splošno težki.

Huaweieva pametna fit ura se izkaže z rednim beleženjem ravni stresa in s predlaganimi dihalnimi vajami za umiritev srčnega utripa pomaga pri pomirjanju, kar ji omogočata lastna tehnologija in algoritem za celodnevno sledenje stresu.

Raven stresa lahko spremljate prek aplikacije, ta vam pokaže, ali ste preveč napeti in je morda čas za sprostitev. Takrat vam ponudi vodene dihalne vaje, ki preverjeno učinkujejo, umirijo dihanje, upočasnijo misli in za trenutek tudi vas.

To možnost odlično dopolnjuje aplikacija za spanje, ki prav tako z lastno tehnologijo natančno beleži stanje spanja in analizira kakovost spanca. Ko se zbudite, lahko natančno vidite, kdaj je bil vaš spanec globok in kdaj rahel ter koliko časa sta trajala. S temi podatki se lahko prepričate, ali ste zares spali dovolj in kakšna je bila kakovost spanca. Če presodite, da bi lahko bilo bolje, vam aplikacija ponuja obilo znanstvenih nasvetov za izboljšanje kakovosti spanja.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Pridno beleži aktivnost in neaktivnost

Beleženje športne aktivnosti je zelo dobro in temeljito. S pomočjo aplikacije Huawei Health si lahko po končani vadbi ogledate podrobnosti, strokovno analizo in strokovne smernice, kar bo vsem športnim navdušencem v veliko pomoč in tudi v veselje.

Dobro pa se odreže tudi pri neaktivnosti oziroma pri zaznavanju predolgega sedenja. Po eni uri rahlo zavibrira in sporoči, da je treba vstati in narediti nekaj razteznih vaj, kar je lepo prikazano in daje uri dodaten plus.

Ura sicer ponuja 12 vrst animacij za hitre treninge, tudi diskretne vaje v službi, raztezanje celega telesa in številne druge, poleg tega pa zagotavlja natančne meritve v realnem času za 11 profesionalnih aktivnosti, vključno s plavanjem.

Malce slabše se je odrezala pri samodejnem beleženju aktivnosti, saj obljublja, da samodejno zazna začetek vadbe, vendar tega v času testiranja ni storila; način vadbe je bilo treba posebej zagnati.

Foto: Bojan Puhek

Dodatni plusi za še boljši vpogled v lastno zdravje

Ura natančno spremlja srčni utrip v realnem času skozi ves dan, tudi med spanjem, ter pravočasno zazna, ali vaš srčni utrip presega normalno vrednost, in vam pošlje opozorilo.

Poleg tega lahko z njeno pomočjo preverjate nasičenost kisika v krvi. Zelo nizke ravni lahko namreč povzročijo zdravstvene težave, ta pametna ura pa vam informacijo poda z enim dotikom in v nekaj sekundah.

Tako boste lahko bolj pozorni na svoje zdravje, vendar se morate zavedati, da ura ni medicinski pripomoček in ni namenjena diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju kakršnih koli bolezni. Gre zgolj za okvirno informacijo, o kateri pa se po potrebi pogovorite s svojim osebnim zdravnikom.

Foto: Bojan Puhek

Pa baterija?

Pomemben del notranjosti pametne ure Huawei Watch Fit je seveda tudi njena baterija, ki se je ob našem testu odlično izkazala.

Dvojna arhitektura čipa in algoritmi za varčevanje z energijo poskrbijo za kar desetdnevno delovanje baterije, s tehnologijo hitrega polnjenja pa lahko uro po zgolj petih minutah polnjenja uporabljate ves dan.

Foto: Bojan Puhek

Pod črto ...

Pametna ura Huawei Watch Fit ponuja obilje osnovnih fitnes funkcionalnosti, s katerimi se hvalijo tudi Huaweieve dražje ure, vendar je ta za 130 evrov cenovno veliko dostopnejša.

Za ta denar ponuja dobro sledenje in beleženje aktivnosti, stresa in spanca, spremlja srčni utrip in nasičenost kisika v krvi, pri tem pa lahko z enim samim polnjenjem baterije zdrži kar deset dni. Izkaže se torej v vseh potrebnih osnovah za odlično pametno uro za vse uporabnike sistema Android.

Kaj nam je bilo všeč:

- vzdržljivost baterije,

- majhnost in lahkotnost,

- prijetno nošenje,

- temeljito beleženje spanja in spremljanje stresa,

- cena.

Kaj nam je bilo malo manj všeč:

- pašček ni najbolj prijeten za nošnjo.

