Nova Samsungova tablica se lahko primerja z najboljšimi #foto

Tablico obdaja aluminijasto ohišje, ki ga prekine le sprednji zastekljeni zaslon. Videz tablice deluje premijski, z majhnimi robovi zaslona, izjemno tankim in lahkim ohišjem ter kakovostnim zaslonom Super AMOLED, s katerim Samsung opremlja že skorajda vse svoje naprave. Ohišje tablice je že tako tanko, da moramo posebej paziti, da nanjo po nesreči ne sedemo. Tega seveda nismo preizkušali.

Na spodnji strani ohišja najdemo dva izmed štirih zvočnikov ter vhod USB-C. Na žalost tablica ne ponuja izhoda za slušalke. Foto: Peter Susič

Zaslon tablice Tab S5e ohranja razmerje stranic 16:10, ki smo ga videli že na Tab S4. Zaradi tega je tablica občutno višja od konkurence, ki stavi na razmerje stranic 4:3 (kot recimo vsi iPadi).

Razmerje 16:10 je veliko bolj podobno tistemu na televiziji in je zato bolj primerno gledanju videovsebin. Zaslon v razmerju 4:3 sliko videoposnetka veliko bolj skrči, je pa takšno razmerje boljše pri na primer obdelovanju fotografij in drugih ustvarjalnih opravilih.

Zgoraj vidimo sliko iz iPad Air 2, spodaj pa sliko iz Tab S5e. Tablici sta skoraj enako veliki, pa vendar Tab S5e prikaže več videovsebine. Foto: Peter Susič

To nas pripelje do zaslona

Kot rečeno, Tab S5e je opremljen z zaslonom Super AMOLED, ki zmore postati tudi spodobno svetel. V primerjavi z zaslonom LCD IPS na iPad Air 2 (s katerim smo primerjali novi Tab S5e) je Samsungov veliko bolj kontrasten.

Črnine so seveda izražene mnogo lepše, čeprav barvitost ne izstopa veliko od tiste na našem iPadu. Kar se kakovosti panela tiče, sta Tab S5e in iPad Air 2 med sabo zelo primerljiva.

Tu lahko vidimo razliko v razmerju stranic zaslona. Standardni 4:3 na levi, Samsungov 16:10 na desni. Foto: Peter Susič

Želatinast učinek

Ima pa zaslon eno hibo, ki jo je bilo mogoče opaziti tudi na Tab S4. Pri hitrem premikanju slike dobimo nekakšen želatinast učinek, kot da se sliki ne bi uspelo enakomerno osveževati. Tega nikoli ne opazimo pri gledanju videoposnetkov. Je pa učinek dosti bolj prisoten pri brskanju v aplikaciji Facebook, pri brskanju po spletu, pa tudi med hitrim premikanjem slik v galeriji.

Sprva smo mislili, da gre za nekakšno optično prevaro (podobno, kot če z iztegnjeno roko tresemo svinčnik in se nam zdi, kot bi se ta zvijal). A podobnega učinka nismo opazili na iPadu, torej je to očitno lastnost (velikih) zaslonov AMOLED. Podobnega učinka nismo opazili niti na tablici Tab A, ki smo jo testirali pred nekaj meseci.

Višji zaslon bo prikazal več vsebine ob brskanju po spletu in družbenih omrežjih. Foto: Jan Lukanović

Ali je ta lastnost moteča? Kot vsaka hiba bi tudi ta nekoga motila bolj, drugega manj. Če je uporaba tablice namenjena izključno brskanju po spletu in družbenim omrežjem, potem bi bilo to lahko rahlo moteče. Če pa bomo tablico uporabljali za grafično ustvarjanje ali gledanje videovsebin, potem učinka sploh ne bomo opazili.

Dober zaslon za večjo ustvarjalnost

In da, tablica se lahko uporablja tudi za bolj ustvarjalna opravila. Reprodukcija barv je dovolj dobra, da lahko na tablici urejamo fotografije, rišemo risbe … Dober zaslon pripomore tudi k boljši filmski in zvočni izkušnji. In ta je zagotovo glavna atrakcija te tablice. Če smo bili presenečeni nad glasnostjo in količino nizkih tonov, ki jih zmore iz sebe proizvesti (zdaj že star) iPad Air 2, je Tab S5e veliko bolj impresiven.

Tablica je brez ovitka resnično tanka. Pa tudi zelo lahka. iPad Air 2 je v primerjavi deloval, kot bi držali opeko. Foto: Jan Lukanović

Štirje zvočniki delajo čudeže

Količina nizkih tonov nam sicer ne bo vibrirala telesa, a je zato preostali zvočni spekter toliko bolj slišen in čist. Tab S5e si lasti kar štiri zvočnike (dva na vsaki stranici), skupaj pa zmorejo proizvesti jasen in prijeten prostorski zvok.

Tudi umestitev zvoka je presenetljiva. To pomeni, da ko se nekaj zgodi na neki določeni točki zaslona, se nam bo zdelo, kot da je zvok tudi dejansko prišel iz te točno določene točke na zaslonu.

Tudi na Tab S5e je zvočnike opremil AKG. Tokrat mu je delo uspelo res vrhunsko. Foto: Peter Susič

Zelo gladko delovanje

Razlog za bolj ugodno ceno je procesor, ki ne prihaja iz najdražje serije Snapdragon 8xx, temveč iz srednje cenovne serije 6xx. Nikakor pa ne bi temu rekli procesorska nedohranjenost, saj je delovanje dovolj hitro, da bo zadovoljilo tudi tiste bolj zahtevne.

Šest gigabajtov delovnega pomnilnika bo preneslo večje količine odprtih aplikacij, akumulator (baterija) pa zdrži vsaj kakšen dan ali dva intenzivnega dela. Tablica podpira tudi hitro polnjenje.

Na levi stranici opazimo štiri zlate konektorje, ki so namenjeni natikanju raznih dodatkov. Kot recimo tipkovnice. Foto: Peter Susič

Sklepna misel

Tablični računalnik mogoče res ni naprava, ki bi vsakomur prišla prav. A pride do situacij, ko je zelo priročno imeti večji zaslon. Njena uporaba sega od preprostega prebiranja spletnih člankov, knjig, brskanja po družbenih omrežjih, gledanja videoposnetkov, fotografij, igranja igric ... Pa vse do bolj resnega dela, kot je urejanje fotografij, mogoče celo hitrega urejanja videov. Tab S5e bo zmogla vse.

Cene se za zdaj vrtijo okoli 450 evrov, kar seveda ni malo. A vendar, če ste oklevali z nakupom tablice, kot je recimo Tab S4 (gre za dražjo tablico), potem lahko brez slabe vesti razmislite tej novi tablici.

Foto: Peter Susič

Všeč nam je bilo:

- zaslon

- kakovostna izdelava

- razmerje stranic bolj primerno gledanju videoposnetkov

- ZVOK, ABSOLUTNO

- zelo hiter čitalnik prstnih odtisov, podoben tistemu iz Galaxy S10e

Ni nam bilo všeč:

- rahlo moteč žele učinek med brskanjem po spletu/družbenih omrežjih

- nima izhoda za slušalke