Mi Electric Scooter 3: odlično zdravilo proti mestnim zastojem

Ime Xiaomi je razmeroma pozno prišlo na naš trg, zato je marsikdo pri nas spoznal njihove blagovne znamke pametnih telefonov Mi, Redmi in Poco, še preden so jih uradno začeli prodajati pri nas.

Toda to kitajsko tehnološko podjetje proizvaja zelo širok razpon najrazličnejših izdelkov, od katerih do nas pride le manjši del (neuradno zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov za pridobivanje CE-certifikata in preostalih predpisanih evropskih dovoljenj).

Platformi ne bi zamerili prav nič, če bi bila kakšen centimeter širša ter če bi bila njena površina malo manj zrezljana, saj bi tako "privlačila" manj umazanije. Foto: Ana Kovač

Za osebno rabo

Ena od njihovih netelefonskih uspešnic je električni skiro, katerega zadnja različica nosi številko tri. Gre za napravo, ki je očitno namenjena osebni rabi, saj ni tako težek in velik kot kakšni tekmeci, ki so namenjeni izposoji ali drugim oblikam skupinske rabe.

Mi Electric Sccoter 3 je tako zelo primeren (tudi) za nekoga, ki se dnevno vozi v službo in ga želi imeti ves čas pred svojimi očmi (čez dan v pisarni, ponoči pa doma) ali ga celo uporablja v kombinaciji z železniškim prevozom (na avtobus ga je še vedno malo težje vzeti).

Povezovanje e-skiroja z mobilnim telefonom poteka prek aplikacije Mi Home. Foto: Ana Kovač

Prizanesljiv do tehtnice

Sestavljanje novega Xiaomijevega električnega skiroja ni zahtevno in traja največ od deset do 15 minut. Trojka po obliki ne odstopa bistveno od svojih predhodnikov, še vedno pa velja, da ni namenjen tistim, ki tehtajo več kot sto kilogramov. Platforma je široka 14 centimetrov, kar je v resnici dovolj, a se dodatnih dveh ali treh centimetrov za več udobja ne bi branili.

Ob desnem ročaju je pospeševalnik, na levi strani pa zvonec in zavora. Med ročajema je pregleden zaslon, ki se ga lepo vidi, tudi ko se na vožnjo odpravimo ob lepem sončnem dnevu. Za odpornost in trajnost skrbi trpežno aluminijsko ogrodje, katerega kakovost je po trditvah proizvajalca enaka tisti v letalski industriji. Lahek aluminij ima veliko zaslug, da električni skiro tehta (le) 13,2 kilograma, proti vodi in prahu je odporen, kolikor to predpisuje standard IP54 – dež mu torej ne bi smel priti do živega, a le ne razmišljajte o čiščenju z močnim vodnim curkom.

Zaklepanje električnega skiroja prek aplikacije Foto: Ana Kovač

Naravnan na mesta

Mi Scooter 3 dosega hitrosti do 25 kilometrov na uro, kolikor je najvišja dovoljena hitrost po evropski regulativi, a verjetno ni treba posebej poudarjati, da so ob tej hitrosti zaviralne poti daljše in tudi sicer je treba biti še veliko bolj pozoren na varnost in spreminjajoče se razmere v prometu. Tempomata ni, zato bo pri daljši neovirani vožnji pač treba ves čas "dodajati gas".

K vidnosti pripomoreta tudi solidno močna zadnja rdeča luč in ravno tako dobro opazna sprednja luč, ki pa, resnici na ljubo, le ne zadošča za osvetljevanje v popolni temi (razlog več, zakaj menimo, da je ta e-skiro namenjen predvsem mestnim vožnjam).

K vidnosti e-skiroja v prometu pripomore tudi solidno močna zadnja rdeča luč. Foto: Ana Kovač

V mestu, kjer so zastoji na cesti reden pojav, je že dejstvo, da električni skiro omogoča pot skoraj brez postankov že pri hitrosti malo hitrejše hoje, velika pridobitev. Svojo moč pa z odliko pokaže v klancih, kjer mu pri vzpenjanju moči ne poidejo zlahka.

Do 30 kilometrov s posameznim polnjenjem akumulatorja

Električni skiro se povezuje z mobilnim telefonom prek aplikacije Mi Home, ki med drugim omogoča zaklepanje in odklepanje prevoznega sredstva (kar nepridipravov verjetno ne bo odvrnilo od nečednih namenov, a vendarle boljše kot nič) ter številčne podatke o opravljenih poteh.

Povezana aplikacija Mi Home med drugim omogoča spremljanje številčnih podatkov o prevoženih poteh. Foto: Ana Kovač

Doseg posamezne polnitve akumulatorja je odvisen od profila poti, količine pospeševanja in kakopak telesne mase uporabnika. Zdi se, da 20 kilometrov v nobenem primeru ne bi smelo biti vprašanje, prej bo mogoče narediti kakšnih pet ali morda celo kakšen kilometer več, zlasti če uporabnik ne tehta veliko. Tu pa je še sistem zajema kinetične energije, ki "rešuje" energijo med zaviranjem ali vožnjo navzdol (podobno kot pri električnih avtomobilih).

Akumulator se polni do pet ur in pol, proizvajalec pa meni, da bo zmogel približno 500 polnitev – koliko je to časa, je odvisno od pogostosti polnjenja, ta pa od števila prevoženih kilometrov.

Doseg posamezne polnitve akumulatorja je odvisen od profila poti, količine pospeševanja in kakopak telesne mase uporabnika. Foto: Ana Kovač

Trije načini vožnje

Električni skiro podpira tri načine vožnje: peš način, ki dosega hitrosti do pet kilometrov na uro, standardni, ki dosega do 20 kilometrov na uro, in športni, ki premore največjo podprto (in dovoljeno) hitrost. Prehod med njimi je z dvojnim pritiskom tipke za vklop, ki ob enojnem pritisku vklopi e-skiro in prižge sprednjo luč.

Izbrani način vožnje je prikazan na zaslonu, kjer še lahko vidimo hitrost, preostalo zmogljivost akumulatorja, ali je sprednja luč vklopljena, ali je e-skiro povezan s pametnim telefonom in ali je zaklenjen.

E-skiro podpira tri načine vožnje: peš način, ki dosega hitrosti do pet kilometrov na uro, standardni, ki dosega do 20 kilometrov na uro, in športni, ki premore največjo podprto (in dovoljeno) hitrost 25 kilometrov na uro. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Xiaomijev električni skiro Mi Electric Scooter 3 je kot nalašč za vse, ki jim prometni zastoji v avtu ali mestnem avtobusu trgajo živce, razdalje pa so le malo prevelike za hojo. Ker je lahek in prenosljiv, je zlahka okrepitev kakšnega krajšega izleta ob koncu tedna v kombinaciji z avtomobilom ali vlakom, ni pa primeren za daljše relacijske vožnje.

S priporočeno redno maloprodajno ceno 469 evrov ne pomeni hudega udarca za domači proračun, zlasti če ste se prepoznali v opisu iz prejšnjega odstavka.

Kaj nam je bilo všeč:

- lahek, zložljiv, prenosljiv,

- pregleden zaslon,

- soliden doseg,

- razumna cena.

Kaj nam ni bilo všeč:

- platformi ne bi škodil še kakšen centimeter širine,

- zrezljana površina platforme je sicer dobra za stik med vožnjo, a je obenem nočna mora za nabiranje umazanije.