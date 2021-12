Nizozemski Philips z letošnjo linijo pametnih televizorjev The One meče zelo široko mrežo. Televizorji The One so namenjeni povsem nezahtevnim uporabnikom, ki na daljincu redkokdaj pritisnejo več kot tri gumbe, strastnim ljubiteljem najnovejših nanizank in filmov, gospodinjstvom, kjer se ves dan vrti YouTube, pikolovcem, ki ročno nastavljajo vse parametre. The One ni žrtev lastne želje po vsestranskosti, temveč je to družina izredno dobro zastavljenih naprav, ki obenem predstavljajo tudi odlično nakupno priložnost. Kompromisov, ki jih je treba ob tem sprejeti − navsezadnje gre za predstavnika srednjega cenovnega razreda −, resnično ni veliko oziroma niso prehudi.

Na Siol.net smo testirali 58-palčni (diagonala 147 centimetrov) televizor serije 8506 The One za leto 2021, z oznako modela Philips 58PUS8506. Na voljo so tudi različice drugih dimenzij in z diagonalami zaslona 43, 50, 65, 70 in 75 palcev.



V nadaljevanju preberite naše razloge za nakup pametnega televizorja serije 8506 in argumente za pogled h konkurenci oziroma po modelih višjega cenovnega razreda.

Televizor The One bo posebej privlačen za kupce, ki nimajo velikih oziroma dolgih televizijskih regalov, saj ima razmeroma majhno in ozko stojalo. Foto: Philips

Plusi, zaradi katerih se ne bi branili televizorja The One:

Kakovost slike. Za prikaz in gladkost delovanja skrbi procesor Philips P5, ki se osredotoča predvsem na pet ključnih parametrov − izboljšavo vira slike (oziroma tako imenovani upscaling, kar pomeni pretvarjanje slike nižje ločljivosti v sliko višje ločljivosti), barve, kontraste, ostrino in gibanje. Končni rezultat je zelo dober in velika večina kupcev najverjetneje ne bi opazila bistvene razlike v primerjavi s sliko na bistveno dražjem televizorju. Izpostaviti velja predvsem res čudovito poustvarjanje barv in ostrino, malo slabše, a še vedno solidno pa se The One odreže pri kontrastih, saj temnejših delov slike ne more prikazati tako učinkovito kot televizorji OLED, na primer. Upscaling (oziroma izboljšava slike) je odličen in tako rekoč brez izgube podrobnosti. Občasno se pojavi šum, ki pa je zares komaj opazen.

Foto: Philips

Tehnični bombončki, ob katerih marsikateremu "sodobnemu" gledalcu zaigra srce. Izkušnjo gledanja (in poslušanja) vsebin na televizorju The One lahko precej oplemenitijo napredni standardi za izboljšavo slike in zvoka, Philipsov televizor pa pozna tako rekoč vse najpomembnejše. Med drugim podpira tako HDR10 kot HDR10+, DolbyVision in HLG. Televizor podpira tudi zvokovni standard DolbyAtmos, ki pa bo do izraza prišel šele, ko boste The One povezali s sistemom za hišni kino. Vgrajeni zvočniki so sicer solidni, a noben presežek. Za res dober integriran zvok bo treba poseči po nekaterih dražjih Philipsovih televizorjih z zvočniki Bowers & Wilkins. Ljubitelje videoiger bo morda razveselila podpora tehnologiji VRR, ki omogoča spreminjanje hitrosti osveževanja slike, ki jo podpirajo nekatere sodobne igralne konzole. Uporabniki, ki ne marajo zmede s kabli, pa bodo lahko izkoristili nov standard za prenos podatkov HDMI eARC.

Stojalo ima eno zelo všečno prvino: navoj, ki omogoča obračanje TV-zaslona za 15 stopinj v levo in desno. Tega bodo veseli predvsem tisti uporabniki, ki televizor zaradi postavitve sedežne garniture gledajo nekoliko s strani, saj vidni koti niso najboljši, zaradi česar so barve na zaslonu s strani videti nekoliko sprane. Foto: Philips

Ambilight je (še vedno) odličen. Ambilight oziroma ambientalna osvetlitev ozadja je pogosto eden od pomembnejših razlogov, zakaj se nekdo odloči za nakup Philipsovega TV-zaslona. Modeli The One imajo tri panele za osvetlitev ozadja − po enega levo in desno ter enega zgoraj. Migetanje diod se lahko prilagaja sliki ali zvoku; izberemo lahko eno od statičnih barv, lahko se poigramo tudi z nastavitvami, ki zvečajo ali zmanjšajo intenzivnost svetlobe oziroma jo prilagodijo vrsti vsebine, na primer filmu ali nogometni tekmi.

Zaradi tristranskega ambilighta je televizor Philips The One nekoliko obilnejši od tekmecev, se zdi pa glede na velikost in debelino razmeroma lahek. Skupaj s stojalom tehta okrog dvajset kilogramov. Foto: Philips

Zelo dobra vrednost za denar. 58-palčni model 8506 The One, ki smo ga testirali na Siol.net, je z upoštevanjem akcijskih cen v Sloveniji trenutno mogoče dobiti že za 599 evrov, kar je, glede na njegovo velikost in dejstvo, da poseduje tako rekoč vse najpomembnejše sodobne televizijske tehnologije, zelo konkurenčna cena. Ciljna skupina so v prvi vrsti uporabniki, ki si želijo razmeroma velik televizor s spodobno sliko in podporo standardom, kot je DolbyVision, a zanj ne želijo zapraviti preveč denarja. Z njim pa bodo zagotovo zelo zadovoljni tudi zahtevnejši in tehnično bolj podkovani gledalci.

Tehnologija Ambilight je v prvi vrsti namenjena izboljšanju atmosfere pri gledanju vsebin, obenem pa tudi razbremenitvi oči. Foto: Matic Tomšič

Za koga televizor The One najverjetneje ni najprimernejši nakup:

Za nepotrpežljive. Prilagodljivost televizorja The One je tako pozitivna kot negativna. Res razvejani meniji so raj za posebej pedantne uporabnike, ki se radi do onemoglosti ukvarjajo s poglobljenimi parametri prikaza slike in preizkušajo brezštevilne nastavitve. Pravi pikolovci bodo to tudi zagotovo storili, saj The One "iz škatle" ne pride z optimalnimi nastavitvami slike, oziroma s privzetimi parametri ne pokaže vsega, kar zmore. Toda izredno poglobljeni meniji nastavitev in lastnosti, v katerih se občasno ljudje preprosto izgubijo, lahko manj zahtevne uporabnike tudi prestrašijo oziroma jih odvrnejo od preizkušanja naprednejših funkcij, ki bi morda izboljšale celotno izkušnjo gledanja televizije.

Foto: Philips

Za gledalca, ki mu je zelo pomemben videz televizorja. The One ne bo pobiral nagrad za estetiko. Televizor je v globino precej obilen, za kar ima velik del "zaslug" tehnologija Ambilight. Zaradi tega ni najbolj primeren za montažo na steno − to je seveda vsekakor mogoče −, saj bo z nje "štrlel" bolj kot kakšen od tekmecev drugih TV-proizvajalcev.

O osrednjem uporabniškem vmesniku ne moremo ravno govoriti v presežnikih, je pa prav soliden in razmeroma dobro pregleden. Operacijski sistem je AndroidTV 10, ki zelo dobro razume tudi slovensko, glasovno upravljanje je zato viabilna opcija. Foto: Philips

Za gledalca, pri katerem je na prvem mestu kakovost slike. Upamo si trditi, da družina televizorjev Philips The One zadošča tako rekoč vsem merilom pri 90 odstotkih kupcev. Toda gledalci, ki predvsem pri kakovosti slike ne želijo sklepati kompromisov − pri The One jih je nekaj vendarle treba, saj ima razmeroma ozke vidne kote, kar pomeni, da je slika pri gledanju od strani videti slabše, obenem pa kontrasti niso tako izraziti, kot bi želeli −, bodo najverjetneje posegli po zaslonih LED višjega cenovnega razreda oziroma se odločili kar za panel OLED.

Daljinec je kakovosten, razporeditev gumbov je solidna. Grajamo le številčne gumbe, ki so zelo drobni. Foto: Philips

