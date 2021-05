Huawei MatePad T10s: Povsem ustrezna tablica za ne preveč zahtevne

Ameriško-kitajska gospodarska vojna ni le odpihala Googlovih storitev in mobilnega okolja z (novejših) Huaweievih naprav, temveč je temu kitajskemu visokotehnološkemu podjetju tudi močno otežila dostop do komponent za nove naprave.

Nabor novih Huaweievih tablic se je tako v zadnjih dveh letih skrčil, a je tablici Huawei MatePad T10s kljub temu le uspelo najti pot do trga – in sicer že lansko jesen.

Tablica Huawei MatePad T10s deluje na odprtokodnem operacijskem sistemu Andoid 10. Foto: Ana Kovač

Dovršena oblika ob prijazni ceni

Kdor išče (zelo) zmogljivo tablico, najbrž ne bo navdušen. Eden glavnih adutov te tablice je cena – uradna priporočena maloprodajna cena zanjo v Sloveniji je 179,99 evra (skromnejša različica z dvema gigabajtoma pomnilnika in 32 gigabajti shrambnega prostora), a bi se upali reči, da jo je morda nekje moč najti tudi za manj.

Toda navkljub svoji ugodni ceni in skromnima, pravkar omenjenima tehničnima podrobnostma (shrambni prostor, ki se razširi s pomnilniško kartico micro SD, in pomnilnik), uspe ta Huaweieva tablica vendarle navdušiti v kakšnem pogledu. Glede oblike se lahko primerja z najprestižnejšimi, saj na ohišju prevladuje kovina (plastike je komaj kaj), kar prepričljivo prispeva vtisu prestižnosti.

Zvok navduši, kamera pa pusti ravnodušje

Nepričakovano prijetno presenečenje za ta razred tablic je tudi njen zvok, za kar poskrbita tudi zvočnika, eden na levi in drugi na desni strani tablice.

Prijetnega presenečenja pa ne moremo pripisati kamerama – že podatek o ločljivosti nakaže, da gre za vstopni model: pri sprednji kameri znaša ta dva milijona pik, pri sprednji pa ne pretirano boljših pet milijonov pik. Torej dovolj za kakšen videoklepet in fotografijo na lep sončen dan, a visokih pričakovanj glede kakovosti fotografije res ne moremo imeti.

Kameri sta gotovo primerni za videopogovore in klepete, a s snemanjem in fotografiranjem pomembnih trenutkov za trajni arhiv verjetno ne bosta prepričali. Foto: Ana Kovač

Zaslon veliko več kot zgolj zadovoljiv

Huawei MatePad T10s je tako dobrodošla prva tablica, a le za nekoga, ki na njej ne misli poganjati procesorsko in pomnilniško zahtevnih iger, ali pa gledati avtorsko zaščitenih videovsebin (DRM). Zaslon je dober, upali bi si reči, da celo nekoliko boljši od tekmecev v istem cenovnem razredu.

Njegov premer je 10,1 palca (25,7 centimetra), ločljivost pa Full HD (1920 x 1200 pik), točke dobiva tudi na račun dobre kontrastnosti. Razmerje stranic je 16:10 (kar je očitno marketinško privlačneje od enakovrednega razmerja 8:5 ali kar 1,6 – ali pa morda s tem želijo lažje ponazoriti razliko od uveljavljenega "filmskega" standarda 16:9.

Premer zaslona je skoraj 26 centimetrov. Foto: Ana Kovač

Niti pol kilograma

Ta tablica prilagaja ločljivost glede na vsakokratno opravilo (in s tem varčuje z energijo); torej, če se vam kdaj zazdi, da bi bila slika lahko (še) boljša, preprosto izklopite funkcijo Pametna ločljivost (Smart Resolution) v nastavitvah prikaza in svetlosti, kar bo zagotovilo stalno frekvenco 60 hercev. V istem sklopu nastavitev je tudi način e-knjige (eBook), ki barvni prikaz spremeni v odtenke sivine, kar je očem prijaznejše pri branju daljših besedil, obenem pa znatno podaljša čas do naslednjega priklopa na polnilec.

S to tablico bo tehtnica pokazala 450 gramov, kar pomeni, da je lepo prenosljiva. Malo manj praktično pa je, da ne podpira varovanja vsebine zaslona s prstnim odtisom, zato bo treba poseči po nekem drugem načinu zaklepanja zaslona, kot sta koda PIN ali zaslonski vzorec iz največ devetih točk.

Na manj kot osmih milimetrih debeline se je na obeh krajših stranicah našel prostor za po en zvočnik. Zvok je tudi ob višji jakosti izjemno kakovosten, zlasti za ta cenovni razred. Foto: Ana Kovač

Neželeni odklop

Tudi tokrat se ne moremo izogniti temu, kar je v zadnjih dveh letih, odkar je Huawei pristal na ameriškem črnem seznamu, postalo zelo pomembna tema pri preizkusu novih naprav te hiše. Mnogim uporabnikom mobilnega operacijskega sistema Android je namreč povsem samoumevno neločljivo povezovati operacijski sistem Android z Googlovimi aplikacijami in mobilnimi storitvami – a pri Huaweiu zdaj že dve leti žal to ne drži več.

Za nekatere je odmik od Googla in njegovih storitev (in spremljanja) celo dobrodošla novica, a je odsotnost Googlove programske tržnice kot zakonitega in najbolj zanesljivega vira aplikacij (četudi ne brez kakšnega občasnega spodrsljaja) tudi ena od največjih pomanjkljivosti.

Huawei MatePad T10s je tako dobrodošla prva tablica, a le za nekoga, ki na njej ne misli poganjati procesorsko in pomnilniško zahtevnih aplikacij in iger. Foto: Ana Kovač

Od nuje do tretjega največjega igralca

Huawei je bil zato prisiljen razviti svojo lastno programsko tržnico, ki je sprva trpela zaradi pomanjkanja ponudbe, a je danes na srečo bistveno drugače. Huawei je namenil ogromna sredstva za podporo razvijalcem, ki bi svoje aplikacije ponujali tudi v Huawei AppGallery, kar so mnogi izkoristili. Huawei AppGallery je tako že tretja največja tržnica mobilnih aplikacij, prehitevata jo le še Googlova uradna tržnica za operacijski sistem Android in Applova za svoj mobilni operacijski sistem iOS.

Še vedno pa nekatere aplikacije (predvsem ameriške) niso in ne bodo izkoristile te možnosti, težava pa so tudi aplikacije, ki delujejo ob podpori Googlovih mobilnih storitev (prijava in preverjanje pristnosti, zemljevidi, plačevanje …).

Ko je Huaweiu ostal brez dostopa do Googlovega mobilnega okolja, zlasti Googlove tržnice Play Stiore, je lastna tržnica Huawei AppGallery postala nujna. Danes je Huawei AppGallery tretja največja zbirka mobilnih aplikacij. Foto: Ana Kovač

Malo iznajdljivosti lahko zelo pomaga

Tako je denimo aplikacijo za hipno sporočanje WhatsApp (ki ji zadnjih nekaj tednov veliko uporabnikov obrača hrbet zaradi napovedanih sprememb politike varovanja zasebnosti) treba namestiti z njene uradne spletne strani, pri iskanju te in drugih aplikacij, ki jih (še) ni v Huawei AppGallery, pa pomaga priloženi iskalnik Petal Search.

Zasilna premostitev za same Googlove aplikacije (Gmail, Zemljevidi, Drive …) je v dostopu prek spletnega brskalnika, a morda vsi ne bodo srečni samo s tem.

Manjkajoče Googlove aplikacije je mogoče po večini nadomestiti s sorodnimi aplikacijami drugih razvijalcev, ki so na voljo v Huaweievi tržnici aplikacij AppGallery. Foto: Ana Kovač

Domača aplikacijska krajina je dobro pokrita

Skrbi slovenskih uporabnikov, da pomembnih domačih aplikacij, predvsem mobilnega bančništva slovenskih bank, ne bodo našli, postajajo vedno manj utemeljene.

V tržnici Huawei AppGallery je bilo tako maja že skoraj 90 slovenskih aplikacij, med njimi vse aplikacije Skupine Telekom Slovenije (Siol.net, Bizi.si, Daljinec+, M:Rokovnik, Moj Plus, Moj Telekom, Neo, Prva liga Telekom Slovenije, Urbana, VALU) ter vseh večjih in nekaterih manjših slovenskih telekomunikacijskih operaterjev (A1, bob, HoT, izi, Telemach, T-2), kot tudi večina slovenskih bank (Banka IN, DH mobilni, ISPS, mDBS, mSberbank, mBank@net, NLB Klikin, NLB Klikpro, Sparkasse m:stik). Do poletja pa naj bi med novimi aplikacijami našli tudi mobilne banke Addiko Bank, banke SKB in Gorenjske banke, eDavke, Mercatorjev M:sken in še dober ducat drugih.

Eden glavnih adutov te tablice je njena cena. Foto: Ana Kovač

Tablica Huawei MatePad T10s

Procesor: Kirin 710A, grafični adapter ARM Mali-G51 MP4

Pomnilnik: dva gigabajta

Shrambni prostor: skupaj 32 gigabajtov, na voljo uporabnikom okrog 26 gigabajtov, nadgradljiv s pomnilniško kartico micro SD do 512 gigabajtov

Zaslon: 10,1-palčni (25,7 centimetra) Full HD (FHD+, 1920x1200 pik), osvežitev prikaza 60-krat v sekundi

Kamera: zadaj z ločljivostjo pet milijonov pik, spredaj z ločljivostjo dva milijona pik

Akumulator: 5.100 miliamperskih ur

Povezljivost: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, vmesnik USB-C, analogni 3,5-milimetrski vmesnik za slušalke, mobilne omrežja 2G/3G (UMTS)/4G (LTE), GPS

Operacijski sistem: odprtokodni Android 10 s Huaweievim uporabniškim vmesnikom EMUI 10.1 in Huawei Mobile Services (HMS)

Dimenzije: 159 x 240,2 x 7,85 milimetra

Masa: 450 gramov

Sklepna beseda

Kdor želi s tablico intenzivno (pisarniško) delati, kot na primer dela na prenosnem računalniku, ali igrati zahtevnejše igre, bo verjetno bolj srečen, če poišče nekaj iz višjega cenovnega razreda.

Tablica Huawei MatePad T10s (na fotografiji) se od običajne desetke (brez s za modelno številko) razlikuje predvsem po večjem zaslonu. Foto: Ana Kovač

Po drugi (ali prvi) strani je vsem, ki bodo s tablico brskali po spletu in družbenih omrežjih, spremljali predavanja ali konference ter opravljali druge običajne vsakdanje naloge, tablica Huawei MatePad T10s zelo resen kandidat – zlasti, če jim je dobro razmerje med učinkovitostjo za osnovne namene in lepo obliko po eni strani ter ugodno ceno po drugi strani eno najpomembnejših meril nakupa.

Kaj nam je bilo všeč:

- prestižen videz in premijska oblika,

- odličen zvok,

- kontrasten in pregleden zaslon,

- cena.

Kaj nam ni bilo všeč:

- povsem povprečna kamera,

- ni senzorja za prepoznavo prstnega odtisa,

- skromen pomnilnik.