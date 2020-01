Huawei Mate 30 Pro: razdaja se s presežniki, a ni za vsakogar

Komponente in njihovo delovanje so vrhunski, lep je na oko in odlično deluje, a zaradi dogodkov, ki jih krojijo drugi, mu manjka nekaj, brez česar mnogim ne bo več privlačen. Če pa se komu ljubi ta prepad premostiti po ovinkih, postane zgodba veliko lepša.

Huawei Mate 30 Pro se je zapisal v zgodovino razvoja mobilnih telefonov, a ne samo zaradi razlogov, ki bi si jih njegov proizvajalec želel in ki si jih pravzaprav zasluži.

Letvica še višje, a so mu (drugi) vzeli nekaj, kar bi mnogi uporabniki pogrešali

Da, Huawei Mate 30 Pro je odličen in zmogljiv pametni telefon, ki dviguje letvico v svetu, kjer smo vajeni, da najzmogljivejši Huaweievi telefoni prinašajo vznemirljive in uporabne novosti. Tu ni nobenega dvoma.

Huawei Mate 30 Pro se je zapisal v zgodovino razvoja mobilnih telefonov, a ne samo zaradi razlogov, ki bi si jih njegov proizvajalec želel in ki si jih pravzaprav zasluži. Foto: Bojan Puhek

Toda mnogi ga omenjajo predvsem v zvezi s tem, kar se mu je zgodilo zaradi drugih. Doletela ga je namreč nehvaležna vloga, da je postal prva žrtev ameriške prepovedi sodelovanja ameriških podjetij, med katerimi je Google, s kitajskimi podjetji, med katerimi je Huawei.

Prepozen za Google, prezgoden za Harmony

Tako je telefon, ki bi sicer resno tekmoval za najboljši telefon leta 2019 (predstavili so ga oktobra lani v Münchnu), ostal brez nečesa, na kar smo se uporabniki androidnih telefonov v našem delu sveta močno navadili: Googlovo nadgradnjo operacijskega sistema Android in Googlove mobilne storitve, predvsem Googlovo programsko tržnico Google Play, a tudi ostale Googlove aplikacije, kot so Gmail, Zemljevidi, YouTube …

Svetovna premiera pametnega telefona Huawei Mate 30 Pro je bila oktobra 2019 v Münchnu. Foto: Bojan Puhek

Smola ponesrečene tridesetke je, da je prišla v času, ko Huawei še ni imel možnosti razviti svojo alternativo, ki jo bomo, če do takrat ne bo dogovora, najverjetneje spoznali konec marca ob predstavitvi nove serije P40 – to so Huaweiev operacijski sistem HarmonyOS, programska tržnica AppGallery in druge mobilne aplikacije.

Zelo sladko in malo (preveč) kislo

In ravno zaradi vsega tega ga še danes, tri mesece po uradni predstavitvi, v Sloveniji ni mogoče kupiti. Tveganje sladko-kislega občutka je pač preveliko.

Sladko zato, ker ima res mnoge občudovanja vredne lastnosti, kislo pa zato, ker z njim – kljub temu, da je premijski aparat s premijsko ceno – ni mogoče opraviti nekaterih vsakdanjih nalog enako udobno, kot smo bili vajeni do zdaj.

Huaweieva programska tržnica AppGallery ima vedno več programov, a še vedno skromen delež tistih, ki so nam zanimivi in bi jih lahko našli v Googlovi tržnici Play Store. Foto: Bojan Puhek

Nadomestki nastajajo, a so še daleč za večino

Že res, da je to pomanjkljivost z nekaj vztrajnosti in precej časa mogoče obiti. Huawei AppGallery, ki je alternativa Googlovi tržnici Play Store, je vsak dan bogatejši z aplikacijami (a je pot še dolga), manjkajoče aplikacije, med njimi celo omenjeno Googlovo tržnico, pa je mogoče namestiti iz zunanjih virov. Toda pri tem ni jamstva, da bodo v odprtokodnem Androidu delale povsem pravilno (nekatere sploh ne bodo delovale) in ni enakega udobja za njihovo namestitev in posodabljanje, kot smo ga vajeni v Googlovi izvedbi Androida.

A zdaj pa le poglejmo, zakaj bi se ta pametni telefon zapisal v zgodovino samo po svojih dobrih lastnostih, če ne bi bilo teh zapletov. Na Kitajskem, kjer Googla iz drugih razlogov že dolgo nimajo na svojih telefonih, te razloge že kar dobro poznajo.

Huawei v okviru svojega okolja Huawei Mobile Services pospešeno razvija alternativo Googlovim mobilnim storitvam. Foto: Bojan Puhek

Zaslon brez meja, a ne iščite tipke za glasnost

Prvo, česar na 6,53-palčnem (16,6-centimetrskem) zaslonu ne morete zgrešiti, je maksimalni izkoristek zaobljenega zaslona čez oba stranska robova – kot da bi imel desno in levo po en slap (čeprav so to uradno poimenovali obzorje, horizon).

Zaradi tega pa je zmanjkalo prostora za tipko za nastavljanje glasnosti (rdeča tipka za vklop in izklop je še vedno na desni strani) in se glasnost uravnava z drsnikom na zaslonu – a je tega treba prej aktivirati s hitrim dvotikom na zgornjem desnem ali zgornjem levem robu.

Oblikovno je to sicer zelo dobrodošlo, a če velikokrat želite na hitro prilagoditi zvok, morda tega dodatnega koraka čez nekaj časa ne boste več pretirano veseli. Boste pa zelo veseli, da čitalnik prstnih odtisov, ki je skrit pod zaslonom, deluje brezhibno.

Huawei Mate 30 Pro nima tipke za nastavljanje glasnosti, temveč je treba priklicati programski drsnik. Foto: Bojan Puhek

Infrardeči oddajnik še ni rekel zadnje besede

Ravno tako boste zaman iskali odprtino za zvočnik ob vrhu zaslona (saj ne, da bi jo kdo zelo pogrešal), zvok namreč prihaja od tresljajev pod zaslonom – rešitev, ki smo jo spoznali že prej, a zdaj očitno postaja trend.

Na vrhu tudi ni več obvestilne lučke LED, je pa zato dobri stari, že morda nekoliko pozabljeni infrardeči oddajnik, ki tako ob ustrezni programski opremi omogoča tudi daljinsko upravljanje televizorjev in drugih naprav.

Na desni strani ostaja tako samo rdeče obarvana tipka za vklop oziroma izklop, na levi pa ni nobene tipke. Na spodnji strani najdemo zvočnik, vmesnik USB-C, mikrofon in odprtino za eno ali dve kartici SIM (drugo kartico SIM je mogoče nadomestiti z nanopomnilniško kartico).

Na vrhu tudi ni več obvestilne lučke LED, je pa zato dobri stari, že morda nekoliko pozabljeni infrardeči oddajnik, ki tako ob ustrezni programski opremi omogoča tudi daljinsko upravljanje televizorjev in drugih naprav. Foto: Bojan Puhek

Kdo pravi, da serija Mate ni za fotografske kreativce?

Čeprav je – vsaj pred časom – Huawei zagovarjal, da so telefoni serije P ustvarjeni za ustvarjalce, serija Mate pa predvsem za poslovne uporabnike, je Mate 30 Pro prinesel velik korak naprej na področju snemanja videoposnetkov.

Deloma se gre gotovo zahvaliti osemjedrnemu procesorju Kirin 990, ki so ga prvič uporabili prav na tem telefonu, a tudi optika, ki je že pri seriji P30 poskrbela za vrhunske fotografije, je naredila korak naprej.

Huawei Mate 30 Pro tako zahvaljujoč novemu senzorju z ločljivostjo 40 milijonov pik omogoča snemanje videoposnetkov v kakovosti Ultra HD tudi s hitrostjo 60 slikic na sekundo, kar sicer ni privzeta nastavitev. Ta senzor deluje tudi kot ultraširokokotna kamera, ki se dobro obnese tudi ob pomanjkljivi svetlobi.

Tudi sicer so nočne fotografije in fotografije v temi izjemno dobre in lepo osvetljene – kot smo pač vajeni pri Huaweievih telefonih najvišjega razreda.

Zmogljive prednosti kamere, zlasti za video

Vse štiri kamere na zadnji strani so razporejene znotraj krožnega okvirja – dvajsetka je imela zaobljeni kvadrat.

Poleg omenjene nove ultraširokokotne kamere je še telefotokamera z ločljivostjo osem milijonov pik, glavna z ločljivostjo 40 milijonov pik in 3D-senzor globine, ki ga Mate 20 Pro nima, spoznali pa smo ga na telefonu P30 Pro.

Vse štiri kamere na zadnji strani so razporejene znotraj krožnega okvirja. Foto: Bojan Puhek

Za tiste, ki se radi igrajo s počasnimi videoposnetki, prinaša Huawei Mate 30 Pro bistveno zmogljivejšo igračo. Med petimi stopnjami upočasnjevanja je tudi 256-kratno upočasnjevanje, ki se zelo zanaša na umetno inteligenco. Prevedeno v enoto slikic na sekundo jih je to kar 7680 – za takšno upočasnitev se je treba že dobro potruditi, da najdemo primeren motiv.

Lep na oko, upre se prahu in vodi

Debelina telefona je manj kot devet milimetrov, le skupek kamer na zadnji strani meri dober milimeter nad zadnjo stranjo. Na srečo je umestitev premišljena, zato telefon lepo stoji na mizi z zadnjo stranjo navzdol in se ne ziblje kot nekateri njegovi tekmeci, katerih kamere štrlijo asimetrično.

Prvo, česar na 6,53-palčnem (16,6-centimetrskem) zaslonu ne morete zgrešiti, je maksimalni izkoristek zaobljenega zaslona čez oba stranska robova. Foto: Bojan Puhek

Kovinsko-steklena izvedba zunanjščine ustvarja zelo premijski vtis, ki ga zmoti le zbirka prstnih odtisov, ki se hitro ustvari na zadnji strani. Kot smo vajeni pri vseh novejših telefonih, 3,5-milimetrskega vhoda za analogne slušalke ni, kar je razlog več za lažje zagotavljanje odpornosti na vodo in prah, kot veleva standard IP68.

Hitro se polni, dolgo zdrži

Pri Huaweievih telefonih smo vajeni na dolgo vzdržljivost akumulatorja. Mate 30 Pro, natančneje njegov neizmenljivi akumulator z zmogljivostjo 4500 miliamperskih ur, ni izjema.

Ko pa govorimo o energiji, omenimo obljubo, da sta tako brezžično polnjenje kot oddajanje energije drugim napravam zdaj hitrejši. Koliko sta hitrejši, pa nismo izmerili zaradi kratkega časa, ko nam je bila naprava na voljo.

Na odprtokodnem Androidu 10 je dodan Huaweiev uporabniški vmesnik EMUI z vsemi svojimi značilnostmi, ki smo jih spoznali že drugje.

Pri Huaweievih telefonih smo vajeni na dolgo vzdržljivost akumulatorja. Mate 30 Pro, natančneje njegov neizmenljivi akumulator z zmogljivostjo 4500 miliamperskih ur, ni izjema. Foto: Bojan Puhek

Huawei Mate 30 Pro



Dimenzije: 158,1 x 73,1 x 8,9 milimetra

Masa: 198 gramov

Zaslon: 6,53-palčni (16,6-centimetrski) OLED, 16,7 milijona barv, ločljivost FHD+ 2400 x 1176 (vse meritve brez upoštevanja zaobljenih robov)

Odpornost: odpornost na vodo, prah in zalivanje po standardu IP68/IEC 60529), morebitne škode od tekočine jamstvo ne krije.

Procesor: Huawei Kirin 990

CPU: 2 x Cortex-A76 s taktom 2,86 gigaherca + 2 x Cortex-A76 s taktom 2,09 gigaherca + 4 x Cortex-A55 s taktom 1,86 gigaherca

GPU: 16-Core Mali-G76

NPU: Big Core + Tiny Core NPU (Neural-network Processing Unit)

Operacijski sistem: EMUI10 vmes na odprtokodnem sistemu Android 10

Pomnilnik: 8 GB RAM + 256 GB ROM, na voljo tudi drugačne konfiguracije, nadgradljivo z nanopomnilniško kartico SD do 256 gigabajtov na lokaciji za SIM2

Kamera zadaj: Cine Camera z ločljivostjo 40 milijonov pik in f/1.8, SuperSensing Camera z ločljivostjo 40 milijonov pik z f/1.6 in optično stabilizacijo slike, Telephoto Camera z ločljivostjo osem milijonov pik z f/2.4 in optično stabilizacijo slike, 3D-Depth Sensing (globinska) kamera; samodejno ostrenje in AIS (stabilizacija slike z umetno inteligenco)

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik in f/2.0, 3D Depth Sensing (globinska) Camera

Akumulator: 4500 miliamperskih ur nominalno, neizmenljiva, polnjenje SuperCharge do 40 wattov s posebnim kablom, na prodaj posebej; brezžično polnjenje SuperCharge (27 wattov) s polnilno postajo, na prodaj posebej

SIM1: 4G FDD LTE (pasovi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32), 4G TDD LTE (pasovi 34, 38, 39, 40, 41), 3G WCDMA (pasovi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19), 3G TD-SCDMA (pasovi 34, 39), 2G GSM (pasovi 2, 3, 5, 8; 850 / 900 / 1800 / 1900 megahercev)

SIM2: 4G FDD LTE (pasovi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28), 4G TDD LTE (pasovi 34, 38, 39, 40, 41), 3G WCDMA (pasovi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19), 2G GSM (pasovi 2, 3, 5, 8; 850/900/1800/1900 megahercev)

WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2,4 gigaherca in pet gigahercev

Bluetooth: Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC

USB: Type-C; USB 3.1 GEN1 samo z ustreznim kablom

Vmesnik za slušalke: Type-C

Določanje položaja: GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band)

NFC: Read Write mode / Peer to Peer mode / Card Emulation mode

Senzorji: senzor gibanja, zaslonski čitalnik prstnih odtisov, žiroskop, kompas, senzor bližine, senzor gravitacije, infrardeči senzor, senzor ambientne svetlobe, barometer, senzor barvne temperature

Zvok: *.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi

Video: 3gp, mp4

Sklepna beseda

Huawei Mate 30 Pro je brez dvoma napredoval glede na svojega predhodnika, četudi je pri dveh ali treh lastnostih – npr. specifikaciji ločljivosti zaslona in optični povečavi ("zoom") – dvajsetka boljša. Že tako odličen fotoaparat predhodnikov je napredoval, predvsem pri videosnemanju in ultraširokih posnetkih, a tudi pri fotografiranju v temi, kjer sta letvico visoko postavila že Mate 20 Pro in P30 Pro.

Gre torej za res vrhunski telefon, ki ga zunaj Kitajske ne moremo zlahka priporočiti tistim, ki niso pripravljeni ljubiteljsko skrbeti za njegovo polno in sprotno programsko opremljenost. Nedvomno poseben, predvsem v dobrem pomenu besede. Vsekakor si je s svojimi atributi upravičeno priboril svoj sloves, tistim, ki naprave radi nastavljajo po svoje, pa bodo njegove programske omejitve morda celo še okrepile privlačnost (če bodo imeli dovolj denarja zanj).

Kaj nam je bilo všeč?

– Izjemen fotoaparat/kamera, zlasti ob pomanjkljivi svetlobi,

– zmogljivost in hitro delovanje,

– tradicionalno vzdržljiv akumulator in pripadajoče možnosti hitrega polnjenja,

– premijski oblika in podoba.

Kaj nam ni bilo všeč?

– Manjkajo Googlove mobilne storitve, varnostni popravki in samodejna posodabljanja mnogih zunanjih aplikacij,

– včasih bi si le želeli hitrejšega nastavljanja zvoka,

– cena.