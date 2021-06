Huawei Band 6: skoraj kot pametna ura, a veliko bolj nosljiva

Štetje korakov, poraba kalorij, spremljanje rekreacije oziroma športne dejavnosti – to so temeljne funkcije, ki jih vsak uporabnik pričakuje od pametne zapestnice. Toda Huawei Band 6, čeprav namenjen (in cenovno nastavljen) manj in srednje zahtevnim uporabnikom, gre še naprej in ponuja tudi merjenje srčnega utripa, stresa, spanja in (celo) količine kisika v krvi (SpO2).

Pri spanju, denimo, uporablja Huawei na tej zapestnici enako tehnologijo TruSleep 2.0 kot na svojih novih pametnih urah, damam pa bi lahko bila zanimiva funkcija menstrualnega koledarčka.

Pametna zapestnica Huawei Band 6 uporablja skoraj vse Huaweijeve tehnologije spremljanja vitalnih znakov kot njihove pametne ure. Foto: Ana Kovač

Skoraj sto načinov dejavnosti

Za spremljanje rekreacije in športne dejavnosti pozna skoraj sto različnih načinov (tudi v vodi, saj obljublja vodoodpornost), zato rekreativcev zagotovo ne bo razočarala. Če smo natančni, je nekaj več kot deset profesionalnih načinov, ostali so rekreativni.

Zagotavlja tudi nekaj funkcij s povezanim pametnim telefonom prek aplikacije Huawei Health, ki ne pogojuje uporabe Huaweijevih pametnih telefonov – prikaz prejetih notifikacij, podatkov o vremenu ter osnovno upravljanje predvajalnika glasbe in sprožilca fotoaparata na povezanem pametnem telefonu. Nima pa sledenja lokacije – saj ne, da bi jo moral imeti, a da le ne bo dvomov.

Povezavo s pametnim telefonom zagotavlja aplikacija Huawei Health, ki ne zahteva uporabe Huaweijevega pametnega telefona. Foto: Ana Kovač

Niti dvajset gramov

Kot smo že vajeni pri Huaweijivih nosljivih napravah, se lahko tudi Huawei Band 6 pohvali s tem, da dolgo ne potrebuje polnjenja. Teden dni ni nikakršen izziv niti ob intenzivni uporabi, ob običajni rabi je tudi deset dni mala malica, dva tedna pa še vedno ni v domeni malo verjetnega.

Oblika je všečna in prijetno nosljiva, tehta namreč pičlih 18 gramov. Zaslon AMOLED ima premer 3,7 centimetra, njegov prikaz pa je lep, svetel, kontrasten in oster, pa tudi odziven in zelo dobro izkoriščen glede na svojo velikost, ki pa je občutno večja kot pri prejšnjih Huaweievih pametnih zapestnicah.

LiteOS za več časa brez vtičnice

Verjetno ne bi bilo treba posebej omenjati, da je zaslon občutljiv na dotik.

Največja zahvala za odzivnost zaslona in tudi dolgi čas med polnjenjema gre predvsem lahkemu in optimiranemu Huaweijevemu operacijskemu sistemu Lite OS, ki je že nekaj časa stalnica Huaweijevih nosljivih naprav.

Senzorji na zadnji strani pametne zapestnice Huawei Band 6. Foto: Ana Kovač

Skromnejša pri prilagoditvah

Glede prilagajanja je Huawei Band 6 malo manj prožen. Pašček ni izmenljiv, a bo to lažje prenesti, ker je mogoče izbirati med štirimi barvami (črni, oranžni, sakura rožnati in gozdnato zeleni). Le glejte, da se mu kaj ne zgodi, ker je treba v tem primeru zamenjati celo zapestnico.

Nabor številčnic, ki jih je mogoče namestiti prek povezanega telefona, ni tako omejen, kot bi se bali, a je – vsaj v dneh pred uradnim začetkom prodaje – večina plačljivih. Seveda ostaja upravičeno upanje, da bo po začetku prodaje začel naraščati tudi nabor razpoložljivih brezplačnih številčnic, navdušenci bodo neformalno, a učinkovito, za to gotovo poskrbeli.

Prinaša več kot namiguje cena

Huawei Band 6 je več kot solidna pametna zapestnica, ki ponuja veliko več, kot se to lahko pomisli glede na njeno ceno – v Sloveniji je priporočena redna maloprodajna cena 59,99 evra.

Predani rekreativci in profesionalni športniki bodo verjetno želeli in pričakovali več, a za rekreativce širokega razpona bo Huawei Band 6 izpolnil mnoga, če ne kar vsa pričakovanja, ob tem bo pa denarnico manj oplazil od skoraj vse ostale konkurence, tudi takšne, ki Huaweievemu novincu ne segajo niti do kolena.

Meritve kisika v krvi lahko potekajo samodejno na pol ure ali na zahtevo. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- trajanje akumulatorja,

- privlačna cena,

- pregleden zaslon,

- okrepljena funkcionalnost in večji zaslon glede na predhodnice.

Kaj nam ni bilo všeč:

- pašček ni izmenljiv,

- večina številčnic (vsaj za zdaj) zahteva (skromno) doplačilo,

- ni podpore za sledenje lokacije.