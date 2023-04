Homey Bridge: most med bregovi tehnologij pametnega doma

Homey Bridge je cenejša od dveh naprav družine Homey, ki omogočata povezovanje storitev in naprav pametnega doma prek številnih povezovalnih tehnologij. Poleg vozlišča Homey Bridge, ki deluje v varnem oblaku (zasebno omrežje), je v tej družini še bistveno dražji Homey Pro (ta tokrat ni na dnevnem redu), ki za svoje delovanje ne potrebuje internetne povezave in ima še nekaj drugačnih lastnosti.

Homey Bridge (in tudi Homey Pro) deluje v povezavi z brezplačno aplikacijo za pametne telefone Homey, ki tudi brez dodatnega vozlišča lahko združi tiste naprave in storitve pametnega doma, ki delujejo prek brezžične povezave (WiFi). Za uporabo aplikacije je treba ustvariti brezplačni uporabniški račun, kar omogoča, da nastavitve posameznega doma uporabljajo vsi družinski člani.

Homey Bridge deluje v varnem oblaku (zasebno omrežje). Foto: Athom BV

Most s petimi tehnologijami povezovanja

Homey Bridge, ki je na voljo za 69 evrov na spletni strani proizvajalca, pride do izraza pri napravah in storitvah pametnega doma, ki uporabljajo povezovalne tehnologije Zigbee, Z-Wave Plus, Bluetooth (BLE), 433 MHz in infrardeče žarke (pri teh je še vedno zaradi značilnosti te povezave nujno potrebna neposredna "vidljivost", torej brez vmesnih predmetov), saj omogoča njihovo povezovanje pod skupno streho.

Aplikacija Homey omogoča nadzor in upravljanje tako povezanih naprav, a tudi avtomatizacijo postopkov znotraj pametnega doma. Tako na primer lahko ustvarimo preproste scenarije, kot sta prižiganje luči ob vstopu v nek prostor ali izklop gretja pozimi ali hlajenja poleti, ko senzor zazna odprta okna ali vrata.

Že s preprostimi orodji za avtomatizacijo (Flows) je mogoče ustvariti vse scenarije upravljanja povezanih naprav pametnega doma, ki bi jih večina uporabnikov kdaj potrebovala (npr. obveščanje o prisotnosti v nekem prostoru, samodejno prižiganje luči ob vstopu v prostor, izklop gretja ali hlajenja ob odprtju okna ali zapuščanju prostora). Foto: Srdjan Cvjetović

Združuje različnosti

Tovrstna avtomatizacija pametnega doma seveda ni ekskluziva aplikacije Homey, a je njena velika prednost ravno možnost povezovanja velikega števila raznovrstnih naprav – proizvajalec navaja do 50 tisoč različnih naprav več kot tisoč različnih proizvajalcev. Ravno zato smo svoj preizkus usmerili predvsem v povezovanje zelo različnih naprav v sistem Homey.

Izbrali smo različne naprave različnih proizvajalec z različnimi povezovalnimi tehnologijami in pri veliki večini je vse šlo kot po maslu – ne pa pri vseh. Takšna integracija je namreč zelo zahtevna in mora pri vsaki napravi upoštevati njene posebnosti.

Levo: Nastavitve aplikacije Homey. Sredina: Strnjeni prikaz povezanih naprav (v razširjenem prikazu je vsaka povezana naprava prikazana kot ploščica, a to včasih pripelje do neoptimalnega izkoristka zaslonskega prostora. Desno: Homey lahko zazna, kdaj je uporabnik oziroma njegov pametni telefon prišel domov ali zapustil dom, kar odpira prostor za številne scenarije avtomatizacije naprav pametnega doma. Pravilnost ugotavljanja prihoda domov ali odhoda od doma je zelo odvisna od nastavitev varčevanja z akumulatorjem v povezani mobilni napravi in tega, kako agresivna je programska oprema te naprave pri varčevanju z energijo (uspavanje manj dejavnih aplikacij ipd.). Foto: Srdjan Cvjetović

Skoraj vse se gladko poveže

Na dolgem seznamu naprav, ki smo jih z vozliščem Homey Bridge povezali hitro in brez kakršnihkoli zapletov, so med drugim senzorji gibanja ter odprtosti vrat in oken proizvajalcev Fibaro (povezava Z-Wawe Plus) in Aqara (ZigBee), Samsungov televizor (daljinsko upravljanje prek infrardeče povezave) in vse za ta test razpoložljive Ikeine naprave pametnega doma (povezava ZigBee).

Še lažje in brez vozlišča Homey Bridge so se v aplikacijo Home povezale naprave, ki imajo svojo storitev v oblaku: sesalnik Roomba, radiatorski ventili, pametni upravljalec klimatske naprave Tado in zvočniki Ikea Symfonisk, ki jih iz razumljivih razlogov sistem prepozna kot zvočnike Sonos.

Pri veliki večini naprav, s katerimi smo preizkusili vozlišče Homey Bridge, je povezovanje potekalo gladko in hitro. Foto: Gaja Hanuna

Posamezne naprave podpira, celotnega vozlišča načrtno ne

Pri Ikeinih napravah pametnega doma je treba vedeti, da Homey Bridge povezuje vsako od teh naprav ločeno in da ni mogoče neposredno povezati Ikeinega vozlišča Dirigera in tako z eno potezo pridobiti vse nanje povezane naprave. Tehnološko bi bilo to sicer mogoče, a v družbi Athom menijo, da ni smiselno, da bi hkrati uporabljali obe vozlišči.

Uporabniki, ki že imajo veliko Ikeinih naprav pametnega doma povezanih na Ikeino vozlišče Dirigera, bodo tako morali temeljito premisliti, ali je smiselno, da razdrejo obstoječ sistem in nato ponovno vsako posamezno napravo prijavijo v Homey. Prepriča jih morda le to, da Homey "vidi" povezane naprave ob vsaki povezavi v internet, Ikeina aplikacija pametnega doma pa samo v istem omrežju, v katerem je tudi vozlišče Dirigera.

Proizvajalec navaja, da je Homey Bridge združljiv z več kot 50 tisoč napravami pametnega doma, toda nam je uspelo najti nekatere naprave znanih proizvajalcev, ki niso na tem seznamu. Foto: Gaja Hanuna

Česa nismo mogli povezati

Edine naprave v naboru naših preizkušancev, ki jih ni bilo mogoče povezati v Homey, so svetilne plošče Nanoleaf in pametne žarnice Tuya (WiFi). Snovalci Homeyja pojasnjujejo, da do takih omejitev pride zaradi programskih omejitev pri proizvajalcu naprave.

Nanoleaf sicer omogoča povezovanje z glasovnimi pomočniki, kot je v aplikaciji Google Home, a je ta povezava, kot pojasnjujejo v družbi Athom, nestandardna in zato neustrezna za Homey. Obenem obljubljajo, da bodo integracijo zagotovili, takoj ko bo Nanoleaf zagotovil ustrezne tehnične pogoje in možnosti. Prav tako posamezne naprave Tuya, ki se povezujejo prek tehnologije ZigBee, delujejo brezhibno z vozliščem Homey Bridge, toda oblačne storitve Tuya pač (še) niso združljive. Morda bi se kaj podobnega zgodilo tudi pri napravah neznanih proizvajalcev, če bi jih imeli na voljo za preizkus.

Naročnina Premium med drugim odpira funkcionalnost vpogledov v delovanje povezanih naprav (Insights) in možnost upravljanja več kot petih povezanih naprav (Homey Bridge ne šteje v to kvoto). Skoraj vse poglede, preglede in nadzorna okna mobilne aplikacije je mogoče uporabljati tudi prek pripadajočega spletnega vmesnika. Foto: Srdjan Cvjetović

Za vse dobrote v polnem obsegu je potrebna naročnina

Uporaba aplikacije Homey je povsem brezplačna, če število povezanih naprav ne presega pet, pri čemer Homey Bridge ne šteje v to kvoto. Za več povezanih naprav je potrebna naročnina Homey Premium – ta stane 2,99 evra mesečno in se pri telefonih z operacijskim sistemom Android ureja prek trgovine Google Play. Dobra novica: naročnina je enotna za vse člane gospodinjstva in se ne zaračuna vsakemu uporabniku posebej.

Naročnina Homey Premium omogoča tudi analize delovanja in pregledovanja vseh meritev, ki jih zberejo povezane naprave, kot so temperatura, vlažnost, vsebnost trdnih delcev, osvetljenost prostora ali poraba energije (Homey Insights), ter še nekatere naprednejše funkcije avtomatizacije na podlagi izpolnjenih pogojev ali meritev naprav (Homey Logic). Vse to je mogoče tudi brezplačno preizkusiti – ob namestitvi aplikacije za en mesec, z nakupom vozlišča Homey Bridge pa se obdobje brezplačnega preizkusa naročnine Homey Premium lahko podaljša še za tri mesece.

Video: Ena izmed funkcij, ki jih odpira naročnina Homey Pro, so tudi napredne logične funkcije avtomatizacije, ki omogočajo še tiste redke in zapletene scenarije, ki jih osnovno in uporabnikom veliko preprostejše orodje za avtomatizacijo ne omogoča. (vir: Athom BV)

Aplikacija je uradno še v beta fazi, a je večinoma že očem prijazna

Homey Bridge ni velik (3,5 x 12,8 x 12,8 centimetra), zato lahko najde svoje mesto praktično kjerkoli v stanovanju ali pisarni. Med delovanjem na svojem obroču predvaja lično barvito igro svetlobnega spektra, a če in ko ta predstava ne bo več razveseljevala, jo lahko preprosto izklopimo v nastavitvah ali z orodji za avtomatizacijo določimo, da se npr. vklopi ali izklopi ob določeni uri ali morda ob sončnem vzhodu ali zahodu.

Aplikacija Homey na tablici in pametnem telefonu. Foto: Athom BV Dodajanje naprav in preostalo delo s sistemom Homey je preprosto in intuitivno. Vmesniki posameznih naprav, ti so pravzaprav podrejene aplikacije znotraj sistema Homey, so praviloma pregledni – le na zaslonu s pregledom povezanih naprav se zdi, da bi v razširjenem pogledu lahko bolje izkoristili dragoceni zaslonski prostor, zlasti če je veliko dodanih naprav.

Seveda je to stvar okusa, v bran pa omenimo, da je aplikacija Homey uradno še v beta fazi in zato morda lahko še upamo, da bo do uradne objave spregovorila tudi v slovenščini in odpravila še kakšno (sicer redko) manjšo oblikovno nedodelanost.

Homey Bridge med delovanjem na svojem obroču predvaja lično barvito igro svetlobnega spektra, a če in ko ta predstava ne bo več razveseljevala, jo lahko preprosto izklopimo. Foto: Gaja Hanuna

Naročnina kot varuh zasebnosti

Pri vsaki povezani napravi so znotraj aplikacije na voljo nastavitve in dodatne nastavitve. Zdi se, da jih je še največ pri senzorjih gibanja, ki se povezujejo s tehnologijo Z-Wave, kar je za tiste, ki vedo, kaj delajo, zelo pomembno in dobrodošlo pri uravnavanju občutljivosti in delovanja.

Na pomisleke glede varovanja zasebnosti dokaj osebnih podatkov, ki se med uporabo pametnega doma nabirajo v oblaku, pri družbi Athom odločno odgovarjajo, da pod nobenim pogojem niso in ne bodo nikoli niti razmišljali, da komurkoli v kakršnikoli obliki posredujejo te podatke. Ker pa vzdrževanje takšne oblačne storitve in pripadajoča infrastruktura nista poceni, vztrajajo na prej omenjeni naročnini Homey Premium.

Vpogled v nastavitve povezane naprave. Na sliki desno se vidi, kako obsežne se možnosti nastavljanja naprav, ki se v vozlišče Homey Bridge povezujejo s tehnologijo Z-Wave. Foto: Srdjan Cvjetović

Sklepna beseda

Sistem Homey, ki si pomaga z vozliščem Homey Bridge za povezovanje naprav brez lastne oblačne storitve, je nastal s poslanstvom, da zagotovi nemoteno uporabo, povezovanje in sodelovanje čim večjega števila naprav pametnega doma znotraj ene same aplikacije in, kjer je potrebno, enega samega kosa strojne opreme. Videti je, da so pri tej nehvaležni in predvsem obsežni nalogi na zelo dobri poti, a prav vseh naprav, četudi ne po svoji krivdi, pa jim le še ni uspelo zajeti.

Hvalevredno je, da je skoraj vso moč sistema Homey mogoče brezplačno preizkusiti z omejenim število naprav, a če je teh več kot pet ali če si želimo uporabljati naprednejšo logiko avtomatizacije ali spremljanja podatkov, ne bo šlo brez mesečne naročnine slabih treh evrov. Če so alternativa skakanje in preklapljanje med različnimi aplikacijami proizvajalcev, ki podpirajo samo svoje naprave, in obvezna postavitev več različnih vozlišč v bivalnem prostoru, je ta strošek naročnine pravzaprav povsem sprejemljiv, ne nazadnje tudi zato, ker s to naročnino nizozemski proizvajalec jamči varnost in zasebnost naših osebnih podatkov.

Homey Bridge ni velik (3,5 x 12,8 x 12,8 centimetra), zato lahko najde svoje mesto praktično kjerkoli v stanovanju ali pisarni. Foto: Athom BV

Kaj nam je bilo všeč:

- enoten uporabniški vmesnik za številne naprave pametnega doma,

- podpora številnim protokolom povezovanja,

- obsežna nastavljivost povezanih naprav,

- obsežne možnosti avtomatizacije (celoten nabor le z naročnino),

- dostopnost do povezanih naprav povsod, kjer je internetna povezava.

Kaj nam ni bilo všeč:

- upravljanje in nadzor naprav deluje le, če je naprava z aplikacijo povezana na internet,

- nekaterih naprav nam vendarle ni uspelo povezati,

- aplikacija ne ponuja slovenščine.